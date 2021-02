Annke NightChroma NC400 - Specijalizirana za noć

SPECIFIKACIJE Senzor 1/2,7” CMOS, 2,8 mm, f/1.0 Kut snimanja (hor./vert.) 102°/54° Maksimalna razlučivost 2.560x1.440 @ 20 FPS Napajanje PoE (802.3af, 48V), DC (12 V/1 A) Zaštita kućišta IP67 Povezivost Ethernet (10/100) Mogućnosti Detekcija pokreta Jamstvo 2 godine

Annkeova videonadzorna kamera NightChroma NC400 u prvi plan stavlja mogućnosti noćnog snimanja. Proizvođač tvrdi kako joj je dovoljan samo 0,001 luks vanjskog svjetla za uspješnu detekciju i osvjetljavanje onoga što se nalazi u kadru. Također, hvali se noćnim snimanjem u boji, jer se kadar ne obasjava infracrvenim LED-icama, već se koristi vrlo osjetljivi CMOS senzor veličine 1/2,7”, s otvorom blende f/1.0. Ako je dodatno osvjetljenje potrebno, koristi se LED reflektor, smješten ispod objektiva. Prema specifikacijama, reflektor može osvijetliti do 30 metara prostora, premda to u praksi ipak podosta ovisi o položaju kamere, točnije, njezinoj visini.

Poput mnogih sličnih modela, Annkeova kamera fiksirana je za zglobni nosač, namijenjen zidnoj montaži. Postolje kamere i sâm nosač izvedeni su tako da se kamera može rotirati u svim smjerovima, stoga nećete imati problema s kadriranjem, bez obzira kako ste ju inicijalno učvrstili za zid. U kutiji dolaze svi potrebne vijci i tiple za montažu, kao i malena papirnata šablona, koja bušenje rupa čini trivijalnim.

Specijalnost Annkeove kamere NC400 jest noćno snimanje, koje se odvija u boji, i uz minimalnu količinu svjetla

Iz kamere izlaze dvije žice. Na jednoj se nalazi konektor vanjskog napajanja (pripadajući strujni adapter nije priložen – treba ga kupiti zasebno, u bilo kojoj trgovini s elektronikom), a na drugoj je mrežni port. Potonji podržava PoE (Power over Ethernet) funkcionalnost. Drugim riječima, ako nabavite PoE injektor (trošak od nekoliko desetaka kuna), kamera će energiju za rad dobiti preko mrežnog kabela, što je najpraktičniji način njezina napajanja, osobito u slučaju vanjske instalacije.

Kamera NC400 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj montaži, a odlučite li ju postaviti na otvoreno, zanimat će vas kako joj metalno kućište nosi rejting IP67, što znači da će bez problema podnijeti vremenske (ne)prilike, poput izravnog udara sunca, kiše i snijega. Deklarirana radna temperatura kamere kreće se od -30 °C do 60 °C pa u Hrvatskoj nećete naići na uvjete u kojima biste s njome mogli imati problema.

Ako snimke s kamere želite zabilježiti, trebat ćete mrežni snimač (NVR). Annkeov 8-kanalni model, s PoE funkcionalnošću, košta isto kao kamera NC400 – 130 eura

Na kućištu nema nikakvih vratašca, konektora ili utora, čak ni onoga za ubacivanje microSD kartice. Jedini način pohrane videa jest spajanje kamere na digitalni (DVR) ili mrežni (NVR) snimač. Za to bi najbolje bilo koristiti Annkeove vlastite DVR-ove ili NVR-ove, ali NC400 će također surađivati s NVR-ovima drugih proizvođača, zahvaljujući podršci za standard ONVIF (verzija 18.12). ONVIF se aktivira preko web-sučelja, gdje treba otići na Network > Advanced Settings > Integration Protocol, označiti opciju “Enable ONVIF” te kreirati korisničko ime i lozinku za pristup preko NVR-a. Naravno, snimanje videa možete pokretati i ručno, čime se on bilježi na disk kućnog računala, ili u memoriju mobitela, ako ste snimanje pokrenuli iz mobilne aplikacije.

Nije za laike

Nakon što kameru postavite na željeno mjesto (zid ili strop – oboje je opcija) te joj spojite napajanje i mrežnim kabelom ju povežete u kućnu mrežu, htjet ćete započeti s konfiguracijom. U tome će vam pomoći priloženi korisnički priručnik, premda sugeriramo da neke njegove dijelove uzmete sa zrncem soli. Dotični je, naime, očito pisan za veći broj Annkeovih kamera, stoga spominje neke stvari koje kod modela NC400 ne postoje, poput lokacije utora za microSD karticu (koji nema) te pozicije mikrofona (koji također nema).

