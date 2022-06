vivo pogled u budućnost

Kakav bi osjećaj imala mobilna mreža bez ograničenja? Kako će izgledati pametni telefoni budućnosti? Za one koji se pitaju što inovatori i inženjeri imaju na umu za budućnost, vivo nudi uvid u tehnologije koje se danas razvijaju, a koje će se implementirati sutra. Od 6G mreža koje digitaliziraju gotovo svaki aspekt života, do revolucionarnog inženjeringa kao što su sustavi kamera na zaslonu koji otključavaju nove mogućnosti dizajna pametnih telefona, to su neki od savjeta za trendove i tehnologije koje treba promatrati.

Digitalni svijet usmjeren na ljude

Izazovi koje je predstavljala globalna pandemija ubrzali su pomak prema digitaliziranim načinima rada i međusobnog povezivanja koji su usmjereni na ljude. Uspon rada kod kuće i “digitalnih nomada” doveo je do toga da tvrtke svih veličina prihvaćaju fleksibilnost onoga što se opisuje kao “operacije bilo gdje”. U nadolazećim godinama 5G će se brzo proširiti, ali razvijat će se i izbor 5G telefona, a s globalnim uvođenjem 5G, mobilna industrija već gleda sljedeću generaciju. vivo radi na oblikovanju budućnosti mobilnih uređaja pomažući definirati što će 6G značiti za naš život i rad jer se neće odnositi samo na pametne telefone, već će ugraditi povezanost u sve, od zgrada do robota kako bi se stvorio pametniji svijet.

Kako telefoni postaju bitan ulaz u digitalne živote, sigurnost postaje sve važnija. vivo vjeruje da bi proizvođači pametnih telefona trebali ugraditi robusnu sigurnost u mobilno korisničko iskustvo na jednostavan način te su preuzeli vodstvo uvođenjem ažuriranja za operativni sustav kako bi zaštitili korisnike. Još jedan sjajan primjer je redovita provjerava sigurnosnog statusa telefona kako bi skenirao i identificirao viruse, zlonamjerne datoteke i potencijalno opasne aplikacije te ponudio rješenja za jednostavno uklanjanje svih njih.

Konstantni napredak kamere i baterije

Tehnologija mobilnih kamera nikada ne miruje, ali vivo vjeruje u inovacije koje korisnicima otvaraju nove mogućnosti. Novi vivo X80 Pro opremljen je najnovijim čipom za obradu slike, V1+, koji podržava implementaciju algoritma noćne scene u stvarnom vremenu i pruža korisnicima glatko iskustvo fotografiranja noću. Zbog suradnje sa Zeissom, leće kamera X80 Pro ispunjavaju standard Zeiss T* premaza te osiguravaju ravnotežu bijele boje, točnost boja, otpornost na odsjaj i druge pokazatelje koji zadovoljavaju standarde slike.

Uz naprednije učinkovite čipsetove te softverske pametne telefone vijek trajanja baterije stalno napreduje. Grafenske baterije pružaju veliko obećanje za sljedeći val poboljšanja jer mogu pohraniti više energije, brže se puniti i duže zadržati punjenje od litijskih baterija. vivo X80 Pro koristi tehnologiju brzog punjenja s dvostrukom stanicom od 80 W, a glava za punjenje može automatski identificirati scenarije punjenja i uskladiti bateriju telefona s odgovarajućom strategijom punjenja. Ovo je značajka koja je vrlo korisna i pouzdana te ju korisnici mogu maksimalno iskoristiti dok svakodnevno izvršavaju svoje digitalne zadatke. Brige o trajanju baterije uskoro će postati prošlost.

Napredak u umjetnoj inteligenciji pomaže da interakcija s tehnologijom bude intuitivnija i korisnija. Virtualni pomoćnici pametnih telefona već pružaju prirodniji način interakcije putem glasa, ali budući proboji povećat će kvalitetu tih interakcija i sposobnost usluga koje pokreće AI da uče i predviđaju zahtjeve korisnika. Ovo je samo jedno područje u koje će vivo ulagati u budućnosti. U izgradnji je nova središnjica istraživanja i razvoja tvrtke u Dongguanu, koja će biti funkciji do 2025., a služit će kao vivo "super mozak" za zamišljanje budućnosti proizvoda tvrtke. Taj će se novi istraživačko-razvojni kampus protezati na čak 650.000 četvornih metara, smještenih na površini 224 hektara, a uključivat će i korporativno sveučilište, izložbene paviljone i mnoštvo drugih sadržaja.

Više informacija saznajte na linku: https://www.vivo.com/hr