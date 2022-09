Projekt za deset: Trokutova NEET akademija 3.0

Inkubator za nove tehnologije Trokut u Šibeniku pustio je nedavno prijave za novu, treću generaciju polaznika svoje NEET akademije 3.0, ovog puta iz područja Data Sciencea. Pred nešto više od dva mjeseca promovirao je pak17 mladih iz cijele Hrvatske koji su uspješno završili prekvalifikaciju za FULL Stack developera. “Trokut Digital NEET Academy 2.0” bio je drugi takav projekt šibenskog IT centra namijenjen pripadnicima NEET skupine – mladim nezaposlenim osobama koje nisu bile u sustavu obrazovanja, ali i onima koji su bili zaposleni na neadekvatnim poslovima i željeli su promjenu u karijeri. Svih 17 polaznika koji su krajem lipnja svoju prekvalifikaciju uspješno priveli kraju, educiralo se besplatno 6 mjeseci u Trokutu kombinacijom teoretskog i praktičnog dijela s naglaskom na praktični rad. Završenom akademijom polaznici su stekli osnovna znanja za poslove “Full – stack” developera, te su se kroz praksu upoznali s procesom razvoja aplikacije, testiranja, puštanja u produkciju i održavanja iste.

Samo godinu ranije, Trokut je izbacio prvu generaciju svojih NEETovaca koji su se školovali za poslovne analitičare, sada je izbrusio Full-stack developere, a u akademiji koja slijedi red je došao na one koji se žele baviti Data scienceom.

Jedan od 17-orice početkom ljeta promoviranih full-stack developera je i 25-godišnji Tomislav Pandžić koji je s nama svoja iskustva podijelio iz prve ruke, a upravo sudjelovanje u akademiji mu je donijelo zaposlenje u IT sektoru, te tako otvorilo vrata za nove poslovne prilike.

“Period prekvalifikacije na NEET akademiji uvijek će mi ostati u lijepom sjećanju – stekao sam nova prijateljstva i iskustva, te znanja i vještine koje su mi omogućile da odmah po završetku počnem raditi u IT tvrtki. Nakon što sam odradio praksu u britanskoj Intuiti koja je specijalizirana za analizu podataka, odmah sam dobio ponudu za posao koju sam s osmjehom objeručke i prihvatio. Što se tiče mojih planova u budućnosti, oni su vezani uz razvoj karijere kroz rad u Intuiti i polaganom usavršavanju koje je više nego potrebno. Šest mjeseci nije ni približno dovoljno da bi se o full-stack developmentu sve naučilo, tako da je to proces koji još traje i trajat će još dugo. Ono što je najbitnije, tijekom šest mjeseci edukacije svi su se trudili maksimalno na oba fronta od mentora do polaznika, stoga od srca želim zahvaliti mentorima, edukatorima i osoblju Trokuta koji su nam u svakom trenutku srdačno i pažljivo prenosili svoja poslovna i osobna iskustva i znanja”, poručio je Tomislav.

Šibenski projekt već duže vrijeme privlači mlade iz svih krajeva Hrvatske, a u prilog njegovoj uspješnosti svakako ide i činjenica da je gotovo 80 % polaznika prve i druge akademije njhovim završetkom bilo odmah zaposleno.

Diana Mudrinić

Čelna osoba za kormilom brzoplovećeg Trokutovog informatičko-poslovnog broda je direktorica Diana Mudrinić u čijoj je kuhinji ideja i nastao sam projekt “NEET akademije”.

Ona nam pak kroz razgovor nam otkriva kako je jedna od najvećih britanskih tvrtki iz područja „data sciencea“ Intuita Consulting otvorila svoju podružnicu upravo u Trokutu, te je generalni partner Inkubatora na novoj NEET akademiji 3.0.

