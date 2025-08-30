Hakersko kopanje pronašlo podatke koje je Tesla pokušala izbrisati

Ono što čitav tehnički tim Tesle navodno nije u stanju naći na svojim diskovima, uspio je jedan jedini haker

Autonet.hr subota, 30. kolovoza 2025. u 20:51

Početkom mjeseca, Tesla je proglašena djelomično odgovornom u tužbi za koja se odnosi na smrt pješaka na Floridi 2019. godine. Proizvođač automobila — koji je mogao riješiti slučaj za daleko manji iznos — tvrdio je da nema podatke o kobnoj nesreći. To je bilo tako sve dok haker nije uspio povratiti podatke iz slupanog automobila, prema izvješću u Washington Postu (koga zanima spašena snimka zabijanja Tesle u parkirani kamionet van ceste, neka slijedi gornju poveznicu na izvorni članak).

U prošlosti je Tesla bila poznata po tome što vi brzo nudila podatke kupaca pohranjene na svojim serverima kako bi opovrgnula tvrdnje protiv tvrtke. Ali u ovom slučaju, tvrtka je rekla da nema ništa. Konkretno, odvjetnici obitelji tražili su podatke koje su zabilježile kamere automobila i drugi senzori u sekundama prije i nakon nesreće.

Prema suđenju, nekoliko trenutaka nakon što je snimka sudara prenesena na Tesline servere, lokalna kopija u automobilu označena je za brisanje. Zatim je netko u Tesli izbrisao kopiju podataka u središnjoj bazi podataka tvrtke.

Tesla je priznala da je primila podatke tek nakon što je policija odnijela oštećeni infotainment sustav i upravljačku jedinicu autopilota tehničaru na dijagnostiku, ali u to vrijeme lokalna snimka sudara smatrala se nepopravljivom.

Tu na scenu stupa stanoviti  „@greentheonly“, što je korisničko ime na osobe na X-u koju Washington Post predstavlja kao „hakera“ i koji je izjavio za novine da je "za svaku razumnu osobu bilo očito da su podaci tamo".

Tijekom suđenja, Tesla je sudu tvrdila da podatke nije sakrila već da ih je izgubila. "Nismo mislili da ih imamo, a otkrili smo da ih imamo... Srećom, jesmo jer je ovo nevjerojatno koristan podatak", rekao je Teslin odvjetnik.

Odvjetnik je, dakle, čovjek koji nađe veliku sreću i u činjenici da forenzika nađe podatke koje je njegov klijent pokušao izbrisati.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi