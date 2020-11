Autel EVO II - Brza i stabilna letjelica sa 6K ili 8K kamerom

Dron Autel EVO II malo koga će ostaviti ravnodušnim. To je quadcopter s bogatim mogućnostima i kvalitetnim snimanjem iz zraka, a ističe se 8K kamerom veličine senzora 1/2" u standardnoj izvedbi, odnosno 6K kamerom s 1-inčnim senzorom u Pro izvedbi. Senzore u obje kamere proizveo je Sony.

Standardna izvedba nudi video rezolucije 7.680 x 4.320 pri 24 i 25 sličica u sekundi, te 48-megapikselne fotografije. Video kod Pro izvedbe rezolucije je 5.472 x 3.076 piksela, pri 24, 25 i 30 sličica u sekundi, a fotografije su 20-megapikselne. Pregršt detalja, koju god izvedbu odabrali, pogotovo ako se usporedi s konkurencijom, koja u toj klasi obično nudi 4K kamere.

Autel EVO II po cijeni od 10.680 kn te Autel EVO II Pro po cijeni od 12.520 kn dostupni su u Linksu

Obje izvedbe kamere u rezolucijama do 4K mogu snimati do 60 sličica u sekundi, a u rezolucijama do 2K do 120 sličica u sekundi, što se može iskoristiti za fluidno snimanje pokreta ili za usporene snimke. U 4K podržan je 10-bitni HDR video. Fotografije se spremaju u JPEG ili RAW datoteke. Snimanje se vrši na microSD karticu kapaciteta do 128 GB.

Kamera je na gimbalu, stabilizirana je u letu po tri osi. Postoji i mogućnost zamjene kamere - ako se inicijalno odlučite na jeftiniju, standardnu varijantu, poslije dron možete nadograditi novom kamerom, dok su kod konkurencije kamere u pravilu neodvojive od drona, odnosno nenadogradive.

Prilikom istraživanja okoline ili snimanja, s ovim dronom nećete biti u velikoj žurbi - baterija kapaciteta 7.100 mAh omogućava maksimalno trajanje leta čak do 40 minuta, što je trenutno najviše u klasi. Maksimalna brzina letjelice je 71,7 km/h. EVO II je ujedno prilično stabilan u zraku - otporan je na vjetar preko 15 m/s, dok letjelice drugih proizvođača u ovoj klasi imaju otpornost na vjetar brzine maksimalno 10 m/s. Ova značajna razlika jamči mirne snimke i stabilan let i pri većim brzinama vjetra. Naravno, u takvim se situacijama baterija brže troši pa o tome treba povesti računa ako se ipak odlučimo letjeti po jačem vjetru.

Dvanaest senzora za izbjegavanje prepreka štite ovu letjelicu sa svih strana. Funkcija Dynamic track služi praćenju odabranog objekta u pokretu, uz istovremeno precizno predviđanje njegove putanje, a može identificirati još do 64 drugih objekata pa odabrani objekt može izvrsno pratiti i u okolišu s puno prepreka.

EVO II postoji i u izvedbi Dual, koja kombinira običnu 8K kameru i FLIR-ovu termalnu kameru s Boson senzorom. Dual (640) ima termalnu kameru rezolucije 640 x 512 piksela, što je najviša rezolucija termalne kamere u klasi, a Dual (320) nudi rezoluciju termalne kamere 320 x 256 piksela.

Kontroler, kojeg ćete koristiti u kombinaciji s aplikacijom na svom mobitelu, ima ugrađen OLED ekran veličine 3,26 inča (8,3 cm), rezolucije 854 x 480 piksela. Radi na 2,4 GHz frekvenciji, a domet mu je 5 km u CE izvedbi (9 km za FCC). Prijenos videosignala u realnom vremenom odvija se u 720p@30fps, odnosno 1080p@30fps.

Standardni paket opreme

Zbog jedinstvenih letačkih karakteristika drona u kombinaciji s kvalitetnim videom i fotografijama Autel EVO II je izvrsna platforma za mnoge zadatke snimanja iz zraka bilo da se radi o profesionalnom ili amaterskom snimanju, raznim inspekcijama ili geodeziji. Detaljnije informacije o letjelicama možete vidjeti na stranicama proizvođača (EVO II, EVO II Pro, EVO II Dual), a letjelice i prateću opremu možete kupiti u trgovini Links.