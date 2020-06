Američki IT / Web and Mobile Computing studij u Hrvatskoj

Izbor odgovarajućeg visokog obrazovanja oduvijek je bila jedna od najvažnijih odluka koje u životu donosimo. Kvalitetno obrazovanje i znanja te vještine koje stječemo, omogućit će nam da se u takvim nepredvidljivim okolnostima snađemo, inoviramo i pronađemo odgovarajuća rješenja. RIT Croatia jedan je od kampusa prestižnog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology, i svojim studentima omogućuje stjecanje američke i hrvatske diplome. Pripreme za izvođenje nastave u online okruženju počele su vrlo rano, uz suradnju i razmjenu znanja i iskustava s kolegama iz RIT-ovih kampusa iz Kine, Amerike i Dubaija. Sveučilište RIT ima gotovo 40 godina iskustva u izvođenju nastave na daljinu, tako da su infrastruktura i alati dobro posloženi, i omogućuju jednostavan prelazak iz klasičnog u online mode.

RIT Croatia svojim studentima omogućuje stjecanje američke i hrvatske diplome

Međunarodno prepoznat i cijenjen studij

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije / Web and Mobile Computing izvodi se na oba kampusa RIT Croatia – u Dubrovniku i Zagrebu. Riječ je o četverogodišnjem međunarodno prepoznatom i vrlo cijenjenom studiju RIT-a, koji zadovoljava vrlo visoke američke obrazovne standarde. Ovaj studij studente osposobljava za perspektivna i tražena zanimanja iz područja kao što su programiranje, modeliranje baza podataka, razvoj i dizajn mobilnih i aplikacija za web. Studij svojom multidisciplinarnošću obuhvaća informatička, računalna i poslovna područja. Istodobno, kao dio američkog obrazovanja, studenti polažu predmete i iz područja općeg obrazovanja, što je u skladu s nastojanjima razvoja tzv. T-shaped vještina, koje omogućuju studentima i diplomantima potrebnu dubinu specijalističkih znanja i širinu općeg znanja.

Suradnja s A1 – rad na stvarnim projektima u međunarodnim timovima

Uz studij na engleskom jeziku i u međunarodnom okruženju, praksa je obvezna i iznosi minimalno 800 sati tijekom studija. Uz spomenuto, studenti imaju priliku surađivati sa studentima drugih kampusa i provesti jedan do dva semestra studirajući u Rochesteru ili Dubaiju. Studenti četvrte godine surađuju s kolegama s RIT-ovih kampusa na izradi završnog rada, bez čega ne mogu diplomirati. Jedan od ovogodišnjih klijenata završnog rada je i A1 Hrvatska, na čijem projektu rade studenti iz Hrvatske i Amerike. Studenti rade u internacionalnim timovima na istraživanju, razvoju, dizajniranju i testiranju funkcionalnog programskog rješenja za A1, što uključuje i sastanke te komunikaciju s klijentom, procjenu troškova i vremenskih okvira te evaluaciju projekta, s naglaskom na cjelokupan razvoj softvera, kao i korisničko iskustvo i pristupačnost rješenja.

“Rad na stvarnim projektima, uz korištenje najnovijih tehnologija, studentima omogućuje stjecanje iskustva i znanja koje će moći primijeniti u budućim poslovnim situacijama te se lakše i brže prilagoditi novim poslovnim okruženjima. Istodobno, njihovim budućim poslodavcima daje uvid u stvarne kompetencije studenata, što predstavlja win-win situaciju za sve”, izjavio je doc. dr. sc. Martin Žagar, znanstveni savjetnik i viši predavač na RIT-u Croatia.

doc. dr. sc. Martin Žagar, znanstveni savjetnik i viši predavač, RIT Croatia

Ivan Gabrić, glavni direktor A1 Hrvatske za poslovne korisnike, osvrnuo se na suradnju s RIT-om Croatia: “Kao društveno odgovorna kompanija, A1 Hrvatska kontinuirano radi na podizanju interesa studentske populacije za izradu softverskih rješenja, i u tom kontekstu pružamo im podršku jer oni donose budućnost i našeg poslovanja. Suradnja s RIT-om Croatia posebno nam je važna, s obzirom na to da dobivamo od studenata out of the box razmišljanje o budućnosti biznisa i digitalnih poslovnih modela. S druge strane, studenti su imali priliku razvijati poslovni model i gotov proizvod na najnovijoj tehnologiji Interneta stvari, kao što je A1 NB IoT mreža. Taj zajednički projekt bio je odlična prilika studentima da svoje teorijsko znanje unaprijede i upotpune praktičnim iskustvom u kreiranju najnovijih tehnoloških rješenja s konkretnom primjenom i koristi za društvo. Rad na stvarnom poslovnom slučaju omogućio im je visok stupanj razumijevanja poslovnih procesa tijekom razvoja aplikacija, što rezultira većom konkurentnošću nakon završetka obrazovanja i izlaska na tržište rada. Drago nam je i da smo kroz suradnju s internacionalnim timovima studenata imali priliku širiti brend i izvoziti know-how A1 Hrvatske izvan granica naše zemlje”.