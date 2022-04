Vrhunske performanse u igrama skriveni su adut Samsung Neo QLED 2022 televizora

Pregledavate li listu tehničkih specifikacija Samsung Neo QLED 2022 televizora, pažnju će vam zacijelo privući njihovo Mini LED pozadinsko osvjetljenje, kojim su svi modeli iz linije opremljeni. Mini LED u suštini je povelika evolucija FALD (Full Array Local Dimming) pozadinskog osvjetljenja, karakterističnog po tome da LCD panel ne osvjetljava s rubova, već ga dijeli na zone, kojima se tada može nezavisno upravljati. Mini LED pozadinska osvjetljenja taj temeljni koncept podižu na mnogo višu razinu, zato što su dimenzija od samo 200 mikrona, što odgovara petini dimenzija standardnih LED-ica koje sačinjavaju pozadinsko osvjetljenje televizora. Zbog toga mogu biti mnogo gušće naslagane.

Mini LED-ice pozadinsko osvjetljenje dijele na drastično veći broj zona pa svaka Mini LED-ica može biti zadužena za osvjetljavanje svega nekoliko piksela. Na primjer Samsung Neo QLED 2022 televizora, najsitniji detalji koje daje Quantum Matrix tehnologija uvlače vas u središte radnje. Neuralni Quantum Processor 8K, koji sadrži unaprijeđeno mapiranje kontrasta s pozadinskim osvjetljenjem, povećava razinu svjetline s 12 na 14-bitnu gradaciju za veću kontrolu izvora svjetlosti. S takvim, mnogo preciznijim, upravljanjem pozadinskim osvjetljenjem, postiže se viša svjetlina slike, dublji prikaz crne boje, drastično kvalitetniji HDR, a sve to uz mnogo manje "prelijevanja" svjetlosti na tamne dijelove kadra (blooming). Upravo je eliminaciji bloominga namijenjena Samsung tehnologija Quantum Matrix Pro.

Samsung Neo QLED 2022 spada u sam vrh ponude televizora s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem

Osim naprednom izvedbom pozadinskog osvjetljenja, Samsung Neo QLED 2022 televizori pažnju privlače i izuzetno visokom nativnom razlučivošću svojih ekrana. Riječ je o razlučivosti 8K (7.680x4.320), koja rezultira izvanrednom gustoćom piksela, a samim time i oštrinom prikaza s kojom se ne može mjeriti nijedan televizor 4K rezolucije.

Od televizora kao što je Samsung Neo QLED 2022 detaljan i živopisan prikaz i vrhunske cjelokupne performanse zapravo se i očekuju. Iznenadili smo se koliko su ovi televizori dobri na polju igranja. Naime, zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnog prikaza, kojeg u svim tipovima sadržaja isporučuje ugrađeni 8K VA panel s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem, te niza integriranih tehnologija namijenjenih upravo poboljšanju iskustva igranja, dobiven je televizor na kojim ćete s neopisivim zadovoljstvom čistiti mete u Warzoneu i tragično pogibati na poljanama Elden Ringa.

Visoka kvaliteta prikaza, izrazito nizak input lag i brojne tehnologije namijenjene igračima rezultiraju vrhunskim iskustvom igranja

Prvo i osnovno, Samsung Neo QLED 2022, kao i svi drugi Neo QLED televizori, opremljen je HDMI 2.1 sučeljem, potrebnim za igranje u 4K rezoluciji, pri frekvenciji osvježavanja od 120 Hz. Drugo i podjednako važno, podržane su sve aktualne tehnologije adaptivne sinkronizacije, kao što su G-SYNC, FreeSync Premium Pro i VRR. Njihovim korištenjem osiguravaju se savršena glatkoća i fluidnost akcije, uz potpunu eliminaciju trzanja i drugih anomalija, do kojih dolazi kad adaptivna sinkronizacija izostaje. Tome treba pridodati i izuzetno nizak input lag prilikom igranja pri frekvenciji osvježavanja od 120 Hz, koji za sve razlučivosti od Full HD do 4K iznosi manje od šest milisekundi. Zahvaljujući tome, svi pokreti miša, ili manevri na gamepadu, trenutačno se pretvaraju u akcije na ekranu. Takva je odazivna okolina za igranje podjednako esencijalna za učinkovitu eliminaciju meta u Valorantu, precizno upravljanje jedinicama u League of Legendsu, ili vješto savladavanje krivina u Gran Turismu 7. Vrhunske gaming performanse Samsung Neo QLED 2022 televizora u jednakoj se mjeri odnose i na igranje u HDR-u, u naslovima koji ga podržavaju. Prilikom prikaza HDR sadržaja, tehnologija Quantum HDR 64x koristi Quantum Dot nanočestice, kako bi izvukla najfinije detalje čak i iz vrlo kompleksnih scena, s obiljem vrlo tamnih i vrlo svijetlih dijelova, a bez ikakvog remećenja prirodnosti prikaza i uz zadržavanje 100-postotnog volumena boja u DCI-P3 prostoru boja.

