AMD Radeon RX 5700 XT i 5700 - Radeon ponovo ponosno jaše

Specifikacije - amd radeon rx 5700 xt Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Game / Max) 1.605 / 1.755 / 1.905+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe, 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

specifikacije - amd radeon rx 5700 Broj Compute Unita / stream procesora 36 / 2.432 Takt GPU-a (Base / Game / Max) 1.465/ 1.625 / 1.725+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe, 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

Fanovi kartica Radeon sigurno znaju da AMD već godinama za svoje GPU-ove koristi arhitekturu pod imenom GCN, odnosno Graphics Core Next. S obzirom na to da je u opticaju od 2012. godine, jasno je da je podosta modernizirana u odnosu na inicijalnu varijantu. Točnije, posljednja, 5. generacija inkarnirana je u Radeonu VII te različitim AMD-ovim karticama za profesionalno tržište. Iako se GCN pokazao vrlo fleksibilnim u smislu performansi, kako za 3D grafiku, tako i za GPGPU primjenu, upravo ga je ta modularnost koštala u sučeljavanju s grafičkim karticama GeForce kad su u pitanju igre.

AMD je prije nekoliko godina odlučio okrenuti novu stranu te umiroviti GCN, barem kad je riječ o karticama za obične korisnike. Naime, GCN arhitektura je prema AMD-u i dalje dobar izbor za profesionalne kartice, pa će je tu tvrtka nastaviti rabiti i razvijati. Za igrače su, pak, AMD-ovi inženjeri u posljednjih nekoliko godina dizajnirali novu arhitekturu pod imenom Radeon DNA (RDNA) koja učinkovitije može ponuditi performanse i značajke koje su bitne na tržištu grafičkih kartica.

RDNA u odnosu na posljednju generaciju GCN-a donosi 50% više performanse uz istu potrošnju. Većina tih performansi zapravo otpada na račun efikasnije arhitekture

Arhitektura RDNA dolazi na tržište u obliku GPU-ova razvijanih pod kodnim imenom Navi. AMD se kao i u slučaju Ryzena 3. generacije za proizvodnju čipova oslanja na TSMC i njihov 7-nanometarski proizvodni proces. Zbog toga su Navi GPU-ovi dosta maleni. AMD u svojoj dokumentaciji radi usporedbu s GPU-om Radeona Vega 64 koji je izrađen 14-nanometarskim procesom. Navi je upola manje površine, no nudi u prosjeku 14% više performansi, uz 23% nižu potrošnju. Kada bi potrošnja bila jednaka, novi GPU bio bi 50% brži, za što su redom odgovorni nova arhitektura (oko 60% udjela), 7-nanometarski proces (oko 25% udjela) te bolje upravljanje radnim taktom i potrošnjom (15% udjela u ukupnom rastu performansi).

Povećanje učinkovitosti

Iako je AMD želio maksimalno povećati performanse nove arhitekture, postojala je i potreba za zadržavanjem kompatibilnosti s GCN-om, odnosno starim karticama. Pretpostavljamo da je razlog za to što si AMD ne može priuštiti bahatost u ovom smislu jer svoju grafičku arhitekturu licencira i drugim korisnicima – Sonyju i Microsoftu za konzole, a odnedavno i Samsungu za grafiku u mobilnim procesorima.

Novi GPU izrađen je 7-nanometarskim proizvodnim procesom u Tajvanu, a površinom je upola manji nego GPU na Vegi 64

Jedna od osnova GCN arhitekture je izvršavanje operacija u takozvanim “valovima” (engl. wave) koji se sastoje od 64 podatka na kojima se izvršavaju matematičke operacije u vektorskim računskim jedinicama od kojih su grafički procesori načinjeni. Arhitektura GCN ima 16-bitne vektorske jedinice (SIMD – Single Instruction Multiple Data) koje za obradu podataka iz Wavea64 trebaju četiri radna ciklusa. Takav pristup dobar je iz perspektive kompjutacijske uporabe GPU-a jer je opterećenje konstantno i nema varijacija, kao što je slučaj kod 3D igara, kod kojih imamo faktor korisnika koji upravlja grafičkom simulacijom.

