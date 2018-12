AMD Radeon Software Adrenaline 2019 Edition - Nova golema nadogradnja AMD-ovih grafičkih drivera

Prije Radeon Softwarea imali smo AMD-ove drivere pod imenom Catalyst. S posljednjom generacijom istih, pod imenom Catalyst Omega, AMD je krenuo u veliki projekt unaprjeđenja softverske podrške za svoje kartice. Najveći iskorak napravljen je krajem 2015. godine kada je predstavljena prva inačica posve redizajniranog softverskog paketa pod imenom Radeon Software. Tada je naglašeno da će AMD-ovi inženjeri svake godine isporučiti veliku nadogradnju drivera u sklopu koje će ubaciti hrpu novih mogućnosti dok će između ovakvih velikih nadogradnji biti izdavane manje čija je svrha krpanje problema u novim naslovima odnosno optimizacija performansi.

Tako i bi – prvu verziju Radeon Softwarea pod imenom Crimson Edition naslijedio je krajem 2016. godine Crimson ReLive Edition, a koji je pak na kraju 2017. godine zamijenjen s inačicom Adrenalin Edition. Sada je pak vrijeme za novu veliku nadogradnju povodom koje smo skoknuli do Beograda gdje nam je Andrej Zdravković, AMD-ov podpredsjednik i šef softverskog razvoja, prezentirao što su njegovi ljudi smislili za novu generaciju Radeon Softwarea.

Adrenalin ide dalje

Prije nego što se dotakao najnovijih drivera, Andrej je želio istaknuti učinak dosadašnjih revizija Radeon Sofwarea, kako iz percepcije sâmih korisnika, tako i u kontekstu nezavisnih testiranja. Nezavisna konzultantska kuća (koju je doduše angažirao sâm AMD) usporedila je AMD-ove i Nvidijine drivere u različitim zahtjevnim scenarijima. Kako nam je Andrej objasnio, cilj testiranja bilo je postupno otežavanje posla grafičkom driveru što u konačnici sigurno vodi do rušenja istog, a potencijalno i rušenja kompletnih Windowsa.

Dakle nije pitanje da li će se driver srušiti već samo kada će se srušiti. U ovom testu Radeon Software Adrenalin Edition uspio je preživjeti 93% izazova, a Nvidijin 82%. Što se pak korisnika tiče, u posljednjih dvije godine zadovoljstvo korisnika s driverima je čak 90%. Ova brojka temeljena je na broju zvjezdica kojim korisnici sâmi ocjenjuju vlastito zadovoljstvo s AMD-ovim softverom. Drugim riječima, prosjek je četiri i pol od pet zvjezdica što je stvarno odlična ocjena. AMD se također ponosi s programom prikupljanja želja samih korisnika u pogledu implementacije određenih novih značajki u godišnja izdanja drivera.

Najnoviji driveri odazivaju se na ime Radeon Software Adrenalin 2019 Edition. Dakle ime se nije puno promijenilo u odnosu na prethodnike, no to srećom ne znači manjak novosti. Iako sirove performanse nisu fokus ovih velikih nadogradnji, nekoliko slajdova Andrejeve prezentacije bavilo se upravo njima. Dosta informativan je grafikon koji prikazuje dobitke na Radeonu RX 570 između inicijalne verzije Adrenalin Edition i novih Adrenalin 2019 Edition drivera. Dobici variraju od 6% u Deusu Ex: Mankind Divided do čak 39% u Battlefieldu 5 – sasvim očekivano s obzirom da je BF 5 posve novi, a Deus Ex dosta star naslov. Ipak, to jasno ilustrira benefite nadogradnje drivera tijekom godine.

S novim driverima napravljen je veći fokus na optimiziranje performansi u eSports igrama. Tu zapravo nije toliko bitan prosječan framerate koji je ionako visok koliko povećanje fluidnosti iskustva igranja odnosno gameplaya. Ključne vrijednosti tu su 99th percentile frame times (mjera za ujednačen framerate) smanjivanje click-to-response latencija (smanjivanje vremena koje prođe od akcije igrača do prikazivanja rezultata te akcije na ekranu).

