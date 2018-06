Toshiba RC100, sitan, ali dinamitan NVMe M.2 SSD

Toshiba je predstavila novi SSD iz serije OCZ RC100 – istoimeni SSD dolazi u M.2 formatu i kapacitetima do 480 GB te se odlikuje pristojnim performansama

Toshiba je predstavila novi SSD. Radi se o NVMe M.2 modelu naziva RC100 koji će se moči nabaviti u kapacitetima od 120 GB, 240 GB i 480 GB.

Za pohranu podataka Toshiba je odabrala vlastitu 64-slojnu 3D BiCS TLC NAND memoriju. Kako to obično biva sa SSD-ovima, veličina podatkovnog prostora uvjetuje i brzinu zapisivanja podataka. Shodno tomu, najslabije performanse ima 120-gigabajtni model koji podatke u najboljem slučaju može zapisivati brzinom do 700 MB/s.

Kod ostala dva modela brzina zapisivanja podataka je osjetno veća pa tako 240-gigabajtni RC100 podatke zapisuje brzinom do 1.050 MB/s, a 480-gigabajtni model brzinom do 1.100 MB/s. Što se brzine pristupa podacima tiče, RC100 od 120 GB to čini brzinom od 1.350 MB/s, a preostala dva (240 GB i 480 GB) modela brzinom od 1.600 MB/s.

Kao što je vidljivo s priložene fotografije RC100 spada u SSD-ove M.2 formata, točnije M.2 (2242) formata što u konačnici znači kako je širok 22, a dugačak 42 milimetra. Time se ujedno i plasirao za naslov „jednog od najmanjih“ M.2 SSD-ova na tržištu.

Kad je izdržljivost u pitanju RC100 od 120 GB može zapisati do 60 TB podataka, RC100 od 240 GB 120 TB, a RC100 od 480 GB do 240 TB. Preračunato u dane, ovisno o modelu na dnevnoj bazi možete zapisivati do 55 GB (120 GB), 110 GB (240 GB) i 219 GB (480 GB) podataka. Toshiba navodi kako je MTBF vrijeme procijenjeno na milijun radnih sati te kako je RC100 serija pokrivena trogodišnjim jamstvom.

Za kraj dotaknimo se i cijena. Za 120-gigabajtni RC100 potrebno je izdvojiti 49 eura, za 240-gigabajtni 69 eura, a za kapacitetom najveći 480-gigabajtni RC100 129 eura. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.