RDNA arhitektura zamjenjuje GCN-a. Iako se špekuliralo da je ovo samo još jedna iteracija GCN-a pod drugim imenom, razlike su povelike te RDNA doista predstavlja došli iskorak u budućnost

RDNA to rješava implementacijom 32-bitnih SIMD jedinica i prebacivanjem na podatkovni oblik Wave32, što u idealnom slučaju osigurava izvršavanje željene operacije na podatkovnom waveu unutar jednog ciklusa. S druge strane, zadržana je kompatibilnost sa softverom koji je optimiziran za GCN, tako da se Wave64 podatkovni blokovi mogu obraditi u dva ciklusa. Drugim riječima, postojeće igre nisu optimizirane za Navi, tako da se u budućnosti mogu očekivati još više performanse iz novih kartica, odnosno više nego što smo mi izmjerili u našim testovima.

Druga velika promjena odnosi se na implementaciju cachea. Kartice s GCN arhitekturom raspolažu s dvije razine cachea – malim L1 cacheom po svakom Compute Unitu (CU se ovdje sastoji od 64 stream procesora) te velikim L2 cacheom koji služi za maskiranje latencija prema videomemoriji. Kod RDNA arhitekture L1 cache je sad dijeljen između dva CU-a, od kojih svaki ima po 32 stream procesora, što omogućuje djelotvoran zajednički rad i u konačnici izvrsnu kompatibilnost s postojećim softverom pisanim za GCN. Klasični L2 je također tu, no sada postoji i takozvani L1 grafički cache, koji je implementiran na razini shader arraya, koji se u RDNA arhitekturi sastoji od pet Dual Compute Unita, odnosno 10 novih CU-ova.

Iako CU jedinice sada sadržavaju po 32 stream procesora i najefikasnije rade s 32-članim blokovima podataka (Wave32), optimizirane su za izvođenje postojećeg koda koji pretpostavlja Wave64 oblik podataka

Dodatni cache implementiran je zbog povećanja efektivnih performansi memorijskog podsustava. Naime, usprkos korištenju brze i skupe HBM2 memorije, kartice Vega 64 još su uvijek bile limitirane propusnošću memorije. Kod novih Navi kartica AMD koristi jeftiniji, energetski zahtjevniji i sporiji GDDR6, pa je AMD iskoristio benefite 7-nanometarskog procesa te ubacio u cijelu priču dodatni cache.

Osim preinaka u računskom dijelu GPU-a, unaprijeđen je i izlazni dio. Podržani su HDMI 2.0 i Display Port 1.4 HDR uz Display Stream Compression 1.2a. Video portovi novih kartica stoga podržavaju 4K zaslone s brzinom osvježavanja do 240 Hz, odnosno 8K zaslone s brzinom osvježavanja od 60 Hz – sve to preko jednog kabela. Nadograđen je i multimedijski engine koji se bavi dekodiranjem i enkodiranjem videa. Za VP9 podržano je dekodiranje 4K videa pri 90 fps i 8K videa pri 24 fps. Kod H.264 videa dekodiranje ide do 1080p pri 600 fps i 4K pri 150 fps, a enkodiranje ide do 1080p pri 360 fps i 4K pri 90 fps. Za H.265 imamo nešto slabiju podršku. Pri dekodiranju 1080p ide 360 fps, 4K do 90, a 8K do 24 fps. Enkodiranje, pak, ide do 360 fps za 1080p videa i 60 fps za 4K video.

