Novi GoPro HERO9 Black donosi 5K rezoluciju i selfie ekran

Još do jučer bili smo zadovoljni 4K rezolucijom, a novi HERO9 Black sad nudi još detaljniju sliku zahvaljujući mogućnosti snimanja 5K videa pri 30 sličica u sekundi. To znači da svaka sličica takvog videozapisa ima 14,7 megapiksela (5.120 x 2.880).

Za to je zaslužan novi senzor rezolucije 23,6 megapiksela, a to ujedno znači da je narasla i rezolucija fotografija - s 12 megapiksela kod predhodnika, sad na punih 20 megapiksela, i to s visokim dinamičkim rasponom. Kamera i dalje u 4K može snimati fluidni video pri 60 sličica u sekundi, a pri nižim razlučivostima može snimati i framerateom do 240 FPS, što se može iskoristiti za impresivne usporene snimke, za 8x slow-motion.

GoPro HERO 9 dostupan je u Linksu po cijeni od 3.799 kn

Tu je i funkcionalnost TimeWarp 3.0 za uzbudljive ubrzane snimke, s mogućnošću mjestimičnog usporavanja aktiviranjem funkcije Speed Ramp kad se želi istaknuti atraktivni detalj. Kamera podržava HyperSmooth 3.0 stabilizaciju i kod live streaminga (Facebook Live, YouTube, Twitch i druge platforme) i kad se koristi kao web-kamera.

Stražnji ekran osjetljiv na dodir sad je malo veći (dijagonala mu je skoro 6 centimetara) pa će biti čitljiviji, te će putem njega biti lakše upravljati kamerom. No, ova je kamera bogatija za jedan ekran - na prednju stranu smjestio se selfie LCD ekran dijagonale 3,5 centimetra, koji će biti iznimno koristan za kadriranje kad korisnik snima samog sebe.

LensMod

Za HERO9 spreman je sustav od nekoliko mogućih modova. Lens Mod je zamjenski objektiv ultraširokog kuta od 155°, koji omogućava dodavanje Max HyperSmooth stabilizacije i ispravljanje horizonta do nagiba kamere od 45%.

Media Mod kameri dodaje usmjereni mikrofon sa zaštitom od vjetra, HDMI izlaz, 3,5 mm ulaz za mikrofon i dva cold-shoe nosača.

Light Mod je kompaktno, a snažno LED svjetlo koje se montira u jedan od cold-shoe mountova iz Media Moda. A tu je i DisplayMod - 5-centimetarski preklopni ekran, za one kojima novi prednji ekran nije dovoljno velik.

Kamera je i dalje sama po sebi vodootporna do 10 m, a za razliku od prethodnika HERO9 ne treba biti u dodatnom okviru da bi se mogao montirati na nosače, jer se nožice za mount za akcijske kamere izvuku s donje strane kamere. Ispod nožica smješteni su zvučnici. Novi tip baterije kapaciteta je 1.720 mAh te omogućava 30% dulji rad kamere za još više zabave.

Sva ta unapređenja čine novi HERO9 Black novim kraljem akcijskih kamera, a možete ga kupiti u trgovini Links preko ove poveznice.