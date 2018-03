ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6 - pristupačna visoka klasa

specifikacije Čipset Intel Z370 Socket LGA-1151 Coffee Lake+ Memorija 4x DDR4, do 4.333 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe x16 3.0 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

2 x SATA ASMedia AS1061

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA

1 x M.2 do 22110 NVMe Mreža 1 x GbE Intel I219V

1 x GbE Intel I211AT Audio Realtek ALC 1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

2 x LAN (RJ45) port

1 x VGA

1 x DVI

1 x HDMI 1.4

2 x USB 3.1 Gen 2

4 x USB 3.1 Gen 1

5 x analogni audio

1 x SPDIF

Z370 Fatal1ty Gaming K6 pripada gornjem dijelu ponude ASRockovih ploča za Intelove procesore Coffee Lake. Opremljeniji i skuplji samo je model Fatal1ty Professional i7, koji donosi vrlo skup 10-gigabitni mrežni kontroler. S obzirom na to da takav kontroler treba malo kome, Gaming K6 mnogo nam je zanimljivija. Ploča se isporučuje s oskudnom dodatnom opremom, koju čine četiri crna SATA kabela, vijci za fiksiranje M.2 SSD-a, SLI mostić, zaštitna pločica za stražnje konektore i set priručnika. Zapravo sve bitne stvari su tu, tako da objektivno nemamo čemu prigovoriti.

Golema kutija skriva skromnu opremu – osim standardnih SATA kabela i pločice za stražnje konektore, tu je samo SLI HB mostić

Ploča je izvedena u kombinaciji mat crne i titanski sive boje, s nekoliko svjetlećih elemenata – hladnjakom čipseta te dva elementa u plastičnoj maski koja prekriva lijevu stranu ploče. Na ploču je, naravno, moguće spojiti i RGB traku (samo jednu), iako treba napomenuti da ASRockov sustav za upravljanje osvjetljenjem nije tako napredan kao sustavi ostalih proizvođača. Svi svjetleći elementi tretiraju se kao jedna grupa za koju možemo definirati boju i efekt.

VRM i pol

Za napajanje procesora brine se 12-fazni digitalni sklop, koji prekrivaju dva hladnjaka solidne veličine, spojena toplovodnom cijevi. Dodatno napajanje procesora osigurano je jednim EPS konektorom. U kontekstu overklokiranja, ploča nudi i prekidače za uključivanje i resetiranje, LED dijagnostiku, kao i sekundarni BIOS čip. Sve zajedno zaokruženo je brzim i dobro organiziranim UEFI sučeljem, s kojim je bez problema moguće iskoristiti potencijale Intelovih K procesora. S druge strane, ASRock kod ove ploče nije baš ažuran oko osvježavanja BIOS-a. Najnoviji BIOS je v1.3, objavljen krajem studenoga prošle godine.

U gornjem dijelu ploče imamo još četiri crna utora za memoriju, a tik do njih dva interna USB 3.1 Gen1 konektora i jedan USB 3.1 Gen1 tip-C konektor. Za spajanje PCIe kartica na raspolaganju su nam tri oklopljena PCIe x16 utora, s time da su samo prva dva spojena na kontroler u procesoru. Ta gornja dva velika utora su i vrlo razmaknuta (za dva mjesta), što jamči dobro hlađenje svima onima koji se odluče na korištenje dvije kartice u SLI-ju ili CrossFireu. Osim velikih, tu su i tri malena PCIe x1 utora. Ispred gornjeg i donjeg smješteni su M.2 konektori. SSD-ovi nemaju hladnjake, no nisu ni pozicionirani loše, odnosno ispod izvora topline. Na ploču je moguće spojiti i do osam SATA uređaja, odnosno šest ili četiri, ako su priključeni M.2 SSD-ovi.

Ponuda stražnjih konektora je solidna, no postoji prostor za napredak. Asrockovci su tu stavili PS/2, četiri USB-a 3.1 Gen1, dva USB-a 3.1 Gen2 (A i C), dva mrežna konektora (iza oba su Intelove kartice), HDMI, DisplayPort i VGA za korištenje integrirane grafike te set analognih i digitalnih audiokonektora. Kao što možete i sami pretpostaviti, za jednu ploču namijenjenu igračima i overklokerima, ponuda videokonektora prilično je bogata, a s druge strane na raspolaganju imamo samo šest USB-ova.

Fatal1ty Gaming K6 nameće se kao odličan izbor za korisnike kojima RGB mogućnosti nisu osobito bitne, a primarno ciljaju na hardverski dobro složenu ploču, kojom će moći iskoristiti potencijale jačih Intelovih procesora.