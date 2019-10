ASRock X570 Taichi - Ušminkani Taichi

Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.666+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, do x8/x8/)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

2 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211AT

Intel Wi-Fi 6 200AX + BT 5.0 Audio Realtek® ALC1220

Nichion kondenzatori

NE5532 pojačalo za prednje konektore Stražnji konektori Clear CMOS tipka

BIOS Flashback tipka

2 × Wi-Fi/BT antene

1 × combo PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

6 × USB 3.1 Gen1

1 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Osim modela Taichi koji je stigao na test, ASRock ima još solidan broj drugih X570 ploča. Jedina skuplja je X570 Phantom Gaming X, s time da je to novi model koji se pojavio i u varijanti Z390 tek nedavno. Na Computexu je tvrtka demonstrirala i nabrijanu ploču s vodenim hlađenjem, no još nije poznato kada će ta Socket AM4 perjanica stići u ponudu i po kojoj točno cijeni. Model Taichi, pak, pripada u viši srednji razred tržišta, jer je za ploču potrebno izdvojiti oko 2.600 kuna. To je mnogo, ali treba imati na umu da su ploče AMD X570 u prosjeku dosta skupe. Najjeftiniji modeli koštaju po 1.200 kuna, a oni najskuplji preko 4.000 kuna.

Ovo je valjda prva ploča koja nudi i napredno bočno LED osvjetljenje. Plastični difuzori sklopljeni su u sendvič između PCB-a i metalnog backplatea

Ploče Taichi specifične su po ukrasima u obliku zupčanika, pa je tako i kod ove ploče. S druge strane, ASRock je s ovom novom generacijom ploča napravio golem iskorak u vizualnom identitetu i implementaciji RGB osvjetljenja. Zbog toga X570 Taichi krasi vrlo moderan izgled, iako se zbog toga vjerojatno neće svidjeti puristima stare škole. Posebno je zanimljivo RGB osvjetljenje koje osvjetljava pokrov IO konektora, hladnjak čipseta, ali i desni rub ploče, koji je opremljen plastičnim umecima koji difuziraju svjetlo LED-ica. Ti umeci mliječnobijele boje umetnuti su između PCB-a ploče i aluminijskog oklopa koji se nalazi s njene donje strane. Oklop izgleda cool i dobro će doći korisnicima koji Taichi planiraju držati izvan kućišta, ali većini će korisnika taj dodatak malo značiti.

Prije nego što se bacimo na ostatak značajki, spomenimo dodatnu opremu. U pakiranju su četiri SATA kabela, antena za WiFi, HB SLI mostić (dosta neobičan dodatak), paket vijaka za montažu M.2 SSD-a, DVD sa softverom, priručnik te TR8 (Torx 8) odvijač namijenjen montaži M.2 SSD-ova.

Cjenovno optimiziran VRM

Kao što smo rekli, ASRock je s novom generacijom ploča napravio golem iskorak u pogledu implementacije RGB osvjetljenja koje je na starim pločama izgledalo primitivno u odnosu na konkurenciju. Na ploču možemo spojiti i dvije obične te jednu aRGB traku.

Procesor se na Taichiju može napajati iz 8-pinskog i 4-pinskog konektora, iako je za rad dovoljno popuniti samo veći konektor. Naponska jedinica na prvi pogled ostavlja dobar dojam, što kad je u pitanju broj faza (14), što kad je u pitanju hlađenje, koje je izvedeno s hladnjacima pristojne veličine povezanim toplovodnom cijevi. Kako bismo vidjeli kompletno električko rješenje napojne jedinice, potrebno je skinuti, ne samo hladnjake, već i zaštitnu ploču s poleđine. Tada vidimo da napajanjem procesora upravlja Intersilov kontroler ISL69147 s maksimalno sedam kanala. Oni su iskorišteni tako da je šest iskorišteno za napajanje CPU dijela Ryzena, a jedan kanal rezerviran je za SoC dio. Potom su na kanale spojeni Intersilovi doubleri ISL6617 (smješteni na poleđini ploče), pa u konačnici imamo 12 kanala za CPU dio i dva kanala za SoC dio. Sve su faze izvedene na jednak način, s vrlo jeftinim integriranim MOSFET-ovima SIC634 tvrtke Vishay. Svaki od njih može isporučiti do 50 ampera struje, što je u konačnici i više nego dovoljno za Ryzene 9 i slabije AMD-ove procesore. U praksi smo s našim Ryzenom 9 3900X pod punim opterećenjem i bez struje zraka preko VRM hladnjaka na hladnjacima izmjerili maksimalnu temperaturu od 63 °C, što je solidan, no ne i vrhunski rezultat.

