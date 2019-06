Održana prezentacija H18 Megastore Gaming arene u Koprivnici

Okupljenim gostima na samom se početku obratio direktor i vlasnik tvrtke Hangar 18, Mario Kralj koji je uvodno zahvalio svima koji su došli podržati priču ove uspješne internacionalne IT tvrtke. Kralj je najavio otvaranje proizvodnog pogona u Koprivnici u kojem će se sklapati NOA televizori, a investicija će premašiti devet milijuna kuna te će otvoriti nova radna mjesta. Tvrtka je već završila jednu veliku investiciju u novi logistički centar vrijedan sedam milijuna kuna.



Hangar 18 je "pionir" i lider u gamingu u Hrvatskoj budući je prvi otvorio Gaming arenu u Zagrebu, u sklopu H18 Megastore trgovine u Arena centru i to krajem 2016. godine. Danas Hangar 18 ima 7 otvorenih gaming u sklopu svojim maloprodajnih trgovina i to u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Varaždinu, Osijeku i Koprivnici. U sklopu prezentacije trgovine koju je održao Mario Pintar, voditelj marketinga, održana je i prezentacija same tvrtke te NOA robne marke, te su najavljena otvaranja novih trgovina i gaming arena u Hrvatskoj i regiji.



Otvorenju nove preuređene H18 Megastore trgovine prisustvovao je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno s pročelnikom Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Zdravkom Punčikarom. Gradonačelnik Jakšić čestitao je direktoru i vlasniku tvrtke Hangar 18 i njegovim suradnicima na sjajnim uspjesima koje tvrtka postiže te pružio punu podršku koprivničkoj tvrtki koja sva svoja poslovanja u svijet plasira upravo iz grada Koprivnice.



Prezentaciji su prisustvovali i župan Darko Koren u pratnji zamjenika Darka Sobote i suradnika danas. Župan Koren je čestitao direktoru Kralju i njegovom timu na poduzetničkoj inicijativi koja je u kratkom roku postala tvrtka u svjetskim razmjerima s internacionalnim tržištem i poželjnim partnerom za svjetske ulagače.



„Ponos ste Koprivnice, cijele županije i Hrvatske te smo vam zahvalni što na svakom koraku promovirate svoj kraj. Svojim ste radom, zalaganjem i znanjem stvorili tvrtku koja svakog dana sve više raste i ono što je najvažnije, vraća nadu u gospodarski razvoj i potencijal koji naša sredina ima“, istaknuo je župan Koren.



Prezentaciju trgovine i Gaming arene posjetitelji su iskoristili da se upoznaju s novim tehnologija i proizvodima koje tvrtka Hangar 18 proizvodi pod robnom markom NOA.