Softverski noviteti - Oštrija slika i niži lag S novim Radeonima stigla je i nova verzija softverskog paketa Radeon Software, a koja implementira par novih tehnologija. Prva se odaziva na ime Radeon Anti Lag, a funkcionira sa svim GCN karticama i RDNA karticama, no samo u igrama koje rabe DX9 ili DX11 API (dakle zasad DX12 i Vulkan nisu podržani). RAL najbolje radi u igrama kada je framerate između 60 i 90 fps, što implicira da je igra ograničena performansama grafičke kartice. U tom slučaju procesor podatke potrebne za renderiranje igre obrađuje unaprijed što stvara dodatni input lag – kašnjenje između akcije nas kao igrača i rezultata akcije koja se prikazuje na ekranu. Iako je u teoriji usmjeren na igrače kompetitivnih mrežnih igara gdje je smanjivanje input laga vrlo bitno, ovakvi igrači ovaj tip laga već optimiziraju s izvođenjem igre na taj način da ima vrlo visok fps (niža razlučivost, niže postavke kvalitete) tako da RAL ne nudi osobite benefite. Ipak, riječ je o besplatnom dodatku, pa možemo zaključiti da se poklonjenom konju ne gleda u zube. Osim RAL-a AMD je s novim driverima predstavio i Radeon Image Sharpening, algoritam za zaoštravanje slike koji uzima u obzir kontrast dijelova scene. RIS radi na Navi karticama te Polaris karticama (serija RX 400 i 500), Windowsima 10 i igrama koje rabe DX9, DX12 i Vulkan API. Dakle DX11 nije podržan što nije baš sreća, no to ne znači da podrška za ovaj API neće doći u nekoj budućoj nadogradnji. RIS ima minimalan utjecaj na performanse i samim time ga ima smisla koristiti u bilo kojoj podržanoj igri, a pogotovo dobro radi u slučaju kad se igra izvodi na nižoj razlučivosti od nativne razlučivosti ekrana odnosno kada se koristi skalirano renderiranje radi postizanja viših performansi.

Nove kartice

AMD je na novoj RDNA arhitekturi pripremio dvije kartice razvijane pod imenom Navi 10. Navi je obitelj kartica, a brojka označava poziciju u AMD-ovoj gami. Ako se sjećate Radeona RX 500, za njih je razvojno ime bilo Polaris 10. Produkcijsko ime kartica iz serije Navi 10 jest Radeon RX 5700, a imamo dva modela – RX 5700 XT i RX 5700. To što AMD u prezentacijama uspoređuje nove kartice s Vegom 64, a zapravo je riječ o mainstream modelima koji su duhovni nasljednici kartica RX 570 i 580, mnogo nam govori o tvrtkinim očekivanjima od nove RDNA arhitekture.

Referentni RX 5700 XT može se prepoznati po metalnom pokrovu hladnjaka koji ima karakteristično udubljenje tik do ventilatora te rebrasti finiš. Tu je također i crno osvjetljeni znak Radeon na gornjem dijelu pokrova

Radeon RX 5700 XT temeljen je na posve funkcionalnom Navi 10 GPU koji se sastoji od 40 novih CU-ova koji u sebi sadrže 2.560 stream procesora. GPU raspolaže i sa 160 jedinica za teksturiranje i 64 ROP-a. Broj ROP-ova zapravo je udvostručen u odnosu na kartice Polaris, što znači da je AMD i ovdje uočio nekakvo usko grlo koje je bilo potrebno proširiti. Radni takt GPU-a referentnih modela ima tri vrijednosti u specifikacijama – temeljni takt (dakle, minimalni takt pod opterećenjem) od 1.605 MHz, Boost takt od 1.905 MHz (maksimalni zajamčeni takt) te Game takt od 1.755 MHz. Game takt je novi takt koji zapravo predstavlja prosječni takt GPU-a prilikom igranja. Još jedan novitet u pogledu takta jest to da nema više ograničenja koliko je neki GPU sposoban boostati. Boost takt je na starijim karticama bio ujedno i maksimalan koji bi GPU mogao dosegnuti, a sad AMD koristi Nvidijin trik i dopušta više taktove dok god kartica operira unutar definiranih termalnih i električkih parametara. Zanimljivo je da je taj vršni takt koji varira od kartice do kartice moguće vidjeti u Watt Manu – sučelju za overklokiranje AMD-ovih drivera.

