4 zanimljive stvarčice iz Xiaomija, koje nisu mobiteli

Xiaomi je kineski brend prepoznat po svojim best buy smartphoneima, no webshop Cafago ukazuje i na neke proizvode iz njihovog asortimana koje ne spadaju u tu kategoriju

Xiaomi je kineski brend koji je u Hrvatskoj najpoznatiji po svojim best buy smartphoneima. Međutim, mnogi ne znaju da Xiaomi nudi proizvode vrlo širokog asortimana. Iz kineskog webshopa Cafago predlažu četiri zanimljive stvari za koje mnogi nikad ne bi rekli da dolaze iz Xiaomija. No to nije sve, jer sve predstavljeno možete kupiti uz ekskluzivan popust koji je pripremio Cafago za čitatelje Buga.

1. Brijaći aparat Xiaomi Mijia Electric Shave

Xiaomi proizvodi i brijaće aparate. Navedeni model je vodootporan (IPX7) te ga je lako oprati pod vodom, a sadrži tri glave koje pokrivaju kut od 360° te dvostruke oštrice. Omogućuje mokro i suho brijanje. Dolazi s dockom za punjenje, a podržava brzo punjenje (5V1A).

Cijena: 33,19 €

Kupon: L177PA

Vrijedi do: 22. lipnja 2018.

> naručite proizvod

2. Kamera za vožnju Xiaomi 70MAI Smart Dash Cam

Kamera za vožnju je izvanredan izum koja aktivno snima sva događanja na cesti i može poslužiti kao dokaz prilikom prometne nezgode. Međutim, potrebno je provjeriti i je li takvo snimanje usklađeno sa zakonom. Xiaomi 70MAI Smart Dash Cam nudi h.264 enkodiranje, ima ugrađenu memoriju od 512 MB (proširivo SD karticom do 64 GB), a snima u FullHD 1080p rezoluciji. Podržava spajanje na WiFi i gledanje videa na pametnom telefonu u realnom vremenu.

Cijena: 31,59 €

Kupon: L44PAV

Vrijedi do: 22. lipnja 2018.

> naručite proizvod

3. Pojačivač WiFi signala Xiaomi WiFi Amplifier Pro

Pojačivač WiFi signala iliti WiFi repeater već spada u pravi računalni hardveraj. Ovaj Xiaomijev uređaj sadrži dvije antene od 2 dBi, radi na frekvenciji od 2,4 GHz, a nudi propusnost do 300 Mbps. Na njega je moguće istodobno spojiti do 64 uređaja. Vrlo ga je lako postaviti i instalirati.

Cijena: 11,32 €

Kupon: L49PIC

Vrijedi do: 15. lipnja 2018.

> naručite proizvod

4. Bežična slušalica Xiaomi Music Bluetooth Earphone

Ultra malena i prijenosna bluetooth slušalica (masa samo 6,5 grama) je izvrstan gadget za one koji često razgovaraju putem mobitela. Puni se 2 sata, a pruža do 3 sata razgovora uz standby 70-100 sati. Lijepo je dizajnirana i zaštićena nanotech premazom koji štiti od ogrebotina, prašine i masnoća. Na kraju, cijena joj je i više nego popularna.

Cijena: 8,89 €

Kupon: L080PAE

Vrijedi do: 22. lipnja 2018.

> naručite proizvod