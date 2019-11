Antec predstavio novu seriju napajanja - NeoECO Gold Zen

Antec je predstavio novu, nemodularnu, seriju računalnih napajanja - NeoECO Gold Zen. Novu seriju trenutno čine tri modela, jakosti 500, 600 i 700W. Kako naziv serije otkriva radi se o napajanjima s 80PLUS Gold certifikatom, što u prijevodu znači kako im je efikasnost veća od 90%, a u ovom slučaju radi se o 92%.

Nova serija temelji se na half-bridge LLC dizajnu, kvalitetnim 100% japanskim kondenzatorima i podržava različite vrste zaštita - OCP (Over Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection) i NLO (No-load Protection).

Sva napajanja iz serije imaju jednu +12V granu snage 42 A (500W), 60 A (600W), odnosno 58 A (700W). također NeoECO Gold Zen serija zadovoljava ATX 12V 2.4 specifikacije. Za hlađenje komponenti Antec je odabrao jedan 120-milimetarski ventilator koji je tih u radu.

Napajanja su pokrivena petogodišnjim jamstvom. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijena napajanja iznosi 70 USD (500W), 80 USD (600W), odnosno 90 USD (700W).