ASRock X399M Taichi - Impresivna funkcionalnost u mATX formatu

specifikacije Čipset AMD X399 Socket Socket TR4, Threadripper Memorija 4 × DDR4, do 3.600+ MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 3 × PCIe 3.0 x16 (CPU, do x16/x16/x16) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M2. do 2210 NVMe PCIe 3.0 x4

2 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × U.2 Mreža 2 × GbE Intel I211AT

Intel Wireless 802.11ac maks. 433 Mb/s

Bluetooth 4.2 Audio Realtek ALC1220 Stražnji konektori BIOS Flashback tipka

1 × PS/2

2 × LAN (RJ45)

2 × konektori za antene

8 × USB 3.1 Gen1

1 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

AMD-ove Threadrippere u pravilu kupuju ljudi koji žele složiti radnu stanicu, matične ploče za njih u pravilu su klasičnog ATX formata, i to pune širine zbog implementacije većeg broja utora za memoriju. Samim time možete pretpostaviti da u prodaji nema baš mnogo ploča za Threadrippere koje nisu ATX formata. Točnije, postoji samo jedna – ASRockova X399M Taichi.

Taichi stiže sa skromnijim setom dodatne opreme. Osim ploče, koja je fino zaštićena u spužvastom ležištu i antistatičkoj vrećici, u kutiji su i četiri SATA kabela, dva SLI HB mostića različite širine, dvije antene za WiFi karticu, značka za kućište, zaštitna pločica za stražnje konektore, DVD s popratnim softverom i driverima te različite knjižice s uputama za instalaciju.

ASRock nije poznat prema pločama koje su nakrcane svjetlećim elementima, što će za neke korisnike biti plus, a za neke minus. Modeli iz serije Taichi s druge se strane ističu zanimljivom estetikom s mnogo metalnih elemenata, printom na PCB-u s uzorkom zupčanika te hladnjakom na čipsetu, koji također ima oblik zupčanika. Ispod tog hladnjaka na čipsetu nalaze se i jedine RGB LED-ice na ploči. Na donjem rubu ploče nalazi se i jedan konektor za spajanje RGB traka, no to je ujedno i jedini takav konektor na ploči. Samim time, X399M Taichi neće zadovoljiti ljubitelje RGB osvjetljenja, koji će se morati osloniti na druge komponente ili specijalizirane dodatke kako bi osvjetljenje svoje konfiguracije doveli do željene razine.

Četiri umjesto osam

Broj memorijskih utora namjerno je smanjen kako bi se stvorilo dodatno mjesto za M.2 SSD-ove kojih je na ovu ploču moguće ugraditi ukupno tri

Vjerojatno najveći nedostatak ove ploče iz perspektive zahtjevnih korisnika jest upola manji vršni kapacitet radne memorije u odnosu na većinu ostalih ploča za Threadrippere. Na raspolaganju imamo samo četiri memorijska utora, koji primaju module maksimalnog kapaciteta 16 GB. S druge strane, lista kvalificiranih memorijskih modula je povelika, a uključuje i one s brzinom od 3.600 MHz. Podržani su i ECC moduli, no takvih je na QLV listi samo tri, i svi su kapaciteta samo 8 GB.

Oko golemog utora za procesor razvučen je pasivni hladnjak solidne veličine, razdvojen u dva dijela povezana toplovodnom cijevi. Iako bismo prema veličini hladnjaka mogli zaključiti da se naponski modul procesora nalazi s lijeve strane Socketa TR4, on je zapravo ispod gornjeg manjeg hladnjaka. Tako naponski modul ima vrlo kratko izravno ožičenje s procesorom. Sukladno listi podržanih procesora, napajanje je impresivno. VRM se sastoji od dva PWM kontrolera, od kojih se primarni brine za napajanje CPU jezgri, a sekundarni za SoC dio procesora (memorijski i ostali kontroleri). Primarni PWM kontroler je International Rectifierov IR35201, čijih je osam faza posloženo u konfiguraciju 8+0. Na svaku od faza spojen je MOSFET Dr.MOS tipa (dakle, sve u istom čipu) IR3555, koji podržava maksimalnu izlaznu struju od 60 ampera.

