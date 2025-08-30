Hakersko kopanje pronašlo podatke koje je Tesla pokušala izbrisati

Ono što čitav tehnički tim Tesle navodno nije u stanju naći na svojim diskovima, uspio je jedan jedini haker

Početkom mjeseca, Tesla je proglašena djelomično odgovornom u tužbi za koja se odnosi na smrt pješaka na Floridi 2019. godine. Proizvođač automobila — koji je mogao riješiti slučaj za daleko manji iznos — tvrdio je da nema podatke o kobnoj nesreći. To je bilo tako sve dok haker nije uspio povratiti podatke iz slupanog automobila, prema izvješću u Washington Postu (koga zanima spašena snimka zabijanja Tesle u parkirani kamionet van ceste, neka slijedi gornju poveznicu na izvorni članak).

U prošlosti je Tesla bila poznata po tome što vi brzo nudila podatke kupaca pohranjene na svojim serverima kako bi opovrgnula tvrdnje protiv tvrtke. Ali u ovom slučaju, tvrtka je rekla da nema ništa. Konkretno, odvjetnici obitelji tražili su podatke koje su zabilježile kamere automobila i drugi senzori u sekundama prije i nakon nesreće.

Prema suđenju, nekoliko trenutaka nakon što je snimka sudara prenesena na Tesline servere, lokalna kopija u automobilu označena je za brisanje. Zatim je netko u Tesli izbrisao kopiju podataka u središnjoj bazi podataka tvrtke.

Tesla je priznala da je primila podatke tek nakon što je policija odnijela oštećeni infotainment sustav i upravljačku jedinicu autopilota tehničaru na dijagnostiku, ali u to vrijeme lokalna snimka sudara smatrala se nepopravljivom.

Tu na scenu stupa stanoviti „@greentheonly“, što je korisničko ime na osobe na X-u koju Washington Post predstavlja kao „hakera“ i koji je izjavio za novine da je "za svaku razumnu osobu bilo očito da su podaci tamo".

Tijekom suđenja, Tesla je sudu tvrdila da podatke nije sakrila već da ih je izgubila. "Nismo mislili da ih imamo, a otkrili smo da ih imamo... Srećom, jesmo jer je ovo nevjerojatno koristan podatak", rekao je Teslin odvjetnik.

Odvjetnik je, dakle, čovjek koji nađe veliku sreću i u činjenici da forenzika nađe podatke koje je njegov klijent pokušao izbrisati.