Kratka verzija: prvo se zaputite na Annkeovu službenu stranicu te preuzmite aplikaciju SADP Tool (Windows, MacOS). Dotična će pronaći kameru u lokalnoj mreži, prikazati vam njenu IP adresu, port, serijski broj i neke druge informacije te, najvažnije, aktivirati kameru. Aktivacija se zapravo sastoji od odabira korisničkog imena i lozinke za pristup web-sučelju, unutar kojeg se vrši čitava konfiguracija kamere.

Dobro će vam doći još dvije aplikacije: Guarding Vision (u Annkeovom Download Centeru dotična se krije iza opcije “Desktop Software for Windows”, odnosno “Desktop Software for Mac”) te Annke Vision (Android, iOS).

Zglob između kamere i nosača daje nam potpunu slobodu prilikom kadriranja, čak i nakon što kameru već fiksiramo za zid ili strop

Upravljačkom web-sučelju pristupit ćete unosom IP adrese, koju ste doznali u aplikaciji SADP Tool, u adresnu traku vašeg internetskog preglednika. Web-sučelje je, kažimo to odmah, suvislo organizirano i prebogato opcijama, ali nije naklono početnicima. Osim što ćete u njemu zateći brojne akronime i stručne termine s kojima se, ako ste novi u svijetu videonadzora, vjerojatno niste susretali, potencijalno će vas zbuniti i to da neke funkcije web-sučelja naizgled ne rade. Primjerice, premda ćete vidjeti kontrole za PTZ (Pan-Tilt-Zoom – zakretanje i zumiranje kamere) i brisanje leće, one neće služiti ničemu, jer kamera NC400 ne podržava te mogućnosti. Kao i u priručniku, ovdje se radi o tome da Annke nije uklonio sekcije namijenjene svojim naprednijim modelima, što biva blago iritantno.

Web-sučelje podijeljeno je na sekcije Live View, gdje možemo uživo pregledavati snimak s kamere i namještati neke osnovne postavke (svjetlina, kontrast, naziv kamere, prikaz datuma i vremena, razlučivost i bitrate snimanja) te Configuration – tu se pristupa apsolutno svim opcijama vezanim uz rad kamere. Kako bi Live View radio, potrebno je instalirati plugin zloslutnog naziva LocalServiceComponents.exe, koji, baš kao i druge dvije Annkeove aplikacije (SADP Tool i Guarding Vision), traži izlaz kroz firewall, čime nismo ostali pretjerano oduševljeni. Live View bi morao raditi kroz HTML5, bez ikakvih dodataka, te je to nešto na čemu bi Annke morao poraditi.

U konfiguracijskim postavkama, među ostalim, dodavat ćete i brisati korisnike koji mogu pristupiti kameri, namještati njezine mrežne postavke (uključujući podatke e-mail servera i adrese preko kojih će vam kamera slati notifikacije, te aktivaciju ONVIF protokola za povezivanje na mrežne snimače drugih proizvođača), postavljati masku za privatnost, određivati intervale u kojima će kamera snimati video i slično.

Iz kamere izlazi priključak vanjskog napajanja (potrebno ga je kupiti zasebno) te mrežni konektor, koji podržava PoE

Najviše vremena provodit ćete u izbornicima Video/Audio, Image i Event. Video/Audio sadrži opcije vezane uz razlučivost i bitrate snimanja, broj sličica u sekundi, kao i vrstu enkodera. Maksimalna razlučivost snimanja iznosi 2.560x1.440 točaka, a izvediva je u 20 FPS-a i uz bitrate od 8.192 kbit/s. U Full HD-u kamera može snimati u 30 FPS-a. Dostupni enkoderi su H.264 i H.265, a ponuđen je i vrlo učinkoviti H.265+, koji smanjuje veličinu snimki do 50%, ali onemogućuje neke funkcije, kao što je definiranje interesnih zona (Regions of Interest – ROI) i zaglađivanje glavnog streama.

U kategoriji Image nalaze se postavke prikaza – svjetlina, kontrast, saturacija, oštrina, vrijeme ekspozicije, balans bijele boje, redukcija šuma, ponašanje reflektora i slično.

Najzad, u kategoriji Event namještat ćete željena područja i osjetljivost detekcije pokreta te načine informiranja o prepoznatim kretnjama. Treba reći da NC400 ne raspolaže nikakvim pametnim metodama prepoznavanja onoga što se nalazi u kadru, poput slične, nedavno testirane Reolinkove kamere RLC-510A, koja uspješno razaznaje osobe i automobile te zabilježenim sadržajima dodjeljuje pripadajuće oznake, što uvelike olakšava pretraživanje snimljenih videa, zato što su oni već na neki način “filtrirani”.