Napajanje procesora izvedeno je kombiniranjem dva PWM kontrolera visoke klase koji prema Threadripper procesoru isporučuju 11 odvojenih naponskih faza

Ispod većeg hladnjaka smješten je sekundarni VRM, koji koristi iste komponente kao i primarni, ali sa samo tri faze. Drugim riječima, napajanje procesora je 11-fazno, u obliku 8+3, postignuto kombiniranjem dva PWM kontrolera. U praksi taj naponski sklop, u kombinaciji s ugrađenim hlađenjem, daje solidne rezultate. Naime, riječ je o ploči koja je dizajnirana u vrijeme prve generacije Threadrippera, čiji je broj CPU jezgri išao do 16. Nova, pak, generacija nudi do 32 jezgre u obliku WX procesora, a to, pak, značajno povećava opterećenje naponskog modula i hlađenja. X399M službeno podržava sve nove procesore, no vidi se da je napajanje u kombinaciji s hlađenjem slabije optimizirano za potrebe ovih, energije gladnih, procesora. Drugim riječima, sa 16-jezgrenim procesorima (ili slabijim) aktivno hlađenje VRM hladnjaka je preporučljivo, no u kombinaciji s jačim modelima je nužnost, pogotovo ako imamo na umu da korisnici Threadripper platforme uglavnom procesore “gaze” dugotrajnim opterećenjima svih jezgri. Uzgred rečeno, ploča za dodatno napajanje procesora ima i 8-pinski i 4-pinski konektor, a oba je preporučljivo koristiti u kombinaciji s WX serijom procesora.

Blagodati platforme

Sva tri PCIe utora nude maksimalnu propusnost zahvaljujući moćnom PCIe kontroleru iz procesora, no zbog ograničenja mATX formata teško ćete ih iskoristiti istovremeno

Desno od ležišta za procesor i memorijskih utora smještena su dva od ukupno tri M.2 NVMe utora. Oni primaju SSD-ove do duljine od 80 mm, a treći utor, smješten između prvog i drugog PCIe utora, prima i 110-milimetarske SSD-ove. Svi oni istodobno podržavaju propusnost do x4 PCIe 3.0 te formiranje RAID polja. Odlična podrška za NVMe SSD-ove jedan je od aduta Threadripper platforme, pa ASRock tu nije smio štedjeti. Osim M.2 SSD-ova, na ploču možemo spojiti i jedan U.2 SSD (s time da se tada isključuje jedan od M.2 utora) te do osam SATA uređaja. Na desnom rubu ploče nalazimo i hardverske overklokerske dodatke – LED dijagnostiku i tipke za uključivanje i resetiranje računala. Tipka za resetiranje postavki UEFI-ja smještena je na donjem rubu ploče, premda bismo više voljeli da se nalazi na stražnjoj pločici s konektorima. Tamo, pak, imamo tipku za funkciju USB BIOS Flashback, koja korisniku omogućuje jednostavnu nadogradnju softvera ploče čak i ako su jedine komponente koje imamo na raspolaganju samo ploča, napajanje i USB memorija s novom verzijom UEFI-ja.

Stražnja I/O pločica je nestandardnog rasporeda, no ne možemo se požaliti na ponudu konektora. Nedostaje eventualno Thunderbolt 3

Ponuda internih konektora je dobra – na desnom rubu ploče kombinirani su dva USB-a 2.0 te jedan USB 3.1 Gen1, a na donjem rubu je još jedan USB 3.1 Gen1. Podrške za novi interni USB-C konektor nema, no kako njega ne podržava ni većina kućišta, ovo nije osobit minus. Zanimljivo je riješen interni konektor zvučne kartice. Na raspolaganju su nam dva identična konektora – jedan uspravan, a drugi zakrivljen poput SATA konektora. Kako je riječ o high-end ploči, s ponudom na stražnjoj I/O pločici nije se škrtarilo. Tu imamo osam USB-ova 3.1 Gen1, dva USB-a 3.1 Gen2 (A i C konektor), PS/2 konektor, analogne i digitalne konektore zvučne kartice, dva konektora za spajanje antena Wi Fi kartice te dva RJ-45 konektora žičnih mrežnih kartica.

Taichi je skroman po pitanju RGB osvjetljenja. Tu su ledice na čipsetu i običan 12-voltni konektor za trake

Integrirani zvuk riješen je tradicionalnim rješenjem više klase, Realtekovim kontrolerom ALC1220, koji je kombiniran s kvalitetnom elektronikom i NE5532 operacijskim pojačalom koje podržava hi-fi slušalice visoke impedancije. Mrežni kontroleri su Intelovi (I211AT), klasični gigabitni, no zgodno je to što podržavaju teaming, odnosno kombiniranje propusnosti. WiFi modul također je Intelov, no tu je riječ o starijem rješenju s maksimalnom propusnošću od 433 Mbit/s i podrškom za Bluetooth 4.2, a ne noviji 5.0. To zapravo i ne čudi, s obzirom na to da u svijetu X399 ploča ovaj ASRockov model nije osobito skup.

Ako bacite pogled na Nabavu, vidjet ćete da je za X399 matične ploče potrebno izdvojiti između 2500 i 4.500 kuna. S cijenom od oko 3.000 kuna X399M Taichi, dakle, spada u nekakav srednji cjenovni razred. No udarna značajka ove ploče upravo je manji format, koji dozvoljava sklapanje kompaktne Threadripper konfiguracije. Ako vas to ne zanima, bolje ćete potrošiti novac na neki drugi model ATX formata.