1MORE Portable BT Speaker - Mali bukač

SPECIFIKACIJE Forma/Izvedba Bluetooth zvučnik Zvučničke jedinice 3,3” bas-srednjetonac + 0,75” visokotonac Snaga 30 W (4 Ω) Povezivost Bluetooth 4.2 (SBC, AAC), 3,5-mm audio Dimenzije i masa 136,5 x 51 mm, 500 g Jamstvo 2 godine

Nakon što je proizveo niz odličnih žičnih i bežičnih slušalica, o kojima ste na ovim stranicama već imali prilike čitati, 1MORE odlučio se okušati na (pre)napučenom polju prijenosnih Bluetooth zvučnika. Tvrtkin prvi takav uređaj nosi generičko ime Portable BT Speaker, ali baš ništa u vezi njegovih mogućnosti nije obično i svakidašnje. Štoviše, stava smo da je za traženi novac riječ o jednom od najboljih odabira na tržištu. Radi se o preporučenoj svoti od 80 eura za jedan komad te 130 eura za komplet od dva Portable BT Speakera, koji se tada automatski povezuju u stereo par i nude još bolje akustičke performanse. Na mjestima poput njemačkog Amazona, cijena zvučnika redovito pada ispod 70 eura.

Zvučnik je prekriven perforiranim platnenim materijalom, koji izgleda lijepo i sprečava klizanje iz ruku

Okrugli zvučnik opremljen je 3,3-inčnim bas-srednjetoncem i 0,75-inčnim visokotoncem. Ugrađeno pojačalo D-klase isporučuje čitavih 30 vata snage, što znači da zvučnik može postići pozamašnu glasnoću. Podržava Bluetooth kodeke SBC i AAC. Od drugih spomena vrijednih mogućnosti, valja spomenuti mikrofon za obavljanje telefonskih poziva te IPX4 otpornost na prskanje tekućina – prema riječima proizvođača, podnijet će do pet minuta prskanja iz različitih smjerova. Opremljen je uzicom za lakše prenošenje, također upotrebljivom za vješanje zvučnika na, primjerice, kvaku od vrata prostorije u kojoj ga koristimo. Vrlo je robusne konstrukcije te je gotovo u cijelosti prekriven perforiranim platnom. Na donjoj strani ima gumirani prsten, zadužen za stabilizaciju zvučnika kad ga odložimo na čvrstu podlogu.

Tipke na obodu

Na obodu zvučnika smjestila su se gumena vratašca, koja sakrivaju USB-C konektor za punjenje baterije i 3,5-milimetarski ulaz za žične izvore zvuka. Pored njih je set od pet kontrola, namijenjenih namještanju glasnoće zvuka, pauziranju i puštanju pjesama, utišavanju mikrofona te uključenju i isključenju zvučnika. Tipka s oznakom Power također služi uparivanju dvaju Portable BT Speakera u stereo par, u slučaju da posjedujete dva komada, te javljanju na telefonske pozive.

Svim funkcijama zvučnika upravlja se pomoću tipki na obodu, ili preko mobitela s kojeg puštamo glazbu

U Portable BT Speaker ugrađena je baterija od 2.600 mAh, čija će trajnost ponajviše ovisiti o glasnoći slušanja. Pri umjerenoj glasnoći možete očekivati oko 12 sati reprodukcije. Ako zvučnik primarno koristite za pozadinsko ili noćno slušanje glazbe, autonomija može ići i do dvadesetak sati. O statusu baterije informirat će vas ženski glas prilikom svakog uključenja zvučnika, doduše ne izgovaranjem točnog postotka, već općenitijeg “Battery High”, “Battery Medium” ili “Battery Low”. Postotno stanje baterije uredno se prikazuje unutar Bluetooth postavki mobitela.

U utrobi zvučnika nalaze se 3,3-inčni bas-srednjetonac i 0,75-inčni visokotonac

Osim što je glasan – dovoljno glasan da popuni prostoriju od 45 m2, prema riječima proizvođača – 1MORE Portable BT Speaker izrazito je ugodan za slušanje. Tvrtka je uposlila Lucu Bignardija, poznatog audioinženjera i dobitnika nagrade Grammy, da ugodi zvučničke jedinice i konfigurira pametni DSP, koji upravlja frekvencijskim odazivom zvučnika s obzirom na glasnoću slušanja, brinući se za to da zvuk ni u jednom trenutku ne biva beživotan i dosadan. Primjerice, kod nižih glasnoća slušanja DSP automatski pojačava bas te tako povećava toplinu i mesnatost zvuka, zadržavajući njegovu živahnost i energičnost. Također je implementirana tehnologija koju 1MORE zove “Virtual Bass Technology”. Za nju 1MORE kaže sljedeće: kad zvučnik mora proizvesti frekvencije niže od onih koje obuhvaća raspon ugrađenog bas-srednjetonca (70-5.000 Hz), DSP proizvodi harmonike koje simuliraju niže frekvencije te postižu to da ih mozak percipira kao zvučnu energiju. Nismo uspjeli doći do podrobnijeg tehničkog objašnjenja principa rada Virtual Bass Technologyja, ali svakako možemo kazati da Portable BT Speaker ni na trenutak ne djeluje kao da ostaje bez daha već pri 70 Hz.

Zajedno su jači

U eksplodiranom prikazu Portable BT Speakera možemo vidjeti sve njegove dijelove, uključujući način izvedbe IPX4 zaštite od prskanja

S obzirom na to da su zvučničke jedinice pozicionirane tako da visokotonac “gleda” prema gore, a zvuk se širi u svim smjerovima, ovaj zvučnik uspijeva izgraditi iznenađujuće široku zvučnu sliku i odlično se snalazi u situacijama kada treba popuniti prosječnu veliku prostoriju i zabaviti dvoje ili više ljudi. Slušate li ga sami, možete razmisliti o naginjanju zvučnika, tako da vam visokotonac biva usmjeren prema ušima. Time se u istom trenutku povećava detaljnost vokala i instrumenata. Doduše, donekle se, također, gubi na mesnatosti i volumenu basa jer zvučnik koristi podlogu na kojoj se nalazi za pojačanje dubokih frekvencija. S time na umu, većina će ga ipak htjeti koristiti u prirodnom, “vodoravnom” položaju, gdje isporučuje zaista dopadljiv zvuk, s dubokim i udarnim basom, ugodnim srednjim i zaglađenim, nenametljivim visokim frekvencijama.

Svi pozitivni aspekti akustičke prezentacije Portable BT Speakera postaju još nekoliko razina bolji kad se dva primjerka ovog zvučnika povežu u stereo par. Konekcija između njih uspostavlja se bežično, a kad se jednom obavi, svaki idući put spajaju se automatski – dovoljno ih je uključiti. Zajedničkim snagama grade još veći i raskošniji zvuk te postaju sasvim upotrebljivi za veće prostore i zabave na otvorenom.

Dodatni motiv za kupnju 1MORE Portable BT Speakera u kompletu od dva komada jest popust koji se pritom dobiva: jedan primjerak ima preporučenu cijenu od 79 eura, a komplet od dva stoji 129 eura, što znači da drugi zvučnik u tom slučaju dolazi s popustom od 50%. Ne radi se o nerazumnoj količini novca, uzmemo li u obzir da se za nju dobiva glazbeni sustav koji je kompaktan, lako prenosiv i posve bežičan.