Samsung Neo QLED 2022 svojim dizajnom i mogućnostima uspješno prati tržište

Igračima su orijentirane i neke druge značajke televizora Samsung Neo QLED 2022, kao što je Game Bar. Riječ je o izborniku za brz pristup funkcijama poput aktivacije tehnologije FreeSync Premium Pro i HDR-a, reguliranja input laga, prikaza trenutačnog broja sličica u sekundi te prebačaja na ultraširoki način prikaza igre, ako želimo vidjeti širu sliku, nauštrb crnih traka na gornjoj i donjoj strani ekrana.

Neural Quantum Processor 8K zadužen je za napredno procesiranje slike

Za savršeno skaliranje prikaza Full HD ili 4K rezolucije na 8K rezoluciju Samsung Neo QLED 2022 televizora, zadužen je Neo Quantum Processor 8K. Ovaj napredni procesor koristi neuralne mreže, njih čak 16, razvijenih pomoću umjetne inteligencije, kako bi, osim samog skaliranja rezolucije, vršio sve ostale oblike upravljanja ogromnim brojem piksela, te se bavio uklanjanjem šuma, poboljšanjem detalja svakog kadra te zaglađivanjem pokreta prilikom igranja i izvođenja filmova, serija i televizijskih sadržaja.

Solarno napajani daljinski upravljač vlasnike Samsung Neo QLED televizora lišava brige oko baterija, a istovremeno je i ekološki mnogo prihvatljiviji

Svi Samsung Neo QLED 2022 televizori temeljeni su na softverskoj platformi Tizen 6.0. Dotična nudi većinu uobičajenih servisa za streamanje videa i glazbe, brojne druge aplikacije te uključuje podršku za Appleov AirPlay 2 i glasovne asistente Amazon Alexa i Google Assistant – uz tvrtkinog vlastitog asistenta Bixby. Svi Neo QLED 2022 televizori također dolaze s posve novim, kompaktnim daljinskim upravljačem, koji se napaja solarno.

Važnost akustike

Za ultimativno iskustvo gledanja omiljenih filmova, serija i YouTube kanala, kao i igranje igara, osim kvalitete prikaza, itekako je važan i zvuk. Samsung televizori stoga koriste nekolicinu tehnologija posvećenih vjernoj akustičkoj prezentaciji. Jedna od njih je Object Tracking Sound Pro. Pomoću umjetne inteligencije, ova tehnologija u svakoj sceni prepoznaje objekte koji proizvode zvuk i dinamički namješta reprodukciju zvučnika tako da se stvori dojam kako zvuk "prati" objekte po ekranu. Primjerice, ako vam se na trkalištu Gran Turisma 7 iza leđa nalazi protivnički vozač, zvuk motora njegova automobila čut ćete s onog mjesta gdje se on trenutačno nalazi.

Samsung Neo QLED 2022 televizori također rješavaju problematiku prilagodbe zvuka prostoru u kojem se televizor nalazi. Tome je namijenjena tehnologija SpaceFit Sound, koncipirana na način da televizor analizira refleksije zvučnih valova u prostoriji, mjeri udaljenost od stražnjeg zida te automatski kalibrira karakteristike vlastitih zvučnika, s ciljem produbljenja basova, širenja zvuka u horizontalnom i vertikalnom smjeru te uklanjanja anomalija poput jeke. Samsung je predvidio rješenje i za situacije kad nam buka okoline otežava razumijevanje govora u sadržajima koje gledamo. Dotično se naziva Active Voice Amplifier, a funkcionira tako analizira okolnu buku i na odgovarajući način optimizira razumljivost glasova.

Spomenimo još i tehnologiju Q-Symphony. Posjedujete li Samsung soundbar, on će raditi u sinergiji sa zvučnicima Samsung Neo QLED 2022 televizora. Naime, kako novi Samsung televizori posjeduju zvučnike na bokovima i gornjoj strani, a soundbar se u pravilu postavlja ispod televizora, njihovim zajedničkim radom moguće je postići uvjerljiv surround zvuk, koji razvlači akustičku prezentaciju u svim smjerovima i zvuk čini znatno bogatijim.

Trenutačno je u tijeku posebno razdoblje prednarudžbe u kojoj kupci u razddoblju od 28. ožujka 2022. do zaključno 1.svibnja 2022. godine mogu prednaručiti Samsung Neo QLED 2022 ili The Frame uz posebne soundbar poklone. Detaljni popis svih modela uključenih u promociji potražite na https://www.samsung.com/hr/offer/preorder-neo-qled-2022/.