Tjedni pregled poslova kod .debugovih partnera: zapošljavaju Five, Aircash, Productive…

Na webu naše developerske konferencije .debug možete pronaći preko 200 otvorenih oglasa za inženjerske pozicije kod najboljih domaćih IT kompanija. Evo što izdvajamo iz ponude ovoga tjedna

Developersku konferenciju .debug od prošlog izdanja prati i punokrvni developerski internetski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj.

Povrh toga, u sekciji Zapošljavanje nudi se i pregled aktualnih oglasa za otvorena radna mjesta. Trenutačno ih je više od 200, a za ovaj tjedan izdvojili smo neke aktualne i zanimljive…

Top poslovi ovog tjedna

Najpropulzivniji domaći fintech startup Aircash traži osobu koja bi vodila razvoj njihove Android aplikacije – prijavite se za poziciju Senior Android Developer i sudjelujte u ovoj uspješnoj priči. "Novac nije problem", kažu iz Aircasha.

Digitalna agencija Five, dio međunarodne korporacije Endava, u potrazi je za Senior Java Developerom koji može biti baziran u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, ili pak može raditi potpuno remote, uz fleksibilno radno vrijeme. Koje sve dodatne pogodnosti nude, provjerite na linku.

Productive zapošljava Senior Frontend Engineera koji će voditi razvoj njihove frontend arhitekture. Istaknuli su čak i plaću, koja može biti do 6.000 eura bruto. Raditi se može u njihovom uredu u Zagrebu ili na daljinu.

IBM iX traži vještog Experience Designera koji bi se fokusirao na UX, IU ili Research te stvarao smislena digitalna iskustva koja pomažu korisnicima i efikasno diferenciraju proizvode njihovih klijenata. To je netko tko će, zajedno s klijentima, gledati dalje od onog očitog i fokusirati se na ljude. Link je ovdje, a ured vam može biti u Osijeku, Varaždinu ili Zagrebu.

Međunarodna developerska tvrtka EPAM traži Senior Java Developera, spremnoga za rad na proizvodima koje milijuni ljudi koriste svakog dana.

About You razvija svoje proizvode te je skalira s mnogo uzbudljivih projekata u tijeku i u pripremi, poboljšavajući platformu za e-trgovinu i opslužujući milijune kupaca diljem Europe. Sada traže nekoga tko traži izazov, ima hand-on iskustvo s developmentom, voli raditi s Flutterom ali i ima i iskustva u vođenju malih timova. Oglas za poziciju Head of App Development shop applications je ovdje. Raditi se može u Njemačkoj ili u njihovom novom Tech Hubu u Zagrebu.

I za kraj, Span zapošljava full-stack developera u svom rastućem timu. Provjeri jesi li ti osoba koju traže!

Više poslova potražite na www.debug.hr/jobs/. Ako ste u potrazi za radnim mjestom u IT sektoru svakako dođite i na .debug, gdje će se predstaviti 40 najboljih domaćih kompanija koje traže velik broj novih zaposlenika.