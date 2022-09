Epson EH-LS12000B - Golema dijagonala za dnevni boravak

U atraktivnom showroomu zagrebačkog Sonus Arta, u rujnu smo prisustvovali demonstraciji mogućnosti Epsonova najmoćnijeg kućnog projektora, modela oznake EH-LS12000. Riječ je o 3LCD projektoru s laserskim izvorom svjetlosti i 4K razlučivošću prikaza, specijaliziranom za prikaz filmova, serija i drugih sadržaja koje konzumiramo u našim domovima, podalje od konferencijskih dvorana i soba za sastanke.

Ugrađeni laserski izvor svjetlosti sposoban je doseći svjetlinu od maksimalno 2.700 ANSI lumena i dinamički kontrastni omjer od 2.500.000:1, a ciljane će korisnike zanimati i to da je podržan standard HDR10+, koji, u odnosu na "obični" HDR10, donosi dinamičke metapodatke za optimizaciju prikaza svake pojedine sličice, umjesto da se koristi statično tonsko mapiranje.

Ugrađena leća sastavljena je od 15 elemenata

U stoljetnoj diskusiji između poklonika projektora i televizora, argumenti se nisu promijenili. Poznate odlike modernih televizora neosporne su, no u trenutku kada želimo dobiti dijagonalu od 100 ili više inča, televizori naglo ispadaju iz razgovora. Najveći komercijalno dostupni primjerci kreću se oko dijagonale od 110 inča, a cijena im dobrano zalazi u šesteroznamenkaste sfere.

U tom kontekstu, Epsonov projektor EH-LS12000B, s cijenom od 39.000 kuna i sposobnošću prikaza slike dijagonale između 50 i 300 inča, ostavlja dojam povoljne investicije. Štoviše, upravo ga tako Epson plasira na tržište – kao best buy izbor za zahtjevne kućne korisnike, koji žele golemu, svijetlu i oku ugodnu sliku, a bez troška u rangu automobila više srednje klase.

Lako postavljanje

Kao što smo se uvjerili u zagrebačkoj demonstraciji, jedna od prvih odlika Epsonova projektora, s kojima će se njegovi vlasnici susresti, jest zavidna lakoća instalacije. Moguće ga je postaviti na strop ili radnu površinu, na udaljenost između tri i devet metara – ovisno o željenoj veličini slike.

Projektor raspolaže s dva HDMI 2.1 ulaza, pri čemu se sekundarni koristi za povezivanje s pojačalima, AV receiverima, aktivnim zvučnicima i drugim uređajima s HDMI ARC/eARC sučeljem

Zahvaljujući nizu mogućnosti naknadnog korigiranja geometrije slike, samo mjesto instalacije ne mora biti odabrano kirurškom preciznošću. Naime, moguće je izvesti motorizirano okomito (±96,3%) i vodoravno (±47,1%) pomicanje leće, kao i motorizirano optičko zumiranje (do 2,1x), koje se obavlja bez ikakva vidljivog gubitka oštrine prikaza. Motoriziran je i fokus. Također, podržana je digitalna horizontalna i vertikalna korekcija trapezoidne slike (keystone). Sve to korisniku ostavlja podosta prostora za naknadno fino ugađanje geometrije prikaza, u slučaju neoptimalnog pozicioniranja projektora. Najzad, objektiv može zapamtiti do 10 različitih postavki položaja te se s lakoćom prebacivati između njih.

Tri LED-ice na kućištu projektora informiraju nas o statusu uređaja. Naravno, lako su vidljive, bez obzira montiramo li ga na strop ili radnu površinu

Zbog laserskog izvora svjetlosti, vrijeme uključenja projektora praktički je trenutačno. Istodobno ne dolazi do ekstremne proizvodnje topline, kakva karakterizira projektore sa žaruljama, pa nema potrebe ni za toliko revnim hlađenjem. Za svakodnevni suživot s Epsonovim projektorom to znači da vas on neće živcirati neumornim zujanjem ugrađenih ventilatora. Upravo suprotno – rashladni sustav praktički je posve nečujan, i biva posve utopljen u uobičajenim ambijentalnim zvukovima prostorije.

Deklarirano trajanje laserskog izvora svjetlosti je 20.000 sati. To nije vrijeme nakon kojeg će ono prestati raditi, nego će mu maksimalna svjetlina postati upola manja.

Svjetlina i oštrina

Zahvaljujući laserskom izvoru svjetlosti, Epsonov projektor ne pati od ekstremnog zagrijavanja, a zbog toga je u radu tih

Tehnologija 3LCD, koju Epsonovi projektori, poput modela EH-LS12000B, koriste za prikaz slike, temelji se na postojanju triju transparentnih LCD panela, jednim za svaku od tri glavne boje – crvenu, zelenu i plavu. Kod projektora EH-LS12000B, radi se o 0,74-inčnim panelima. Bijela svjetlost prolazi kroz te dedicirane panele, a zrake se objedinjuju na ugrađenoj prizmi, gdje nastaje slika, koja potom biva reproducirana pomoću objektiva. Sama tehnologija karakteristična je po visokoj svjetlini prikaza, ujednačenoj svjetlini bijele i svih ostalih boja, te finijim tonskim prijelazima u odnosu na druga rješenja, poglavito DLP i LCOS – upravo zbog boljeg gradiranja svjetline kadra.

Priloženi daljinski upravljač koristi se za sve oblike interakcije s projektorom

Model EH-LS12000B koristi Epsonovu leću VRX Cinema, sastavljenu od 15 elemenata. Za procesiranje slike zadužen je tvrtkin 36-bitni ZX Picture Processor, koji se bavi bojama, kontrastom, interpolacijom slika prilikom prikaza HDR-a te skaliranjem slike na nativnu 4K razlučivost.

Kombinacija svega navedenog rezultira izrazito oštrim, svijetlim i kontrastnim prikazom, kao i vrlo glatkim prikazom pokretnih objekata, što valja zahvaliti spomenutom procesoru i 120-hercnoj frekvenciji osvježavanja. S input lagom od dvadesetak milisekundi, Epsonov projektor može poslužiti i za igranje.

U smislu konfiguriranja karakteristika prikaza, EH-LS12000B nudi nekoliko tvornički ugođenih profila slike (Dynamic, Vivid, Cinema, Bright Cinema i Natural), sve uobičajene opcije (svjetlina, kontrast, temperatura boja i ostalo), ali i neke vrlo napredne, poput ručnog oblikovanja čitave gamma krivulje, kojim je moguće ispraviti sve nesavršenosti u prikazu najtamnijih i najsvjetlijih tonova. Službeno je podržana kalibracija pomoću Portrait Displaysova profesionalnog softvera CalMAN.

Ugrađenog ozvučenja, naravno, nema. Kako se radi o kućnom projektoru, pretpostavka je da će njegovi vlasnici golemu i lijepu sliku gledati uz grmljavinu kvalitetnog ozvučenja, koje se s projektorom može povezati preko HDMI eARC sučelja.

U kombinaciji s dobrim ozvučenjem, Epson EH-LS12000B itekako može biti središnja točka kućnog kina. Riječ je o moćnom kućnom projektoru, koji u nekim aspektima postavlja nove standarde u svojoj kategoriji.