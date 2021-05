12 načina na koje tehnologija danas olakšava život

Tehnologija svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Donosimo pregled deset uređaja iz domene pametnog doma koji će vam olakšati život i učiniti ga jednostavnijim.

Pametne brave

Kad smo već kod zvona spomenimo kako postoje i pametne brave, zahvaljujući kojima možete zaboraviti na glavobolje do kojih može doći ako, recimo, zaboravite gdje ste ostavili ključeve. Ove sustave je moguće ugraditi na klasične brave i namjestiti tako da se automatski otključavaju kad se približavate i zaključavaju kad odlazite.

Njima je moguće i upravljati na daljinu, što je praktično kad zatrebate pustiti nekog u kuću dok vi niste tamo, a i poslat će vam upozorenje ako netko otvori vrata bez vaše dozvole.

Pametne klime

Pametni uređaji koji mogu rashladiti i zagrijati prostorije u kojima živimo i radimo razmjerno su nova pojava u domeni pametnog doma. No, razvijaju se brzo, stalno proširujući set mogućnosti koje vam mogu ponuditi.

Najjednostavnijim modelima možete upravljati pomoću pametnog telefona, dok za naprednije možete postaviti korisničke profile za razne situacije i prostorije, kao i upariti ih s pametnim svjetlima te drugim pametnim uređajima.

Pametna kućna zvona

Praktični uređaji pomoću kojih možete vidjeti tko vam je pred vratima bez ustajanja iz naslonjača, pa čak i kad uopće niste kod kuće. Opremljeni su kamerom i mikrofonom te povezani s pratećom aplikacijom koju možete koristiti bilo gdje.

Pojedini modeli koriste čak i tehnologiju prepoznavanja lica kako bi identificirali stanare i česte posjetitelje.

Pametna kuhinja i kupaonica

U vašoj kuhinji može se naći više pametnih uređaja koji će vam uz dodir pametne tehnologije olakšati život. Recimo, postoje pametni aparati za pripremu kave koje možete namjestiti tako da se aktiviraju u unaprijed određeno vrijeme.

Pametni hladnjaci mogu pratiti što ste sve pohranili u njih i upozoriti vas kad nečega ponestane ili se približilo isteku roka trajanja. U Linksovoj ponudi je, recimo, Samsungov hladnjak RB34T602FSA/EK s tehnologijom Spacemax zahvaljujući kojoj ima puno tanje stijenke nego drugi hladnjaci, pa u njega stane više namirnica.

Sustav All Around ravnomjerno hladi svaki odjeljak od kuta do kuta te stalno provjerava temperaturu i dodaje hladni zrak kako bi sve što držite u hladnjaku ostalo hladno, a Power Cool / Power Freeze na brzinu hladi vašu omiljenu hranu ili piće. Hladnjak Midea HD-400RWE2N ST je opremljen, između ostalog, tehnologijom No Frost kako bi se izbjeglo odmrzavanje, značajkom hladnog hlađenja za brzo hlađenje ili smrzavanje, kao i poseban način rada u koji ga možete staviti dok ste na godišnjem odmoru kako biste uštedjeli električnu energiju.

Pametne vage ponudit će mjerenje u različitim mjernim sustavima, pomoći vam pri vaganju zahtjevnih sastojaka, pa čak vam i predložiti recepte. A pametni roštilj (da, i to postoji) pobrinut će se za idealnu temperaturu potrebnu za termičku obradu mesa, povrća i drugih namirnica.

Tu su i pametne perilice. Samsungova perilica WW90T684DLH/S7 nudi tehnologiju Eco Bubble koja deterdžent pretvara u mjehuriće za lakše i učinkovitije čišćenje, postavku s kojom možete temeljito oprati rublje za manje od sat vremena, uključiti pranje vodenom parom kako biste se riješili duboke prljavštine, bakterija i alergena, poseban način rada za održavanje bubnja perilice u dobrom stanju.

Perilica Midea MFK80-S1401B nešto je skromnijih mogućnosti, ali će vam svejedno omogućiti, primjerice, zaustavljanje i odgodu pranja 24 sata, brzo pranje, namještanje pranja prema stupnju zaprljanosti, ali i ponuditi praktične značajke poput ključa kojim ju možete zaključati kako ju djeca ne bi slučajno otvorila.

Pametni sigurnosni sustavi

Umjesto parcijalnih možete se odlučiti za sveobuhvatno pametno rješenje za zaštitu vašeg doma ili ureda od uljeza.

Obično obuhvaćaju kamere koje možete smjestiti u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a koje su bežično povezane s nadzornim sustavom kojeg možete pratiti online i offline. No, možete im dodati i, recimo, pametne detektore dima i razine potencijalno smrtonosnog ugljik-monoksida.

Pametni termostati

Pametni termostati imaju ugrađene senzore pokreta prema kojima mogu otkriti kad u našem stanu, kući ili uredu ima aktivnosti, pa automatski prilagoditi grijanje i hlađenje zavisno o tome kad je potražnja za njima najveća.

Moguće ih je također ograničiti tako da temperatura prostorije neće prijeći unaprijed određenu razinu, kao i upravljati njima na daljinu pomoću aplikacije vašeg pametnog telefona.

Pametni usisavači

Pametni roboti usisavači mogu vam uštedjeti hrpu vremena i osloboditi vas jednog od najdosadnijih kućanskih poslova. Mogu se aktivirati kad im to naložite, samostalno kretati po sobama, čistiti različite površine, zaobilaziti prepreke i vratiti se na postaju za punjenje kad za to dođe vrijeme. A neki od njih se mogu i sami isprazniti!

U Linksovoj ponudi naći ćete napredne modele kao što su, recimo, Roomba 974, i7156 i Combo R1138 (ovaj može ne samo usisavati, već i prati podove) tvrtke iRobot ili Mi Robot Vacuum MOP tvrtke Xiaomi.

Pametni zvučnici

Jedni od prvih pametnih uređaja koje smo počeli masovno koristiti kod kuće bili su upravo pametni zvučnici. Amazon je prvu Alexu predstavio još 2014. godine.

Tad smo ih koristili uglavnom za glazbu i audio knjige. Danas ih je moguće povezati i uskladiti s nizom drugih uređaja i koristiti na razne načine. Recimo, već spomenuta Alexa vam može izrecitirati koje vas sve obveze čekaju tijekom dana ili brzo odgovoriti na niz pitanja kako ne biste morali guglati.