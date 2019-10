Asus X570 ploče - Fazno obdareni trojac

S dolaskom novog čipseta, Asus nam obično pošalje nekoliko svojih matičnih ploča na test. Tako je bilo i s novim čipsetom AMD X570. Ovaj put su stigle tri ploče s cijenom u rasponu od oko 2.000, pa sve do 3.700 kuna. Pogledajmo da li je Asus odradio dobar posao

specifikacije - asus rog crosshair viii hero wi-fi Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.800+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, do x8/x8)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

1 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211-AT

1 × 2.5G LAN Realtek RTL8215-CG

Intel Wi-Fi 6 200AX 2×2 MIMO Audio ROG SupremeFX

Dva operacijska pojačala

ESS ES9023P DAC

Nichion kondenzatori Stražnji konektori Clear CMOS tipka

BIOS Flashback tipka

2 × Wi-Fi antene

2 × LAN (RJ-45)

4 × USB 3.1 Gen1

7 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Prva ploča kojom ćemo se pozabaviti ujedno je i najskuplja – ROG CrossHair VIII Hero WiFi. Riječ je o drugoj najskupljoj X570 ploči u Asusovoj gâmi, za koju je na domaćem tržištu potrebno izdvojiti čak 3.700 kuna. Jedina skuplja je CrossHair VIII Formula. Valja napomenuti da postoji i model koji nije opremljen WiFi podrškom i koji se nameće kao jeftiniji izbor za korisnike koji ionako ne namjeravaju koristiti bežičnu mrežu.

Iako je riječ o vrlo skupoj ploči, dodatna oprema ne obara s nogu. Imamo četiri SATA kabela, pakiranje vijaka za ugradnju M.2 SSD-ova, DVD s pratećim softverom, set ROG naljepnica, Q-Connector za brzo spajanje kabela s kućišta na ploču, produžni kabel za obične RGB trake, produžni kabel za aRGB trake, WiFi antene, podložak za šalicu i kupon za jeftiniju kupnju opletenih kabela za modularna napajanja.

AMD-ove ploče odnosno procesori sada podržavaju 128 GB memorije odnosno 32-gigabajtne module. Asus se hvali s podrškom za 4.800-megahercne module na CrossHairu, a 4.400-megahercne na ostale dvije ploče

Ploča je standardnih ATX dimenzija (20,5 × 24,4 cm) i izgleda solidno, pa čak i pomalo samozatajno u odnosu na starije ROG ploče zato što su korištene samo dvije boje – metalnosiva i crna. Glavni dizajnerski detalj na ploči zapravo je ta metalnosiva traka koja ide iz gornjeg lijevog kuta i završava u donjem desnom kutu te prelazi preko pokrova oklopa za IO portove i hladnjaka za čipset i M.2 module. Kad je ploča uključena, vizualni dojam podiže diskretno LED osvjetljenje – HERO logotip na pokrovu IO portova i logotip ROG na hladnjaku čipseta. Ploča ima četiri konektora za RGB trake – dva obična i dva za aRGB trake.

Hladnjak čipseta i M.2 SSD-ova povelik je te raspolaže i malim ventilatorom koji je značajka većine ploča temeljenih na čipsetu X570. Čipset se grije više od starijih rješenja zbog podrške za PCIe 4.0, a tu su, naravno, i M.2 SSD-ovi koji također stvaraju toplinu, pogotovo ako se odlučite za najbrže PCIe 4.0 modele. Srećom, ventilator u praksi nije bučan. Ploča ima dva M.2 utora s hlađenjem – gornji s podrškom za 80-milimetarske SSD-ove, smješten iznad prvog PCIe x16 utora, te donji, spojen na kontroler u čipsetu, s podrškom za 110-milimetarske SSD-ove.

