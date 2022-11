3 uvjeta koje mora zadovoljiti maskica ​​za telefon

Pri kupnji maskice za mobitel se nekako svi prvo vodimo njezinim izgledom i dizajnom. Gledamo kako će se uklopiti u naš stil i hoće li pristajati našem mobitelu. I to je u redu, maskica vam se mora svidjeti, no nemojte zaboraviti obratiti pažnju na još dva važna uvjeta koje mora zadovoljiti vaša nova maskica za mobitel

Koju maskicu odabrati, a da pruža učinkovitu zaštitu?

Primarna namjena maskice za mobitel je pružanje zaštite kako u vaš pametni telefon ne bi ušla prašina, kako se ne bi ogrebao i kako bi izbjegli najgoru noćnu moru svakog vlasnika ili vlasnice pametnog telefona - lom stakla. Naravno, lom stakla nije jedina užasavajuća posljedica pada vašeg mobitela, on čak može postati i potpuno neupotrebljiv, stoga vam savjetujemo da uvijek birate maskice koji pružaju najbolju moguću i najučinkovitiju zaštitu.

Jedna od najboljih maskica koje smo pronašli nalazi se na webshopu etuo.hr pod nazivom modela Ringke Fusion X. To je jako čvrsta maskica koja ima pojačane rubove i prozirnu površinu koja ne pokriva izvornu boju vašeg uređaja. Ne izgleda robusno makar je kućište izrađeno od vrlo izdržljivih materijala. No, unatoč dizajnerskom modernom izgledu, ova maskica je otporna na ogrebotine i udubljenja tijekom svakodnevne uporabe, a kućište jamči dodatnu apsorpciju udara pri padu i tako ih ublažava. Ako ste ipak tip koji voli imati personaliziranu maskicu na mobitelu, svi mobiteli u ponudi ovog webshopa bit će vam i više nego zadovoljavajući. Možete birati dizajn koji vas je volja, znajući da je posebna pažnja uložena u kvalitetne materijale kojima je jedina misija unošenje veselja dizajna u vaš život i učinkovita zaštita vašeg pametnog ljubimca.

Predlažemo da obratite pozornost i na Mercury Ring Prsten držač za mobitel. To je mali dodatak ali nevjerojatno praktičan, spriječit će da vam mobitel sklizne iz ruke, a dobro će vam poslužiti i kao malo postolje za mobitel.

Originalan dizajn za neupitan modni izričaj

Oduševljavaju nas maskice s dezenom cvjetnih akvarela, one s elementima iz prirode, apstraktnim motivima, baš kao što nam se sviđaju i one s efektom drva jer nam nekako savršeno odgovaraju tijekom hladnijih dana kad zamišljamo da slobodno vrijeme provodimo u prirodi u brvnari uz zvuk pucketanja vatrice. Maskice imaju tu moć da odgovaraju svakoj osobnosti i svakom stilu odijevanja. One mogu idealno odgovarati vašoj odjevnoj kombinaciji, ali i vašim željama. Čak možete i sami dizajnirati svoje maskice za mobitele uz pomoć online aplikacije na stranici etuo.hr i na taj način zaštititi svoj pametni telefon, a da on nosi vaš potpis.

Provjerena marka je jako važna pri izboru najbolje maskice za mobitel

Etuo.hr Internetska trgovina poznata je po širokom izboru zaštitnih futrola, maskica i dodataka za vaš mobitel, a posebnu pažnju su uložili u materijale od kojih su maskice izrađene, te u certifikate (neki modeli čak imaju i poseban certifikat izdržljivosti koji koristi vojska!). Omjer cijene i kvalitete im je odličan te smo sigurni kako ćete poželjeti više od jedne maskice za svoj smartphone.

Njihovi proizvodi su dostupni u više od 13 država, a u ponudi imaju oko 1.500,000 proizvoda. Pronaći maskicu za točno određeni model mobitela više nije nikakav problem, zar ne?