FER i Aviteh predstavljaju "DroneDays natječaj za najbolju zračnu fotografiju"

Ovaj natječaj ima za cilj otkriti i promovirati spektakularne ljepote Hrvatske, uhvaćene objektivom dronova iz zraka.

Pravila sudjelovanja:

Natječaj je otvoren za sve kreativne i punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Aviteha, članova organizacijskog odbora skupa DroneDays 2024 i njihovih obitelji, te članova žirija. Prijave se zaprimaju od 1. kolovoza do 15. rujna 2024. godine putem web stranice skupa: https://dronedays.fer.hr/fotonatjecaj/ . Svaki sudionik može prijaviti do dvije zračne fotografije snimljene dronovima na području Hrvatske, uz poštivanje svih zakona i propisa. Fotografije moraju biti u formatu JPG ili PNG, veličine od minimalno 800x800 piksela do maksimalno 6000x6000 piksela, bez dodanih, izmijenjenih ili uklonjenih elemenata.

Ocjenjivanje i nagrade:

Fotografije će ocjenjivati stručni žiri, koji će odabrati najbolje radove za izložbu na skupu DroneDays 2024. Najbolje fotografije po ocjeni žirija bit će nagrađene vrijednim nagradama: DJI AIR 3 za prvo mjesto, DJI Mini 3 za drugo mjesto, te DJI Mini 2 za treće mjesto. Posjetitelji skupa također će moći glasati za svoju omiljenu fotografiju, a pobjednik publike osvojit će DJI Mini 3.

Proglašenje pobjednika:

Proglašenje pobjednika održat će se na ceremoniji zatvaranja skupa DroneDays 2024. Ne propustite priliku za sudjelovanje u ovom inspirativnom događaju! Ulaznice za DroneDays, koji nudi bogat sadržaj o dronovima, dostupne su na: https://www.entrio.hr/event/dronedays2024-19041.

Kontakt:

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na e-mail: dronedays@fer.hr s naslovom "DroneDays Fotonatječaj".

Pozivamo sve entuzijaste i ljubitelje fotografije da sudjeluju i pokažu svoje najbolje zračne fotografije, te zajedno s nama proslave ljepotu Hrvatske iz jedinstvene perspektive dronova!