Integrirano savjetovanje

Prva velika novost dolazi nam u obliku različitih savjetodavnih dodataka sučelju. Radeon Software sada ekstenzivnije rabi sustav notifikacija integriran u Windowse 10 te nam preko njega daje do znanja koje bi dodatne opcije mogli uključiti kako bi bolje iskoristili mogućnosti hardvera. Settings Advisor u našem je slučaju preporučio uključivanje opcija Radeon Chill i FreeSync što ima smisla na našoj kombinaciji Radeona RX 580 i 4K FreeSync monitora. S druge strane, također je preporučio korištenje opcije Virtual Super Resolution koja nema baš smisla na monitoru ovako visoke rezolucije.

U sučelju gdje se inače prikazuju detektirane igre instalirane na PC-ju pojavila se i kartica Upgrade Advisor koja detektira ugrađeni hardver i uspoređuje ga s preporučenim i minalnim specifikacijama detektiranih igara. U skladu s tim daje zeleno, žuto ili crveno svijetlo kako bi korisnik početnik znao lakše nadograditi svoje računalo. Zeleno znači da je preporučena konfiguracija zadovoljena, žuto da je zadovoljena samo minimalna konfiguracija, a crveno da sistem nije dovoljno jak za određen naslov u određenom segmentu.

Upgrade Advisor također daje preporuku za sljedeću nadogradnju u kontekstu procesora i grafike, s tim da se naravno preporučuju AMD-ovi modeli. Klikom na opciju za nadogradnju otvara se link na američkom Amazonu s listom preporučenog hardvera. Iako ovakav pristup na prvi pogled nije loš, u praksi ima ograničenja. Prva stvar koja upada u oči je da nema detekcije količine radne memorije što je dosta bitan faktor, a sustav u obzir ne uzima ni razlučivost spojenog monitora. U našem slučaju RX 580 nije optimalna kartica za igranje pri nativnoj razlučivosti priključenog monitora, a Upgrade Advisor nam to nije naznačio.

Vjerojatno najzanimljiviji je Game Advisor, alat koji se izvodi u sklopu Radeon Overlaya

Riječ je o sekundarnom sučelju Radeon Softwarea koje je aktivno u samoj igri odnosno može se pozvati unutar igre. Game Advisor će izmjeriti performanse unutar igre koja je pokrenuta i na temelju dobivenih rezultata preporučiti optimizacije za bolje izvođenje igre (ako je potrebno, naravno). Kada pokrenemo test, on se vrti dvije minute što znamo po brojčaniku prikazanom na ekranu. Ideja je da za to vrijeme igramo igru na uobičajen način. Game Advisor će izmjeriti prosječan framerate te stabilnost frameratea na bazi 95-postotnog frametimea i prema ovim brojkama preporučiti prilagođavanje postavki u igri, bilo s ciljem povećanja frameratea snižavanjem rezolucije ili postavki, bilo s ciljem povećanjem kvalitete prikaza ako je framerate vrlo visok.

Nvidia već dosta dugo ima sličnu funkcionalnost u svom softver GeForce Experience, no dok se AMD oslanja na izravno mjerenje performansi u igri te izmjenu postavki od strane sâmog korisnika, kod Nvidije će GeForce Experience i prije pokretanja igre moći učitati optimalne postavke na temelju Nvidijine baze hardverskih konfiguracija.

Automatizacija WattMana

AMD WattMan, alat integriran u drivere, a namijenjen modificiranju radnih taktova i napona grafičke kartice, dobio je nove mogućnosti. Vlasnici Vega kartica sada na raspolaganju imaju automatsko overklokiranje GPU-a i memorije, ali i automatsko undervoltanje GPU-a što također ima beneficijalan učinak na performanse. Naime, smanjivanjem napona kartica se manje zagrijava i zapravo automatski može češće preko Boost funkcije osiguravati viši takt, pa time i performanse. Pitali smo AMD-ovog čovjeka da li to znači da se na ovaj način rada posve nova detaljna kombinacija napona i taktova, ala kreiranje nove ECU mape kod friziranja motora automobila, no rekao je to nažalost ne radi na taj način već se koriste predefinirane postavke. Ove automatske funkcije su namijenjene početnicima dok će iskusni korisnici i dalje koristiti staro sučelje WattMana.