Odlična naponska jedinica

Ploča ima dva konektora za dodatno napajanje – 4-pinski i 8-pinski, iako će, naravno, sve raditi i s 8-pinskim. Napajanje procesora je izvedeno vrlo robusno, s “16-faznom” jedinicom kojom upravlja kontroler ASP1405. Riječ je o 7+1-faznom kontroleru, otuda i navodnici na broju faza u prethodnoj rečenici. Štos je u tome da Asus za svaku fazu na ovoj ploči koristi dva seta DrMOS drivera vrlo visoke kvalitete (IR3555). Dakle, imamo 7 pravih faza s udvostručenom elektronikom za CPU jezgre, te samo jednu, također s udvostručenom elektronikom za SoC dio procesora Ryzen. SoC dio je malo slabašan, ali treba imati na umu da ploča nema videokonektore, i samim time nije predviđena za korištenje s APU-ovima koji preko ove naponske linije dobivaju energiju za integriranu grafiku. Preko ove moćne naponske jedinice postavljen je vrlo pristojan pasivni hladnjak s toplovodnom cijevi koja povezuje dva elementa. Pod maksimalnim opterećenjem na 12-jezgrenom Ryzenu 9 3900X na hladnjaku smo izmjerili temperaturu od 53 °C, što je dobar rezultat.

Model CrossHair najprilagođeniji je overclockiranju, pa čak i onom ekstremnom. Ne samo da raspolaže odličnom naponskom jedinicom već podržava i hrpu dodatnih opcija bitnih ljubiteljima tekućeg dušika

S obzirom na tako jako napajanje, ploča je dobar izbor za overklokiranje svih procesora Ryzen, a tu će dodatno pomoći LED dijagnostika, tipke za uključivanje i resetiranje računala, tipke za resetiranje postavki BIOS-a, dvostruki BIOS, Instant BIOS Flash podrška, tipka MemOK, prekidači LN2 i Slow Boot, kontakti za izravno mjerenje napona te rupa u samom socketu namijenjena umetanju vanjske temperaturne sonde. Drugim riječima, ploča će zadovoljiti i korisnike koje zanima ekstremno overklokiranje.

Kad je u pitanju podrška za overklokiranje u BIOS-u, sve je na mjestu, iako automatsko overklokiranje nije riješeno tako dobro kao na Intelovim pločama. Ne postoji AI overclocking, gdje ploča sama “uči” optimalni takt procesora zavisno o hlađenju i kvaliteti samog procesora, već imamo samo stari dobri TPU 1 i 2, koji u praksi ne odrađuju dobar posao. Dakle, overklokiranje ručno ili nikako. PBO Overclocking koji podržava sâm AMD funkcionira, no dobici su skromni.

Glede PCIe utora, imamo dva primarna spojena na procesor, koji mogu biti 16+0 ili 8+8, te po jedan x16 i x1, koji su također PCIe 4.0, no spojeni su na čipset. SATA konektora je čak osam, a svi su postavljeni na desni rub ploče i zakrenuti prema van. Od internih USB-a, tu su dva USB-a 2.0 te po jedan USB-C 3.1 Gen2 i jedan USB 3.1 Gen1.

S obzirom na to da je riječ o ploči visoke klase koja nema videokonektore, moglo se očekivati da na stražnjoj IO pločici također imamo hrpu USB konektora. Tako je i bilo. Na raspolaganju su nam četiri USB-a 3.1 Gen1 (plavi konektori), sedam USB 3.1 Gen2 konektora (crveni konektori) te USB-C 3.1 Gen2. Na IO pločici, koja inače ima integriran zaštitni limić, također imamo dva konektora za WiFi adapter, dva konektora za klasičnu mrežu, pet analognih konektora zvučne kartice, jedan digitalni optički izlaz zvučne kartice, tipku za resetiranje postavki BIOS-a te tipku za automatsku nadogradnju BIOS-a pomoću USB memorije.

Ploča raspolaže zvučnom karticom SupremeFX, koja se već dugo koristi na Asusovim ROG pločama, a tu je 24-bitni DAC ESS ES9023P s integriranim operacijskim pojačalima, što ovu ploču razlikuje od jeftinijih implementacija ALC1150 audiokontrolera. Mrežni kontroleri su, pak, dosta zanimljivi jer na raspolaganju imamo jedan klasični Intelov gigabitni, ali i Realtekov RLT8125-CG, koji podržava 2,5-gigabitne mreže. WiFi kontroler također je Intelov novi AX200, s podrškom za WiFi 6, odnosno standard 802.11ax, u konfiguraciji 2×2 MIMO.

