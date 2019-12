BitFenix predstavio RGB držač grafičkih kartica

Zadnjih godina postalo je popularno dodavati RGB osvjetljenje na sve računalne komponente i svu moguću računalnu periferiju. Od svjetlosnog šarenila tako nisu pošteđene memorije, SSD-ovi, ventilatori, vodena hlađenja, kućišta, monitori, tipkovnice, miševi ni podloge za njih. RGB se trenutno stavlja na sve osim na vijke, što ne znači da možda već sutra neće.

Najnoviji dodatak koji je dobio RGB osvjetljenje i to ne bilo kakvo već ARGB (adresabilno) je Alchemy 3.0 ARGB GPU Bracket tvrtke BitFenix. Radi se o držaču za grafičke kartice kojem je cilj pridržati sve teže grafičke kartice te tako spriječiti njihovo savijanje i možebitno oštećivanje.

Alchemy 3.0 ARGB GPU Bracket dosta je jednostavno izveden. Glavni dio koji služi kao oslonac za držače spaja se na kućište računala i pritom zauzima tri PCI utora. Na njega se potom spajaju držači koji se namještaju ispod grafičkih kartica. Kako nisu sve grafičke kartice jednake dužine i težine uz Alchemy 3.0 ARGB GPU Bracket dolaze tri različita držača – od 45, 80 i 120 milimetara.

Na glavnom dijelu nalazi se 18 rupa koje omogućavaju precizno razmještanje držača koji će podupirati grafičku karticu. Da bi ARGB osvjetljenje što više došlo do izražaja većina dijelova je načinjena od prozirne plastike. Alchemy 3.0 ARGB GPU Bracket podržava grafičke kartice do mase 7,5 kilograma i visine od 80 do 120 milimetara.

Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Cijena se u pojedinim online trgovinama kreće oko 15 funti.