RX 5700 XT GPU opremljen je s 8 GB GDDR6 od 14 Gbps (dakle, skoro dvostruko brža memorija nego na Radeonu RX 590) s kojom komunicira preko 256-bitnog memorijskog sučelja. TDP kartice specificiran je na 225 W – jednako kao i kod RX-a 590.

Obični Radeon RX 5700 u referentnoj izvedbi ima gladak metalni oklop hladnjaka, a nedostaju mu i backplate na poleđini te pozadinsko osvjetljenje natpisa Radeon na gornjem dijelu. Napajanje obje kartice izvedeno je preko kombinacije 6-pinskog i 8-pinskog konektora

Slabiji Navi 10, Radeon RX 5700, raspolaže s 36 CU-ova i 2.304 stream procesora – 10% manje nego kod modela XT. Broj jedinica jednako je smanjen, dok je broj ROP-ova ostao jednak, baš kao i konfiguracija videomemorije (uključujući brzinu GDDR6 čipova). Smanjen je, pak, radni takt GPU-a za otprilike 7,5% kada govorimo o vrijednosti Game takta. S padom performansi podosta je pala i potrošnja, pa slabiji Navi 10 ima TDP od 180 W. Obje kartice podržavaju PCIe 4.0, iako će, naravno, raditi i na starijim matičnim pločama.

Iako su dvije kartice duhovne nasljednice RX-ova 570 i 580/590, cijena im je znatno viša. Za RX 5700 XT preporučena cijena je 399 dolara, a za RX 5700 349 dolara. Na domaćem tržištu to ispadne 3.350 i 2.950 kuna, što slabiji Navi stavlja u direktnu koliziju s GeForceom RTX 2060 (od 2.900 kn), a jači s novim RTX-om 2060 Super (od 3.300 kn). Što se tiče jačih Nvidijinih kartica, na domaćem je tržištu za stari RTX 2070 potrebno izdvojiti 4.000 kuna ili više, a za novi model Super 4.500 ili više.

Turbinski hladnjak iskorišten na novim karticama izgleda jako seksi, no performanse mu nisu na razini partnerskih rješenja, kako po u kontekstu hlađenja, tako i po pitanju buke

Mi smo na test inače dobili AMD-ove referentne modele koji izgledaju dosta dobro, no opremljeni su relativno bučnim turbinskim hladnjacima. AMD se oslanja na takve hladnjake jer se bolje nose sa slabije rashlađenim kućištima zato što topli zrak izbacuju van, a ne raspiruju unutar kućišta kao hladnjaci s konvencionalnim ventilatorima. Obje se kartice oslanjaju na 8-pinsko i 6-pinsko dodatno napajanje te raspolažu s četiri videoizlaza složenih u jednom redu – tri Display Porta i jednim HDMI-jem. Uzgred rečeno, u trenutku pisanja ovih redaka na tržište su stigle i kartice RX 5700 AMD-ovih partnera, koje nude implementaciju hlađenja prilagođenu entuzijastima. Gigabyteova nam je stigla na test, no o tome nekom drugom prilikom.

Impresivni Navi

To bi ukratko bio naš dojam novih kartica. Dobili smo ga na temelju usporedbe dvije AMD-ove referentne kartice MSI-jevim RTX-om 2070 Gaming X (dakle, tvornički nabrijana kartice) i Nvidijinim GeForceom RTX 2060 Founders Edition. Sve četiri kartice testirane su na Ryzenu 9 3900X, Asusovoj ploči CrossHair VIII Hero WiFi i G.SKILL-ovoj memoriji (16 GB, DDR4 3.600). Isprobali smo 11 igara u razlučivostima 1080p i 1.440p. U većini njih RX 5700 XT lagano dominira nad osjetno skupljom Nvidijinom karticom, a još veću razliku u performansama vidimo kod modela RX 5700 u borbi s RTX-om 2060. Kad je u pitanju potrošnja, nove kartice zasigurno su bolje od starih GCN-ova, no još uvijek ne mogu pratiti Nvidijine superučinkovite kartice. S druge strane, u kontekstu grafičke kartice za PC potrošnja i nije tako bitna s obzirom na tipičnu snagu modernih napajanja.