Strix iz srednjeg razreda

specifikacije - asus rog strix X570-E Gaming Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.400+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, do x8/x8)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

2 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211-AT

1 × 2.5G LAN Realtek RTL8215-CG

Intel Wi-Fi 6 200AX 2×2 MIMO Audio ROG SupremeFX

Dva operacijska pojačala

Nichion kondenzatori Stražnji konektori BIOS Flashback tipka

2 × Wi-Fi antene

2 × LAN (RJ-45)

1 × HDMI

1 × DisplayPort

7 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Model Strix X570-E Gaming, usprkos nižoj cijeni, nudi praktički jednaku opremu. Jedina razlika je dodatna temperaturna sonda (kabel sa senzorom na kraju) kojom možemo mjeriti temperaturu u željenom dijelu računala. Ploča vizualno izgleda vrlo slično modelu CrossHair VIII Hero pa i tu imamo kombiniranje metalnosive i crne boje, golemi pokrov na IO konektorima, opremljen RGB osvjetljenjem, i povelik hladnjak za čipset koji je kombiniran hladnjacima za dva M.2 modula smještena povrh prvog primarno PCIe x16 utora i podno drugog primarnog PCIe x16 utora. Pod primarnim mislimo na redoslijed ugradnje kartica. Ova dva utora spojena su izravno na čipset, a treći PCIe x16 utor spojen je na kontroler u čipsetu i nudi x4 propusnost. Osim tri x16 PCIe 4.0 utora, ploča ima i dva x1 PCIe 4.0 utora.

Sve Asusove ploče raspolažu s po osam SATA konektora i dva M.2 utora za NVMe SSD-ove. Ako se u M.2 utorima koriste NVMe SSD-ovi, svih osam SATA portova je funkcionalno

Za razliku od skuplje ploče, Strixica ima videokonektore, i samim time podržava ugradnju APU-ova. Ne vidimo baš smisla ugradnje jeftinog APU-a u ploču ovako visoke cijene, no, eto, može se. Na račun toga izmijenjena je i konfiguracija naponske jedinice. Ponovno imamo ASP1405 8-fazni PWM kontroler, no sada su faze konfigurirane u 6+2 oblik. Na primarnih šest kanala kontrolera spojene su faze za napajanje procesora s udvostručenom elektronikom u obliku IR3555 MOSFET-ovi (dakle, imamo 12 faza), a na ostala dva kanala spojeni su nešto slabiji IR3553 MOSFET-ovi, također dva po kanalu. Te četiri faze služe za napajanje SoC dijela procesora, koji u ovom slučaju može imati i grafiku, ako je riječ o APU-u. Hlađenje elektronike izvedeno je identično kao na CH ploči, no izmjerena temperatura pod opterećenjem nešto je viša (58 °C), sukladno slabijoj konfiguraciji.

Kad je u pitanju overklokiranje, Strixica nije tako obdarena kao CrossHair ploča. BIOS nije tako bogat naprednim opcijama, nemamo tipke za resetiranje i uključivanje računala, točke za mjerenje napona i slično. Ono što imamo je LED dijagnostika te opcija USB BIOS Flashback za laku automatsku nadogradnju BIOS-a, čak i bez uporabe procesora i memorije. Iako Strix nije optimalan izbor za ekstremne overklokere, za kućne je korisnike u ovom smislu sasvim dovoljna, čak i kad su u igri Ryzeni 9.

Sve isprobane Asusove ploče imaju Wi-Fi, no samo dvije skuplje podržavaju novi Wi-Fi 6 standard (802.11ax) koji je implementiran s Intelovim kontrolerom. TUF ploča podržava Wi-Fi 5

Ponuda internih konektora identična je kao na jačoj ploči, pa imamo dva USB-a 2.0, jedan USB 3.1 Gen1, jedan USB-C 3.1 Gen2, osam SATA konektora te po dva konektora za spajanje RGB i aRGB traka. Na IO pločici straga je sedam USB 3.1 Gen2 konektora i jedan USB-C 3.1 Gen2 – dakle, četiri USB 3.1 Gen1 konektora manje nego na CrossHairu. Osim toga, tu su dva antenska konektora za WiFi, dva mrežna konektora, pet analognih i jedan digitalni audiokonektor, DisplayPort, HDMI 2.0 i tipka za funkciju BIOS Flashback. Implementacija zvučne kartice nešto je slabija nego na skupljoj ploči (nema ESS-ovog DAC-a), no ponuda mrežnih kontrolera posve je jednaka – Intelov gigabitni, Realtekov 2,5-gigabitni i Intelov WiFi 6 s Bluetoothom 5.0.

