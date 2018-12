ADATA ima dva nova SSD-a za industrijska postrojenja - ISSS316 i IMSS316

ADATA je predstavila nove SSD-ove za industrijska postrojenja. Novi modeli nose oznake ISSS316 i IMSS316, dolaze u 2,5“, odnosno u mSATA formatu i moći će se nabaviti u izvedbama od 32 GB do 1 TB.

Oba modela za pohranu podataka koriste 3D TLC NAND memoriju. Što se tiče performansi tijekom čitanja i zapisivanja podataka one će kao i uvijek ovisiti o kapacitetu SSD-a. No, generalno vrijedi ona, što više podatkovnog prostora to brži SSD.

ADATA IMSS316

Kupci koji se odluče na nabavku 2,5-inčnog SATA ISSS316 modela mogu očekivati brzinu čitanja podataka do 550 MB/s, a u slučaju zapisivanja podataka na brzinu do 520 MB/s. Kupci kojima je za oko zapeo mSATA IMSS316 model mogu računati na brinu čitanja podataka do 540 MB/s, a prilikom zapisivanja podataka na brzinu do 530 MB/s.

Proizvođač ističe kako je ISSS316 model idealan kako za industrijska postrojenja tako i za gejmere, sustave video nadzora, zdravstvene ustanove i slično. S druge strane IMSS316 model zbog svojih manjih dimenzija pogodan je najviše za tanka klijenta računala.

Oba modela imaju podršku za S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, LDPC ECC, DEVSLP i Wear Leveling. O zdravlju SSD-ova brine se ADATA-in softver SSD Toolbox koji je besplatan za preuzimanje.

ADATA ISSS316 i IMSS316 SSD-ovi na tržište stižu još ovog mjeseca po za sada ne poznatim cijenama. No, kako stoji u službenom priopćenju cijene će se razlikovati ovisno o tržištu.