MSI RTX 2070 Gaming X Nvidia RTX 2060 FE Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Apex Legends DX11 1080p 144 133 144 140 1440p 118 96 113 101 Battlefield V DX12 1080p 109 98 124 115 1440p 89 76 97 91 F1 2019 DX12 1080p 124 107 138 122 1440p 95 81 107 96 Middle Earth: Shadow of War DX11 1080p 110 95 114 104 1440p 81 66 81 69 Shadow of the Tomb Raider DX11 1080p 106 89 114 103 1440p 73 60 76 67 Strange Bridgade Vulkan 1080p 167 140 164 148 1440p 122 100 119 107 Total War: Warhammer DX11 1080p 99 90 93 89 1440p 83 70 79 72 Total War: Warhammer 2 DX11 1080p 99 90 93 89 1440p 83 70 79 72 For Honor DX11 1080p 143 121 160 144 1440p 101 83 109 97 Metro Exodus DX12 1080p 61 53 66 61 1440p 49 41 54 49 Far Cry 5 DX11 1080p 112 104 109 106 1440p 90 75 94 86 Divison 2 DX12 1080p 103 86 100 87 1440p 70 57 66 57 *testirano na Ryzen 9 3900X, 16 GB DDR4 3600

Dakle glede sirovih performansi, AMD je u odabranom tržišnom segmentu definitivno u prednosti, no što je dodatnim tehnologijama? Nvidia nudi DXR odnosno ray-tracing, što AMD ni s Navijem nije u stanju pratiti. S druge strane, uključivanjem DXR-a performanse u naslovima koji ga uopće podržavaju drastično padaju, što uvelike kompromitira vrijednost te tehnologije, pogotovo u segmentu gdje se nalaze nove AMD-ove kartice.

AMD s druge strane nema takvu očitu tehnološku prednost, no već sada nudi mnogo malih benefita kao što su nove tehnologije Radeon Anti Lag i Image Sharpening, kao i stare poput Radeona Chill. No najveća tehnološka prednost novih kartica zapravo je ta nova arhitektura, čije pune mogućnosti s postojećim softverom (kako igrama tako i AMD-ovim driverima) zasigurno nisu otključane. Drugim riječima, očekujemo da će novim Radeonima performanse unutar sljedećih nekoliko godina značajno porasti u odnosu na aktualne modele iz Nvidijine ergele.

Tehnologija kojom AMD raspolaže ostavlja dojam i kad je riječ o nadolazećim karticama. Štoviše, čini se da AMD ponovno snuje o napadu na Nvidijin vrh ponude jer je informaciju o razvoju još jačih Navi kartica potvrdila i sâma direktorica tvrtke. Što reći nego – živi bili, pa vidjeli. Za sada nove kartice nude odličnu vrijednost za uložen novac u odnosu na konkurenciju iz Nvidije, a vjerujemo da će to još više doći do izražaja u slučaju partnerskih modela opremljenih boljim hlađenjem.

AMD Radeon RX 5700 XT Odlične performanse pri 1080p i 1440p

Brža od tvornički overklokiranog RTX-a 2070

Nova arhitektura ima puno potencijala za ubrzanje u budućnosti

Kompetitivna potrošnja

Radeon Image Sharpening Ne podržava ray tracing

Referentni hladnjak nije nešto Performanse 9 Potrošnja 9 Hlađenje 7 Cijena 9 UKUPNI DOJAM 9