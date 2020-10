AMD lansirao Redeone RX 6900 XT, 6800 XT i 6800

Nakon gotovo tri tjedna iščekivanja u odnosu na virtualno lansiranje novih procesora iz serije Ryzen 5000, AMD je danas na jednak način lansirao i novu generaciju grafičkih kartica iz serije RX 6000. Nova arhitektura RDNA2 donosi sa sobom redizajnirane Compute Unitove, revolucionarni Infinity Cache, 30% viši takt i kompatibilnost s Microsoftovom specifikacijom DirectX Ultimate. Prilikom predstavljanja arhitekture RDNA na kojoj su temeljene grafičke kartice iz serije RX 5000, AMD se hvalio s 50% višim performansama uz pretpostavku jednake potrošnje. Ciljani rast performansi za RDNA2 je bio jednak - 50% više u odnosu na RDNA, no stvarne kartice donose čak i nešto više - 54$%. Podrška za DX12 Ultimate osigurava kompatibilnost za funkcije DirectX raytracing, variable rate shading, mesh shaderi i sampler feedback, a ne treba zaboraviti niti podršku za Direct Storage što omogućava grafičkoj kartici da vuče podatke izravno sa SSD-a, bez uplitanja procesora.

AMD je na tržište odlučio izbaciti tri grafičke kartice, sve tri temeljene na različitim varijantama Big Navi GPU-a. Te tri kartice su Radeon RX 6900 XT, 6800 XT i 6800. Sve tri imaju jednaku 16-gigabajtnu GDDR6 memoriju kojoj se pristupa preko 256-bitnog sučelja te jednak 128-megabajtni Infinity Cache - ukupan lokalni cache dostupan na GPU-u. Osnovna razlika je u broju uključenih Compute Unita, pa najsnažniji model ima 80, prvi slabiji 72, a najslabiji tek 60 uključenih CU-ova.

Radeon RX 6900 XT najjača je AMD-ova kartica ikada predstavljena, a dizajnirana je da parira Nvidijinom RTX 3090 po znantno nižoj cijeni i uz znatno nižu potrošnju. TDP kartice je 300 W u odnosu na Nvidijinih 350 W, a preporučena cijena na američkom 999 dolara u odnosu na 1.499 koliko košta RTX 3090 Founders Edition. GPU kartice ima 80 CU-ova koji rade na maksimalnom taktu od 2.250 MHz i tipičnom taktu od 2.015 MHz, te 16 GB memorije nasuprot 20 GB kod Nvidijine kartice. 6900 XT stiže u dućane 8. prosinca.

Radeon RX 6800 XT kartica je koja ide u bitku s Nvidijinom perjanicom GeForce RTX 3080. Nudi 72 CU-a koji rade na jednakim taktovima kao kod modela 6900 XT, a imamo i jednak TDP od 300 W - niži od 320-vatnog kod RTX-a 3080. Dok 6900 XT kaska u pogledu ukupnog kapaciteta memorije u odnosu na konkurenciju, 6800 XT ima 60% više memorije. Za ovu je karticu AMD fomirao osnovnu cijenu od 649 dolara što je 50 dolara manje u odnosu na cijenu ekvivalentnog GeForcea.

Radeon RX 6800 najslabija je kartica od predstavljenih, a zamišljena je kao protuteža RTX-u 3070. S obzirom da je Nvidijina kartica lansirana jučer, AMD očekivano nije imao karticu na raspolaganju za testiranje, pa su u usporednim grafikonima rezultati RTX-a 2080 Ti - najjače Nvidijine kartice prošle generacije. RX 6800 ima Big Navi GPU s 60 CU-ova koji rade na nešto nižem taktu u odnosu na skuplja rješenja, s maksimalnim od 2.105 i prosjekom pod opterećenjem od 1.815 MHz. TDP kartice je stoga za 50 W niži u odnosu na ostale modele iz ponude te iznosi 250 W. I dok su ostala dva modela više ili manje jeftinija od svojih takmaca, RX 6800 skuplji je od RTX-ice 3070 - 579 naprema 499 dolara. RX 6800 također zadržava golemi 16-gigabajtni video buffer, dočim RTX 3070 ima svega 8 GB. Po svemu sudeći je AMD s ovim modelom ciljao na neku jaču varijantu 3070, no od prije znamo da su sve takve otkazane (3070 Ti, 3080 s više memorije).

AMD se također pohvalio s dvije nove tehnologije - Rage Mode automatskim overklokiranjem putem jednog klika te sa Smart Access Memory. Potonja tehnologija funkcionira isključivo u kombinaciji s Ryzen procesorima 5. generacije (trenutno, možda će kasnije biti obuhvaćeni i stariji modeli), a omogućava procesoru da ima pristup kompletnog video-memoriji grafičke kartice. Iako su procesori i do sad mogli pristupiti jednom malom dijelu video-memorije (256 MB), ovaj prošireni pristup nudi mnogo veću fleksibilnost i rezultira mjerljivim rastom performansi koji može biti samo bolji.

Ekvivalent Rage Modea AMD je već imao u svojim driverima, no sada je očito ova mogućnost dovedena na višu razinu i radi konzistentnije. U demonstriranim naslovima kombinacija Rage Modea i SAM-a donosi izmežu 2 i 8 posto više performanse pri razlučivosti 4K.

Ono što nas malo brine je činjenica da postoji značajna diskrepancija u korištenju ovih mogućnosti u rezultatima testova koje je AMD prikazao u prezentaciji. Konkretno, RX 6800 XT testiran je bez korištenja ovih tehnologija, dok je za testiranje RX-a 6800 korišten Smart Access Memory, a za RX 6900 XT i Rage Mode i SAM. To baš i nije fer način testiranja, pogotovo u slučaju korištena Rage Modea koji predstavlja overklokiranje.

Druga problematična stavka iz ove prezentacije su raytracing performanse. Ok, kartice podržavaju hardverski raytracing, no ni u jednom trenutku nisu istaknute performanse s uključenim DXR-om i nekakva usporedba s Nvidijinim rješenjima. Ruku na srce, u sklopu prezentacije demonstrirano je nekoliko novih igara u sklopu čijih se prezentacija ističe raytracing, no svejedno bi bilo vjerodostojnije da su i sami AMD-ovci istaknuli mogućnosti novog hardvera u tom smislu. Ovako se stječe dojam da podrrška postoji, ali da su performanse neuvjerljive odnosno osjetno ispod razine Nvidijinih rješenja.

Iako bi vam rado rekli da ćemo sami provjeriti odnos najnovijih AMD-ovih i Nvidijinih kartica, zbog nestašice GeForce kartica prilično smo sigurni da ćemo moći istestirati samo AMD-ove pulene koje proizvođač kao i obično šalje direktno. S Nvidijiom to već godinama nije slučaj, a dodatni problem je što Samsung po svemu sudeći ne uspijeva ispuniti Nvidijine narudžbe GPU-ova, pa GeForceica fali i u dućanima, a postižu i značajno veće cijene od preporučenih. Nadajmo se da s AMD-ovim karticama u praksi to neće biti slučaj i da ćete si po želji bez problema moći staviti jednu od njih za Božić, pod bor.