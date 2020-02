Preuzmite tajanstvene nagrade u Germania online casinu!

Legacy of Dead, Pimped, Tower Quest i Pearl Lagoon, igre koje volite sada nude dodatna iznenađenja.

Od 20.01. do 20.02. Germania dodatno nagrađuje igrače. U igrama Legacy of Dead, Pimped, Tower Quest i Pearl Lagoon, osim uzbuđenja, free spinova i velikih dobitaka, skrivene su i tajanstvene nagrade! Kako do njih? Posjetite online casino Germania, registrirajte se i zaigrajte bilo koju od navedenih igara!

Niste još preuzeli BESPLATAN casino bonus u Germania online casinu?

Potrebno je samo se registrirate u Germania online casinu, pokrenete Book of Dead slot i besplatan casino bonus od 20 BESPLATNIH vrtnji odmah će vam biti dodijeljeno na račun.

Sve dobitke ostvarene putem BESPLATNIH vrtnji možete isplatiti odmah bez ikakvog ograničenja.

Još mnoge pogodnosti očekuju vas u Germaniji!

Udvostručite prvu uplatu u kladionici s bonusom za klađenje od 100%

Detaljni i brzi rezultati

Naplatite promašeni listić

Preuzmite bonus vaučere

Internacionalno loto klađenje

klađenje Osvoji 10 puta veći dobitak uz Supermulti bonus i još mnogo toga!

Germania Sport kladionica osigurala je najjednostavnije načine za izvršavanje isplata i uplata online. Jedini u Hrvatskoj nude jednostavnu uplatu putem SMS-a bez dodatne naknade.

Osim uplate putem SMS-a, uplatu možete izvršiti u bilo kojoj Germania poslovnici, putem Germania kladomata, kreditnih i debitnih kartica, Visa Premium kartice, Skrilla, mobilnog bankarstva ili Germania bonova koji su dostupni na svim prodajnim mjestima Tiska, iNovina, Tifona, Croduxa također bez dodatne naknade.

Donesite odluku! Preuzmite svoj BESPLATAN online casino bonus i iskoristite sve pogodnosti koje vas očekuju u Germania Sport kladionici i online casinu!