Tri puta M.2

Taichi nudi čak tri M.2 utora, od kojih sva tri podržavaju maksimalnu NVMe brzinu preko PCIe 4.0 sučelja. Jedini problematični dio je zajednički hladnjak svih modula, pa i sâmog čipseta

Hlađenje VR modula manje-više je standardno, no hladnjak čipseta dosta je neobičan jer je golema aluminijska ploča iskorištena, ne samo za hlađenje čipseta, već i sva tri M.2 utora. Onaj TR8 odvijač služi nam upravo kako bismo tu ploču mogli skinuti radi instalacije SSD-ova. To, naravno, nije problem kad se slaže računalo, no kasnije nas forsira da radi instalacije SSD-a vadimo grafičku ili sve druge kartice iz PCIe utora. Složit ćete se, ne baš praktično. Tri M.2 utora nisu baš standardna na X570 pločama, tako da je Taichi dobar izbor ako želite iskoristiti tri NVMe SSD-a bez korištenja adaptera. Doduše, popunjeni treći M.2 utor znači da gubite funkcionalnost trećeg PCIe x16 utora, koji inače ima x4 propusnost i spojen je na čipset. Na čipset su spojena i dva x1 PCIe 4.0 utora, a na procesore su spojena dva PCIe x16 utora.

Osim M.2 utora, za pohranu podataka dostupni su nam i stari dobri SATA portovi. Njih osam poredano je na desni rub ploče. Od ostalih internih konektora ploča nudi po jedan USB-C 3.1 Gen2 i USB 3.1 Gen1 (smješteni na desnom rubu ploče) te dva USB-a 2.0 (smješteni na donjem rubu ploče). Na donjem dijelu ploče nalaze se i LED dijagnostika, tipke za uključivanje i resetiranje računala te tipka za resetiranje postavki BIOS-a. Još jednu tipku za resetiranje postavki imamo na stražnjoj IO pločici, uz tipku za korištenje funkcije BIOS Flashback.

Za razliku od starijih Taichija, ovaj novi ima integriranu zaštitnu pločicu na stražnjim IO portovima, što je dobrodošao dodatak. Osim spomenutih tipki, tu nalazimo i antenske konektore WiFi adaptera (Intelov WiFi 6), PS/2 port, šest USB 3.1 Gen1 portova, dva USB 3.1 Gen2 porta (obični i USB-C), HDMI koji omogućuje korištenje grafike iz APU-a, RJ-45 port Intelove gigabitne mrežne kartice te analogne i digitalne konektore zvučne kartice. Potonja je temeljena na Realtekovom high-end čipu ALC1220, koji je kombiniran s Nichionovim hi-fi kondenzatorima i TI-jevim pojačalom za slušalice NE5532. Glavna primjedba ovdje je škrtarenje na USB 3.1 Gen2 portovima. Čipset ih ima osam, a procesor još četiri. Jedan je izvučen interno, dakle, nema logičnog razloga zašto ih više nije postavljeno na stražnju stranu ploče.

ASRockov Taichi dobra je ploča, no s obzirom na to da smo imali prilike isprobati jednako skup Strix X570-E Gaming, možemo zaključiti da bi cijena ASRockice trebala biti niža da ponudi jednaku vrijednost. Naime, Taichi ima jeftiniju implementaciju naponske jedinice, manje USB 3.1 Gen2 portova te nema sekundarni 2,5-gigabitni mrežni kontroler. Zauzvrat objektivno nudi nekoliko dodatnih tipki te dodatni M.2 utor. U konačnici vjerujemo da će odabir uvelike ovisiti o osobnim afinitetima svakog pojedinog korisnika, jer ne vole svi jednak vizualni dizajn, a i dodatne mogućnosti koje Strix nudi u praksi većina korisnika zapravo neće uporabiti.