TUF ovaj put solidno

specifikacije - tuf gaming X570-plus wi-fi Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.400+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

3 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek L8200A

Intel Wi-Fi 5 9260 2×2 MIMO Audio Realtek ALC S1200A

Nichion kondenzatori Stražnji konektori 1 × PS/2

2 × Wi-Fi antene

1 × LAN (RJ-45)

1 × HDMI

1 × DisplayPort

4 × USB 3.1 Gen1

2 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Najjeftinija Asusova X570 ploča koja nam je stigla na test je TUF Gaming X570-Plus WiFi. S pločama iz serije TUF u posljednjih nekoliko godina nismo imali najbolja iskustva, pogotovo s modelima za AMD-ove procesore, pa smo se iskreno nadali da je ovaj put Asus odradio bolji posao. Ploče s čipsetom X570 trebale bi bez problema raditi s 12 i 16-jezgrenim procesorima, a to implicira korištenje pristojne elektronike za napajanje procesora. No krenimo redom, a to znači s dodatnom opremom. Ponuda je očekivano slabija nego na ostalim pločama i sastoji se od antene za WiFi, zaštitne pločice za IO konektore, dva SATA kabela, pakiranja vijaka za instalaciju M.2 uređaja, priručnika za uporabu, DVD-a sa softverom i seta naljepnica.

Ovu ploču krase malko razigranije boje nego ostale Asusove modele jer Asus, osim crne i sive boje, rabi i žutu. O ukusima se ne raspravlja, ali nama ploča izgleda sasvim solidno. Također treba napomenuti da su TUF Gaming ploče specifične po tome što za njih postoje ostale komponente koji prati jednak dizajn. Asus to zove TUF Gaming Alliance pa tako možete kupiti TUF kućište, TUF memoriju i TUF hladnjak, ako želite da vam sve te komponente prati jednak dizajn. Ljubitelji RGB osvjetljenja kod ovog modela neće doći na svoje jer od integriranog osvjetljenja imamo samo jedan dio desnog ruba PCB-a. Također, tu su i konektori za spajanje RGB traka – dva obična i jedan za aRGB trake.

Ventilatori integrirani u hladnjak čipseta osiguravaju da se isti ne pregrijava. U slučaju ovih ploča rade vrlo tiho što je za pohvaliti

Ploča ima dodatni 4-pinski konektor za napajanje procesora, no izvedba hlađenja na naponskoj jedinici procesora znatno je slabija nego kod dvije skuplje ploče. Toplovodne cijevi nema pa svaki pasivni element funkcionira za sebe, a pritom je i manjih dimenzija od onih na Strixici ili CH-u. Ispod hladnjaka nalazi se naizgled 14-fazni VRM kojim upravlja PWM kontroler ASP1106. Riječ je o jeftinijem kontroleru koji raspolaže sa samo šest kanala kojima može upravljati. Otkud onda 14 faza? Kao i na skupljim pločama, Asus ovdje koristi udvostručavanje, odnosno utrostručavanje elektroničkih komponenti po fazi. Tako kontroler zapravo s napajanjem CPU dijela procesora upravlja s četiri kanala, no na svakom kanalu je utrostručena elektronika, pa imamo performanse 12-faznog napajanja.

TUF X570 ima najslabije izveden VRM. Iako ima puno faza, hladnjaci su manji tako da je pri korištenju Ryzena 9 preporučljivo koristiti ili zračni hladnjak ili imati nekakav ventilator koji puše prema hladnjacima na ploči

Dva ostala kanala sačuvana su za SoC dio procesora, no tu je po svakom kanalu zadržan po jedan set integriranih MOSFET-ova. Riječ je o 50-amperskim SIC639 koje potpisuje američki Vishay Intertechnology. Iako takvo rješenje nije baš elegantno, definitivno ima brutalnu snagu potrebnu za napajanje maksimalno opterećenih Ryzena 9. U našem slučaju Ryzen 9 3900X pod punim opterećenjem doveo je hladnjak VRM-a do temperature od 68 °C. To je solidan rezultat ako imamo na umu da VRM hladnjaci nisu imali nikakvu zračnu struju (koristili smo vodeno hlađenje) koja bi tjerala toplinu na okolni zrak. Starije TUF ploče u takvim bi uvjetima bile toliko zagrijane da bi procesor počeo periodički spuštati takt zbog pregrijavanja naponske jedinice.