Na svim RX karticama je pak otključano novo reguliranje brzine ventilatora – sada je moguće podešavati krivulju brzine u ovisnosti o temperaturi, a na podržanim karticama možemo kontrolirati i pasivni način rada kada ventilatori stoje. WattMan je po novo moguće koristiti i preko Radeon Overlaya, a njegovim funkcijama možemo pristupiti i preko mobilne aplikacije AMD Link koja je stigla s originalnim Adrenalin Edition driverima, a sada je također dobila veliku nadogradnju.

Radeon Chill, tehnologija koja omogućava dinamičko smanjivanje potrošnje i zagrijavanja GPU-a smanjivanjem radnog takta GPU-a u nezahtjevnim scenarijima dodatno je ispoliran, pa sada nekim naslovima (spominju se Fortnite, Overwatch i PUBG) nudi dodatnu uštedu energije do 20%. Proširena je i podrška za virtualne razlučivosti dodavanjem i onih s omjerom stranica 21:9, sukladno omjeru stranica sve popularnijih ultra-širokih monitora. Ovo je uzgred rečeno bila druga nadogradnja na listi želja izglasanoj od strane sâmih korisnika.

Radeon Overlay je sada malo bolje organiziran, pa su opcije za kontrolu monitora i prikaza (FreeSync, Enhanced Sync, Color Control) smještene na istoj kartici. Također smo dobili mogućnost mnogo boljeg praćenja performansi u igri, ali i detaljnije podešavanje prikaza mjerenih vrijednosti.

Nažalost, problematično je što Radeon Overlay i dalje ne funkcionira kako treba u nekim igrama

Mi smo ga probali u igrama Battlefield V, Rise of the Tomb Rider i Strange Brigade, a samo je u potonjoj radio kako treba. U ostalim naslovima pozivanje Overlaya preko tipkovnice (Alt + R) završilo bi tako da je Radeon Overlay aktivan (pojavi se kursor miša na ekranu, a izgubimo kontrolu nad samom igrom), no nije prikazan na ekranu. To je nažalost posljedica oslanjanja na ovakvo superponiranje drugog sloja preko igre. Sličnih problema imamo redovno s OCAT-om – alatom za mjerenje performansi koji je nezamjenjiv u DX12 i Vulkan naslovima. Treba naglasiti da i sâm Microsoft u sklopu Windowsa 10 gura svoj gaming overlay koji omogućava snimanje videa i screenshotova iz igre, pa isti ne radi ako je aktivan AMD-ov.

Pojačani ReLive

ReLive je dio AMD-ovih drivera kojeg instaliramo po želji na kraju instalacije drivera. Riječ je o alatu koji nam omogućava snimanje videa i screenshotova unutar igre te lakog streamanja igre na različite podržane servise (kojih je sad još više nego ranije). Alat je osjetno pojačan u odnosu na dosadašnju verziju – dodane su nove razlučivosti za snimanje, podrška za snimanje višekanalnog zvuka, uređivač kadra (Scene Editor) kojim možemo posložiti različite elemente unutar slike (kameru, chat, web), podrška za tranziciju između različitih predefiniranih scena pomoću tipkovničkih kratica.

Igračima koji ne zanima streamanje će pak biti zanimljiva mogućnost kreiranja GIF-ova u trajanju od 5 do 30 sekundi od snimljenog Instant Replay videa te uploadanje istih na servis Gfycat (nešto kao Youtube, ali za GIF-ove). Tu je također i podrška za In-Game Replay funkciju – ponovni prikaz 5 do 30 sekundi snimljenog videa od točke kada je aktivirana funkcija (standardno preko Ctrl+Shift+Z), unatrag. Video se prikazuje u obliku prozorčića u samoj igri, a čiju lokaciju možemo podesiti preko već spomenutog Scene Editora.

