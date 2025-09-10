Endava u Hrvatskoj organizira Internship program za studente završnih godina

Ove jeseni Endava pokreće Internship program u Hrvatskoj, koji će se održati u njihovim uredima u Zagrebu, Splitu i Osijeku, počevši od 15. listopada. Prijave su već otvorene, a program traje tri mjeseca

debug.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 15:43

Zamislite ovo: prvi vam je dan u uredu. Umjesto da samo promatrate, odmah ste dio pravog projektnog tima. Pored vas je mentor/ica s godinama iskustva, spremni odgovoriti na svako pitanje, pomoći vam da svladate izazove i s vama proslaviti svaki uspjeh. Od samog početka niste samo u ulozi učenika, već aktivno doprinosite.

Početak 15.10.

To je duh Endava Internship programa u Hrvatskoj, koji počinje 15. listopada 2025. godine. Tijekom tri mjeseca programa, interni u Endavinim uredima u Zagrebu, Splitu i Osijeku imat će priliku raditi na projektima koji imaju stvaran utjecaj i istovremeno otkriti kako izgleda rad u praksi.

Ako ste student 4. ili 5. godine, pridružite se programu i unaprijedite svoje vještine. Endava Internship program namijenjen je studentima završnih godina fakulteta, te im pruža priliku raditi na pravim projektima, uz mentorstvo iskusnih stručnjaka. Sudionici će razvijati vještine u područjima kao što su Android, iOS, React/React Native, Product Design te Data & AI, a kroz praktičan rad, radionice i edukacije dobit će dragocjeno iskustvo i bolji uvid u rad globalne IT kompanije.

Ovo je prilika za iskusiti što znači prava suradnja – postavljajte pitanja, dobivate povratne informacije i gradite odnose koji traju i nakon završetka programa. Kroz svakodnevni rad, radionice i edukacije, nećete samo širiti znanje, nego i stjecati samopouzdanje za sljedeći korak u karijeri.

Prijava je jednostavna: pošaljite im svoj životopis klikom ovdje, pokažite svoje znanje kroz tehnički test i upoznajte njihov tim na završnom razgovoru. Nakon toga, avantura počinje. Prijave su otvorene – napravite prvi korak i prijavite se već danas – poručuju iz Endave.



