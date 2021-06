Borba protiv curenja informacija – poznati leaker dobio upozorenje od Applea

Iako se Apple trudi da informacije o tvrtkinim novim proizvodima ostanu unutar njihova četiri zida, uvijek se dogodi da nešto procuri, pa tako nije rijedak slučaj da prijevremeno saznamo kako će izgledati novi iPhone, MacBook ili neki drugi „jabukin“ uređaj.

No, sudeći po objavi pouzdanog kineskog leakera Kanga na Weibou, čini se da je Tim Cook tome odlučio stati na kraj pa su on i još nekolicina drugih leakera, navodno dobili upozorenje od pravnika koji zastupaju Apple, piše MacRumors. Naime, upozorilo ih se da ne smiju otkrivati informacije o neobjavljenim tvrtkinim projektima, jer to može njihovim konkurentima dati vrijedne informacije, ali i zavarati kupce, zbog mogućnosti da se ono otkriveno pokaže neistinitim.

Apple mu ne dopušta sanjariti

Apple je navodno za dokaze pokazao snimke zaslona Kangovih objava na Weibou, kineskoj verziji Twittera, u kojima je osim o procurenim informacijama, govorio i o problemima s tvrtkinim proizvodima, njihovim datumima izlaska, njegovim preporukama za kupovinu te ostalim svakodnevnim temama.

Međutim, oglasio se i Kang, koji tvrdi da nikada nije objavljivao neotkrivene slike ili izvukao neku korist iz informacija koje je objavljivao te navodi da je to sve bilo samo „sanjarenje“.

„Prema Appleovoj logici, ako sanjarim, tvrtkini će konkurenti dobiti vrijedne informacije“, rekao je Kang dodajući da ga koriste kao metu, iako nikada nije objavio procurene fotografije nadolazećih proizvoda.

Nema više objavljivanja o Appleu

Unatoč tome, ovaj kineski leaker i dalje drži prvo mjesto na AppleTrack ljestvici koja mjeri pouzdanost informacija koje objavljuju leakeri. Naime, Kang je prije predstavljanja iPhonea 12, pisao o sva četiri modela te je otkrio njihove cijene, boje u kojima dolaze i planirane datume izlaska. Osim toga, objavljivao je i o iPhoneu SE i HomePod mini uređaju.

U svakom slučaju, čini se da je Apple postigao ono što je htio, jer je Kang na kraju rekao da više neće objavljivati „zagonetke i sanjarenja“, navodeći da će obrisati neke prethodne objave na svojim društvenim mrežama. Također poziva ljude da umanje objavljivanje o Appleu, jer će sve objave, kako kaže, biti revidirane.