Zanimljiv dodatak mogućnostima ReLivea jesu glasovne naredbe u AMD Link appu. Tako s glasovnom naredbom možemo pokrenuti i zaustaviti snimanje videa ili napraviti screenshot. Podržane su i druge naredbe poput diktiranja različitih sistemskih parametara kao što su temperatura ili takt GPU-a, no čine nam se manje korisne.

No to nije sve, kako bi rekao Jack LaLanne u reklami za sokovnik Tigar

AMD je u drivere i mobilnu aplikaciju AMD Link ubacio mogućnost streamanja sadržaja s ekrana PC-ja na ekran mobitela ili tableta. Možemo streamati bilo što – Windows desktop, maksimizirani VLC player, Netflixov aplikaciju ili pak igru. S igrom možemo upravljati pomoću prilagodljivih kontrola na samom ekranu mobilnog uređaja ili možemo spojiti bilo koji Bluetooth gamepad. Naravno, moguće je koristiti virtualnu tipkovnicu i miša, no to je korisno samo za upravljanje običnim aplikacijama i sučeljem Windowsa, ne i igrama.

Što se tiče hardverskih ograničenja, u računalu morate imati karticu koja rabi GCN arhitekturu (dakle Radeon HD 7000 serija ili nešto novije), Windowse 7 ili 10 te mobilni uređaj s Androidom 5.0+ ili Appleov uređaj s iOS-om 10. Podržane su razlučivost do 4K pri 60 fps, no što je viša kvaliteta streama, to su i viši zahtjevi za kvalitetnom vezom između dva uređaja. AMD Links nudi čak i alat za mjerenje mrežnih performansi, kao i editor za slaganje različitih virtualnih kontrolera kako bi se lakše prilagodili različitim naslovima. Nažalost, naša veza u uredu je bila katastrofa, pa je stream bio neigriv, no u kućnim uvjetima s daleko jednostavnijom mrežom bi trebalo raditi daleko bolje.

Valja napomenuti da ovo nije nova ideja. Svojevremeno smo pisali o Valveovoj mobilnoj aplikaciji Steam Link koja nudi vrlo sličnu funkcionalnost. Prednost AMD-ovog rješenja je navodno bolja responzivnost (niže latencije) te činjenica da je moguće streamati bilo koju aplikaciju, igru ili desktop, a ne samo igru sa servisa Steam.

No kad smo već kod Steama, AMD nudi još jedan finalni adut iz rukava – streamanje VR igara sa Steama na VR headset temeljen na mobilnom uređaju odnosno platformi. Konkretno, to znači da stvar radi na HTC Vive Focusu, Oculusu Go te bilo kojem drugom mobitelu koji podržava Samsung Gear VR ili Google Daydream aplikacije. Što se tiče podržanog grafičkog hardvera, AMD preporučuje Radeon RX Vega kartice, no kompatibilne su i starije jače RX kartice – RX 470 i 480 te RX 570 i 580. Kako VR streamanje radi u praksi nažalost nismo probali jer jednostavno nemamo VR headset, no ovakva mogućnost je u svakom slučaju vrlo dobrodošla za sve vlasnike mobilnih VR headsetova koji su istovremeno i PC igrači.

Novi Adrenalin 2019 Edition driveri i nova mobilna aplikacija dostupni su za download, pa nam slobodno javite svoje dojmove ako se odlučite za instalaciju. AMD svakako treba pohvaliti za angažman oko dodavanja novih mogućnosti što se za drivere konkurentske Nvidije ne može reći. Da li sve radi kao po špagi? Nažalost ne, no ipak treba imati na umu da je riječ o dodatnim mogućnostima koje nisu esencijalne za normalno funkcioniranje grafičke kartice. Ako se nas pita, bolje je da vidimo ovakve iskorake naprijed u pogledu funkcionalnosti grafičke kartice nego stagnaciju i ograničavanje nadogradnji drivera na dodavanje podrške za nove igre i krpanje bugova.