„Od samih Trokutovih početaka shvaćali smo koliko je radna snaga deficitarna u IT sektoru, to je ono što nas je i ponukalo na ideju pokretanja NEET Akademije. U vrlo kratkom roku uspjeli smo izbaciti dvije generacije mladih ambicioznih prekvalificiranih informatičkih djelatnika. Tako smo spojili nezaposlene mlade s direktnim potrebama tržišta i mogućim budućim poslodavcima koji su im istovremeno pružili mogućnosti za neke druge ili nove životne prilike. Što se tiče konkretno treće akademije koja nadolazi, duže vrijeme smo bili u pregovorima s partnerima s kojima smo zajednički razvili program za tehnologiju koju smo mi u Trokutu identificirali kao onu koja će „nositi“ daljnji razvoj u IT-u, a to je upravo data science. Partner na ovoj akademiji je tvrtka Intuita Consulting koja definitivno drži jedne od najboljih uvjeta poslovanja na području „data sciencea“, te nam je neopisivo drago što su prepoznali upravo Trokut i Šibenik kao idealno mjesto za razvoj u ovom dijelu Europe.

Sigurna sam kako se Šibenik svakim danom sve više prepoznaje kao IT središte, kako za poduzetnike tako i za mlade. Na ovaj način stvaramo uvjete za naše najavljene svjetske stvari koje radimo i koje ćemo tek raditi“ – ističe Mudrinić.

Trokut Digital NEET Akademija – Data Science započeti će svojim programom i provjerama kandidata u jesen ove godine, a polaznici mogu očekivati intezivnih šest mjeseci teorijskog i praktičnog rada tijekom kojih će se specijalizirati za pomoć tvrtkama u razvoju podatkovnih ekosustava izgradnjom jakih temelja podataka i uvida koji omogućuju donošenje odluka na bazi podataka.

Data Science jedna je od tehnologija budućnosti, a temelji se na analizi i spajanju velikih količina podataka. Koristi razne metode analiza za izdvajanje informacija i statistika iz brojeva, koje u konačnici tvrtkama značajno olakšavaju poslovanje.

Valja napomenuti kako su sve dosadašnje akademije, a i ova iduća dio mjere “Osposobljavanje na radnom mjestu” koja je omogućila svim nezaposlenim polaznicima primanje novčane naknade za vrijeme trajanja edukacije uz ispunjenje određenih uvjeta mjere. Ostalim zainteresiranim polaznicima omogućena je edukacija uz novčanu naknadu do popunjavanja punog kapaciteta po jednom ciklusu svake akademije.

„Cilj je dugoročno provesti što više akademija u različitim IT područjima. Prekvalifikacijama koje smo organizirali broj razvojnih inženjera i programera je rastući, čemu u prilog ide i činjenica da su mjesta u Trokutovom zajedničkom radnom prostoru sva popunjena, a upravo dobar dio ljudstva čine ljudi izašli iz naših dosadašnjih akademija. Samim time naš centar je zbog odličnog networkinga i atmosfere postao nezaobilazno mjesto za sve one koje zanimaju osobni razvoj i IT karijera“, zaključuje Mudrinić.

Ivan Šoda

Voditelj informatike u Trokutu i jedan od mentora NEET akademije, Ivan Šoda nam pojašnjava detalje koncepta edukacije.

“Čitav program je koncipiran na način da se teorija dopunjava praksom jer samo tako polaznici mogu vidjeti kako posao u realnosti izgleda. Oni će imati jedinstvenu priliku slušati predavanja i odmah zatim odrađivati praktični dio nastave za područje koje još nije toliko pokriveno predavanjima u našoj zemlji, a s druge strane je jako traženo na burzi rada. Što se tiče samog Data Science programa NEET Akademije on je podijeljen u veće cjeline s puno manjih modula. Nit vodilja Akademije je da je ona bude business specific kako bi polaznici dobili uvid u tehnologiju i principe koji se primjenjuju npr. u telekom sektoru, a na koji način u financijskom”, dočarava nam Ivan.

Kako ističu naši sugovornici, provedbom svih dosadašnjih i nadolazećih edukacija želi se osposobiti mlade da budu nositelji pozitivnih promjena i trendova u društvu. Stoga ako ste i Vi nezaposleni ili ste van sustava obrazovanja i edukacije, a željni ste učenja i nove životne prilike prijavite se na sljedeći link https://trokut.eu/wp/neet-akademija-3-0-data-science/ jer NEET akademija uistinu stvara poslove i spaja ljude.