Izdvajamo pet najpopularnijih poslova kod partnera .debuga

Developersku konferenciju .debug prati i developerski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj. Tamo uvijek možete pronaći više desetaka otvorenih radnih mjesta za developerske i srodne pozicije kod naših partnera. Za ovaj tjedan izdvojili smo pet oglasa koji su se u proteklom razdoblju pokazali kao najatraktivniji, tj. one koje su posjetitelji najčešće klikali…

Najpopularniji poslovi

Bornfight: Android Developer za startup Elevien. Idealni kandidat može biti mid ili senior s barem 2 godine iskustva, a radit će isključivo na jednom proizvodu kompanije, koji se nalazi u fazi MVP-a. Budući da su u Bornfightu predvodnici trenda transparentnosti plaća, za ovu poziciju je objavljen platni razred, pa svakako provjerite je li to prilika za vas.

Span: Backend Developer. Osoba za ovu poziciju treba poznavati NET, C#, i SQL Server, koristiti Microsoft Azure DevOps i Git te razvijati komponente infrastrukture (DLL, Windows services itd). Span osigurava kompetitivna primanja, mentorstvo i brojne druge pogodnosti, o kojima sve možete doznati na oglasu.

Combis: Sistem inženjer za Microsoft tehnologije. Zajedno s timom inženjera, odabrani kandidati imat će priliku raditi na aktivnostima održavanja te projektima iz područja Microsoft tehnologija. Očekuje se barem 2 godine iskustva u implementaciji i održavanju infrastrukturnih rješenja baziranih na MS tehnologijama, a ostale pojedinosti istaknute su ovdje.

About You: Backend PHP Developer. Za ovu poziciju about You traži osobe s Medior, Senior i Lead razina koje bi htjele postati dio njihovog tima u Hamburgu, na daljinu ili u novom Tech Hubu u Zagrebu. Objavljene su i očekivane plaće za svaki rang, pa pogledajte što se nudi.

EPAM: Lead DevOps Engineer. U svojem zagrebačkom uredu međunarodna tvrtka EPAM zapošljava inženjera koji bi vodio DevOps tim s 3-5 zaposlenika. Traži se napredno poznavanje sljedećih tehnologija: Linux, Networking, Scripting (Bash), monitoring, cloud tehnologija, alata za automatizaciju i Pythona. Detalji su na ovom linku.

