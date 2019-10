Radeoni RX 5500 u lovu na Full HD igrače

AMD-ova nova grafička arhitektura RDNA imala je premijeru u srednjem tržišnom razredu gdje su se Radeoni RX 5700 i 5700 XT suprotstavili Nvidjinim GeForceicama RTX 2060 i 2070 odnosno, po novom, modelima RTX 2060 Super i RTX 2070 Super. Sada je pak tvrtka stiglo vrijeme za osvježenje nižeg segmenta tržišta, što je zadatak novih Radeon RX 5500 koji će biti dostupni u stolnoj, ali i mobilnom varijanti RX 5500M. U oba slučaja AMD cilja na igrače koji nemaju velik budžet, a žele oplemeniti svoju konfiguraciju s modernom karticom koja je dovoljno brza za uživanje u AAA naslovima pri razlučivosti FHD.

Kao što smo rekli, RX 5500 temeljen je na jednakoj arhitekturi kao i jače RX 5700 kartice, a čak je i zadržan jednak tip memorije – GDDR6, koji je zbog svoje brzine u odnosu na GDDR5 omogućio AMD-u da na novim GPU-ovima koristi 128-bitno memorijsko sučelje. RX 5500 GPU gotovo da je upola slabijih računskih mogućnosti u odnosu na RX 5700 XT. Dok potonji ima 40 novih Compute Unita, RX 5500 ima 22, koji u sebi imaju 1.408 stream procesora. Stolne varijante GPU biti će kombinirane s 4 ili 8 GB GDDR6 memorije dočim će RX 5500M imati 4 GB memorije. Mobilni GPU ima jednak broj CU-ova, no niže radne taktove. Novi GPU-ovi dakako podržavaju PCIe 4.0 sučelje.

Zanimljivo je da AMD u svojoj prezentaciji RX 5500 izravno uspoređuje s dobrim starim Radeonom RX 480, miljenikom igrača, iz kojeg je blagom evolucijom nastala i kartica RX 580. Novi 7-nanometarski GPU u odnosu na RX 480 nudi 60% višu efikasnost – 12% bolje performanse uz 30% nižu potrošnju. Novi GPU je dakako i mnogo manji – ima svega 158 mm2 dok je 14-nanometarski RX 480 imao 221 mm2.

AMD-ova konkurencija u donjem dijelu tržišta kartica za igrače je prilično anemična, a odaziva se na ime GeForce GTX 1650. U našem testu ove kartice zaključili smo da je nema smisla kupovati dok god za jednak novac možete dobiti moćnije Radeon kartice RX 570 ili RX 580. Sada tu na scenu stupa RX 5500 jer je AMD očito odlučio napokon starim Polarisima reći zbogom. Kao što možemo vidjeti u grafikonima iz AMD-ove prezentacije, RX 5500 i u stolnom i mobilnom izdanju briše pod s GTX-om 1650. Naravno, pričekat ćemo da karticu testiramo sami prije nego što donesemo svoj konačni sud, no teško da će se tu nešto puno promijeniti. Glavna enigma je cijena. AMD u prezentaciji nije otkrio koliko će nova kartica koštati, iako bi se iz usporedbe s GTX-om 1650 može naslutiti da cijena neće biti veća od 2.000 kuna (GTX 1650 je jeftiniji, ali i osjetno sporiji).

Referentnih kartica neće biti, već se AMD oslanja na partnere koji bi svoje modele trebali lansirati tijekom ovog posljednjeg kvartala 2019. Prvi uređaj s novom karticom biti će MSI-jev novi laptop Alpha 15 koji će Radeon RX 5500M kombinirati s Ryzenom 7 3750H i 144-hercnim ekranom. Sljedećeg mjeseca pak stižu OEM konfiguracije s novim karticama – HP Omen Obelisk i HP Pavilion Gaming, Lenovo Legion T530 i IdeaCenter T540. Acer će pak početkom prosinca s RX-om 5500 lansirati svoj PC Nitro 50. Dodatni bonus s kojim AMD planira privući korisnike jesu besplatne igre u sklopu promocije Raise the Game.

Raise the Game promocija obuhvaća ne samo Radeone RX 5500 već i mnoge druge AMD-ove kartice i procesore. Konkretno, kupci Radeon RX 570, 580, 590, 5500, 5700 i 5700 XT moći će odabrati između ključeva za igre Borderlands 3 ili Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Kupci procesora Ryzen 9 i Ryzen 7 3800X dobit će dvije igre – Borderlands 3 i The Outer Worlds, dočim će kupci Ryzena 7 2700, 2700X i 3700X te Ryzena 5 3600X moći birati između jednog od dva spomenuta naslova. U promociju će također biti uključeni spomenuti PC-jevi i laptopi poznatih marki. Valja napomenuti da će ova promocija biti aktivna isključivo kod određenih partnera na razini pojedine države. U Hrvatskoj je to tvrtka Links.