Digitalna agencija FIVE prodana za 250 milijuna kuna

Još jedna velika poslovna priča stiže iz hrvatske IT industrije. Digitalna agencija FIVE (ranije poznata kao Pet minuta) danas je objavila kako je u potpunosti prodana američkoj kompaniji Endava, koja ima gotovo 7.500 zaposlenih u 33 ureda diljem svijeta, a sjedišta su joj u New Yorku i Londonu. Ovom akvizicijom Endava će proširiti svoje kapacitete u kreativnosti, dizajnu i isporuci inteligentnih digitalnih rješenja i iskustava, te povećati svoje sposobnosti u području strategije proizvoda i usluga za optimizaciju.

FIVE će, kažu, svojem novom vlasniku priskrbiti i širok raspon, primarno američkih, klijenata. Kompanije su to, primjerice, Rosetta Stone, Napster, Coinme, Penguin Random House, Marriott i McAfee. S njima su kroz partnerski odnos fokusirani na stvaranje novih izvora prihoda, privlačenje novih korisnika, te smanjivanje troška dobivanja novih korisnika – što je ključno za uspjeh digitalnih usluga u dugom roku.

Tvrtka Pet minuta osnovana je 2005. godine. Pokrenuo ju je Viktor Marohnić kao maleni developerski studio, a u prvim je godinama bilježila strelovit rast. 2010. godine pridružio mu se Luka Abrus, a prije nešto više od godinu dana i Sven Marušić, kao treći partner, na poziv Viktora i Luke, čiji zadatak je primarno bio osigurati mogućost za skaliranje kompanije i na neki način omogućiti infrastrukturu tog rasta kroz efikasno upravljanje kompanijom.

Danas FIVE zapošljava preko 220 ljudi u svojim uredima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci te New Yorku. Jedna je od najvećih digitalnih agencija i vodećih poslodavaca u Hrvatskoj.

"Oduševljeni smo što ćemo postati dijelom Endave. Odmah u početku uvidjeli smo da si 'kulturno' odgovaramo i bili smo uzbuđeni što Endava pokazuje interes za naše ljude i osnovne usluge poput strategije proizvoda, dizajna i marketinga rasta. Postajanje dijelom veće platforme i udruživanje snaga s Endavom otvorit će još više prilika našim talentima i pružit će našim klijentima dodatne mogućnosti i kapacitete", komentirao je osnivač FIVE-a Viktor Marohnić.

"Ovom transakcijom ćemo napraviti kvantni skok u razvoju poslovanja, otvoriti nove prilike našim zaposlencima i gurati hrvatski IT još dalje i šire na globalnom IT tržištu", dodao je Sven Marušić.

"Čast mi je izraziti dobrodošlicu FIVE-u u Endavinu obitelj. Oni su divan tim koji će nam donijeti nove vještine, posebice u području strategije proizvoda i optimizacije rasta, što mnogi od naših klijenata smatraju vrlo privlačnim. Dodatno, njihov ugled kao vodeće agencije u New Yorku koja ima centre za isporuku u Hrvatskoj u potpunosti je u skladu s našim poslovnim modelom i dodatno ojačava našu poziciju u regiji Adriatic", poručio je CEO Endave John Cotterell.

FIVE je Endavi prodan u 100%-tnom udjelu, po cijeni od 250 milijuna kuna – što uključuje gotovinu, razmjenu dionica te buduće nagrade za uspjeh (earnout). U sklopu akvizicije dogovoreno je kako će partneri Viktor Marohnić, Luka Abrus i Sven Marušić i nakon preuzimanja ostati na istim pozicijama unutar FIVE-a.

I ove će godine FIVE biti partner najveće developerske konferencije na ovim prostorima, .debuga, koji će se održati 10. i 11. lipnja.