Bez dodataka

Overklokerskih dodataka na ovoj ploči nema, osim jednostavne dijagnostike od četiri LED-ice, preko koje možemo znati gdje je boot sekvenca stala u slučaju greške. Nema ni podrške za funkciju BIOS Flashback, odnosno automatsku nadogradnju BIOS-a preko USB utora. OK, ploča jest jeftina u odnosu na ostale Asusove modele, no objektivno joj cijena i nije baš niska. Što se tiče rasporeda PCIe kanala, imamo jedan PCIe x16 utor spojen na procesor, jedan PCIe x16 utor spojen na čipset (interno samo x4) te dva mala x1 utora spojena također na čipset. NVMe podrška je u obliku dva utora, jedan iznad primarnog PCIe x16 utora, bez hladnjaka, te drugi na donjem dijelu ploče s pasivnim hladnjakom. Ploča nudi i osam SATA konektora, od kojih su četiri postavljena na desni rub ploče, a ostatak je smješten ispod hladnjaka čipseta. Hladnjak čipseta skromnijih je dimenzija, no opremljen je tihim ventilatorom.

Kresanje mogućnosti ploče nastavlja se i u pogledu internih USB portova. Nemamo USB-C 3.1 Gen2, već samo jedan USB 3.1 Gen1 i dva USB-a 2.0 (dakle, ploča nije baš za kombiniranje s kućištem koje ima prednji USB-C port). Na stražnjoj IO pločici imamo još četiri USB-a 3.1 Gen1 (plavi konektori), dva USB-a 3.1 Gen2 (zeleni konektori), jedan USB-C 3.1 Gen2, DisplayPort i HDMI, combo PS/2 port, mrežni konektor (klasični gigabitni, no s novim Realtekovim čipom), dva konektora za antene WiFi adaptera (Intelov WiFi 5 / 802.11ac kontroler u 2×2 MIMO konfiguraciji do 1,73 Gb/s) te analogne i digitalne konektore Realtekove ALC S1200A zvučne kartice bez nekakvih osobitih dodatnih DAC-ova i pojačala.

Iako su sve tri ploče dosta skuplje od dosadašnjih ploča namijenjenih procesorima Ryzen, nije da ćete kod drugih proizvođača naći bolju situaciju. Model CrossHair VIII Hero pravi je high-end i možemo ga preporučiti samo korisnicima koji nisu ograničeni budžetom ili jednostavno žele neke specifične značajke koje ova ploča nudi (tipa iznimno jaka naponska jedinica ili hrpa USB portova). Zlatna sredina svakako je Strix X570-E, jer nudi dosta kvalitetnu naponsku jedinicu, kao i mrežne kontrolere sljedeće generacije. Najmanje je impresivan TUF. Iako je riječ o solidnoj ploči, držimo da je malo preskup s obzirom na ono što nudi te u odnosu na Strix X570-E.

Asus ROG CrossHair VIII Hero Wi-Fi Odlična ponuda konektora

Odlična naponska jedinica

Brz i moćan BIOS

RGB osvjetljenje i podrška za spajanje RGB i aRGB traka

2,5-gigabitni LAN

Wi-Fi 6

Overklokerske điđe

USB BIOS Flashback

Tiho aktivno hlađenje čipseta Uvjetno rečeno cijena Dodatne mogućnosti 9 Ponuda konektora 10 VRM i hlađenje 9 Performanse 10 Cijena 6 UKUPNI DOJAM 9

Asus ROG Strix X570-E Gaming Vrlo dobra ponuda konektora

Vrlo dobra naponska jedinica

Brz i moćan BIOS

RGB osvjetljenje i podrška za spajanje RGB i aRGB traka

2,5-gigabitni LAN

Wi-Fi 6

USB BIOS Flashback

Tiho aktivno hlađenje čipseta Ništa osobito Dodatne mogućnosti 8 Ponuda konektora 9 VRM i hlađenje 8 Performanse 10 Cijena 7 UKUPNI DOJAM 9