Noćno oko

Kako smo već spomenuli, NC400 raspolaže 1/2,7-inčnim CMOS senzorom i lećom sa žarišnom duljinom od 2,8 milimetara i otvorom blende f/1.0. Video se snima uz široki horizontalni kut od 102°, vertikalni od 54° i dijagonalni od 121°. Efekt ribljeg oka nije izražen, a zabilježeni snimci sasvim su fluidni. Pri danjem svjetlu, kvaliteta videa je zadovoljavajuća, uz solidnu interpretaciju boja i prihvatljivu detaljnost. Oštrina joj ipak nije toliko dobra da biste s veće udaljenosti mogli razaznati registracije automobila ili crte lica osobe koja prošeće kroz kadar. U tome vam neće pomoći ni digitalno zumiranje. S udaljenosti do nekakvih desetak metara s tim stvarima nema problema. Pogledajte primjere dnevnog snimanja u razlučivostima 2.560x1.440 (20 FPS) i 1.920x1.080 (30 FPS).

Aspekt u kojemu je ova kamera zaista dobra jest noćno snimanje. Potrebna joj je zaista minimalna količina svjetla kako bi kadar učinila posve vidljivim i upotrebljivim za sve oblike videonadzora. Budući da ne koristi infracrvene LED-ice, noćne snimke bilježi isključivo u boji, čime se dobiva mnogo veća razina detalja – primjerice, infracrvene LED-ice onemogućit će vam da pročitate registarsku pločicu na automobilu, a to je prilikom snimanja u koloru moguće. Pogledajte primjere noćnog snimanja u razlučivostima 2.560x1.440 (20 FPS) i 1.920x1.080 (30 FPS).

Zbog ovakvih noćnih performansi, Annke kameru NC400 smješta u svoju liniju NightChroma, u kojoj nudi još jedan model s podjednakim noćnim performansama – NC500.

Valja spomenuti i da se Annkeova kamera za vrijeme trotjednog testiranja pokazala potpuno stabilnom. Nijednom nije došlo do gubitka konekcije s računalom koje smo koristili za konfiguraciju, kao ni s mobilnom aplikacijom ili NVR-om, na koji smo snimali video.

Annke NC400 robusna je videonadzorna kamera, s odličnim noćnim performansama i širokim kutom snimanja. S cijenom od 130 eura u Annkeovom web-shopu, nije ni nerazumno skupa, iako treba kazati da smo u posljednje vrijeme susretali i jeftinije, a za kućne korisnike pogodnije videonadzorne kamere, kao što je Reolink Lumus. Annke je za čitatelje Buga generirao kod, pomoću kojeg ćete dobiti 15% popusta na kupnju: PM069Q.

Navedenoj cijeni treba pridodati i trošak NVR-a, koji će se koristiti za snimanje videa. Kako NC400 ne raspolaže utorom za microSD karticu, bez NVR-a zapravo se može koristiti samo za live streaming videa i ručno snimanje na računalo unutar iste mreže u kojoj se nalazi kamera, što nije “pravi” videonadzor.

Rado bismo vidjeli i neke druge dodatke, koje konkurentski modeli nerijetko posjeduju, poput ugrađenog mikrofona i zvučnika, za snimanje zvuka i dvosmjernu komunikaciju. Ipak, ono što ne možemo osporiti, jest to da u ovom cjenovnom razredu nismo vidjeli videonadzornu kameru s usporedivo uvjerljivim noćnim performansama – a upravo će taj detalj nekim korisnicima biti važniji od ijednog drugog.

Aplikacija Annke Vision Mobilna aplikacija Annke Vision (Android, iOS) koristi se za pregledavanje live feeda s kamere te osnovnu konfiguraciju. Poput web-sučelja i Windows aplikacije Guarding Vision, u sebi sadrži brojne funkcije koje kamera NC400 nema, poput mikrofona, brisanja leće i PTZ-a. Šteta je što dotične nisu uklonjene, jer bi aplikacija tako bila vizualno čišća i manje zbunjujuća za korištenje, osobito za početnike. Žalimo i zbog toga što mobilna aplikacija ne nudi veći broj opcija vezanih uz konfiguraciju same kamere – to bi bio još jedan logičan ustupak manje iskusnim korisnicima, kojima je prčkanje po aplikaciji za mobitel mnogo manje zastrašujuće nego istraživanje opcija unutar web-sučelja. Aplikacija nudi mogućnost istodobnog prikaza slike s jedne, četiri, devet, 12 ili 16 Annkeovih kamera, kao i neke zgodne mogućnosti, poput fotografiranja i snimanja u memoriju mobitela, digitalnog zumiranja željenih dijelova kadra, aktivacije mobilnih notifikacija te namještanja zona detekcije pokreta. Dodavanje kamere u aplikaciju obavljate tako da prvo u web-sučelju otiđete na Configuration > Network > Advanced Settings > Platform Access, stavite kvačicu na “Enable” te unesete proizvoljnu lozinku. Tada na glavnom ekranu aplikacije Annke Vision kliknite na “+”, odaberite “Manual Adding”, pod “Adding Type” namjestite “Annke Vision Domain” te unesite serijski broj s kamere i lozinku, koju ste maločas smislili. Aplikacija je u radu stabilna i ne gubi vezu s kamerom, ali cjelokupni dojam jest – moglo je to i bolje.