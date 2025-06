AVM FRITZ!Box 7690 - Uzmi Fritza pa si miran

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost Wi-Fi 7 (802.11be/ax/ac/a/b/g/n) Konfiguracija Wi-Fi antena 4 interne antene / 4x4 (2,4 GHz), 4x4 (5 GHz) Ethernet konektori 1x 2,5 GbE (WAN/LAN), 1x 2,5 GbE (LAN), 2x GbE (LAN) USB konektori 1x USB 2.0 Ostali konektori 1x DSL, 2x RJ11 (za analogne telefone) Operacijski sustav FRITZ!OS Dimenzije 254 x 191 x 63 mm Jamstvo 5 godina Dojam Pouzdan router s gomilom sjajnih funkcija – odličan temelj bilo koje kućne mreže

"Uzmi Fritza pa si miran", rečenica je koju smo u proteklih dvadesetak i kusur godina bavljenja kućnim mrežama čuli na desetke puta. Referenca je to na legendarnu pouzdanost i sjajne performanse uređaja iz linije FRITZ!Box, cijenjenog berlinskog proizvođača AVM, koje su neki domaći ISP-ovi povremeno nudili kao opciju za naprednije korisnike, a za koje su se ovdašnja kućanstva teško odlučivala, ponajviše zbog njihove relativno visoke cijene. U današnjoj ekonomskoj klimi, kad je skupo apsolutno sve, cijene AVM-ovih mrežnih uređaja više ne djeluju nebulozno, pa čak ni pretjerano visoko, osobito kad uzmemo u obzir što se za potrošeni novac dobiva. Tu treba uzeti u obzir i činjenicu da kućne mreže postaju sve kompleksnije, a broj povezanih uređaja neumoljivo raste, pa su iole zahtjevniji korisnici utoliko skloniji uložiti u kvalitetnu mrežnu opremu.

Na gornjoj strani routera nalaze se statusne LED-ice i pripadajuće tipke. Najviše ćete koristiti tipku "Connect", namijenjenu uparivanju s tvrtkinim repetitorima, te "WLAN", koja prema potrebi deaktivira bežičnu mrežu

Nakon višegodišnjeg izbivanja, uređaji FRITZ!Box vratili su se na domaće tržište. Pokrenut je lokalni (i većim dijelom lokalizirani) web-shop, preko kojeg se mogu naručiti svi aktualni AVM-ovi proizvodi, poput routera i mesh čvorova, Powerline adaptera te gadgeta za pametni dom. Iskoristili smo priliku pa testirali FRITZ!Box 7690, tvrtkin novi Wi-Fi 7 router, koji nudi sve ono čime se AVM proslavio, ali i nekolicinu neočekivanih dodataka.

Preuzimanje kućnog mrežarenja

FRITZ!Box 7690 nije zamišljen kao router koji ćete naprosto povezati s routerom koji ste dobili od davatelja internetske usluge – premda je i to moguće – već mu ambicije sežu dalje; on ga želi u potpunosti zamijeniti. Naime, unutar njegova plastičnog, zaobljenog kućišta, nalazi se ADSL2+/VDSL modem, stoga će korisnici takvog pristupa Internetu dolaznu liniju spojiti izravno u prvi, sivi RJ45 konektor na pozadini FRITZ!Boxa 7690, te će on na sebe preuzeti sve zadatke uspostave konekcije i baratanja žičnim i bežičnim prometom u kućnoj mreži. Pristupate li Internetu pomoću optičke konekcije, tada ćete vaš ONT (Optical Network Terminal – uređaj koji pretvara optičku nit u standardnu mrežnu konekciju) povezati s plavim, 2,5-gigabitnim WAN konektorom na FRITZ!Boxu 7690. Posljednja mogućnost jest da internetsku konekciju uspostavljate preko LTE/5G modema, Starlinka ili nečega trećeg – tada ćete također koristiti WAN konektor FRITZ!Boxa 7690, samo što ćete ga u konfiguracijskom sučelju uređaja namjestiti kao generički WAN port, odabirom opcije "Connection to an external modem or router", koja se nalazi u izborniku Internet > Account Information.

Straga se nalazi konektor za xDSL, dva priključka za telefone, 2,5-gigabitni WAN/LAN port te tri LAN konektora, od kojih je jedan također 2,5-gigabitni. Uočite kako nigdje nema tipke za resetiranje na tvorničke postavke – AVM toliko vjeruje u stabilnost svojih uređaja, da je stava kako vam ona neće trebati

Osim navedenih, na pozadini uređaja još ćete pronaći tri žuta LAN (RJ45) konektora – dva gigabitna i jedan 2,5-gigabitni – te dva RJ11 priključka za analogne telefone i faks-uređaje. Na lijevom boku uređaja nalazi se USB 2.0 konektor, namijenjen povezivanju vanjskih stickova i diskova, s ciljem mrežnog dijeljenja pohranjenih podataka. Također se može iskoristiti za spajanje i mrežno dijeljenje pisača, kao i 4G USB modula; u tom slučaju mobilna mreža funkcionira kao failover za DSL/WAN. Drugim riječima, dođe li do gubitka internetske konekcije na DSL ili WAN sučelju, AVM-ov uređaj automatski se povezuje na mobilnu mrežu te pristupa Internetu tako, sve dok ne prepozna uspješnu ponovnu uspostavu DSL/WAN konekcije.

Toliko o fizičkim sučeljima. Od "nevidljivih" načina spajanja, FRITZ!Box 7690 donosi podršku za aktualni bežični mrežni standard Wi-Fi 7 (802.11be) i sve starije. Antene su integrirane u kućište uređaja, što drastično povećava njegovu kompaktnost i element stapanja s okolinom – premda mu crvena ventilacijska rešetka i "klasični" cjelokupni dizajn ne dopuštaju da bude posve neuočljiv. Konfiguracija integriranih antena je 4x4, dakle, četiri ih se bavi odašiljanjem, i isto toliko prijemom bežičnog signala, pa ukupno imamo na raspolaganju četiri simultana prostorna streama u oba dostupna frekvencijska pojasa (2,4 i 5 GHz). Zahvaljujući tome, maksimalna teoretska bežična mrežna propusnost FRITZ!Boxa 7690 iznosi 5.760 Mbit/s u 5-gigahercnom pojasu, odnosno 1.376 Mbit/s u 2,4-gigahercnom pojasu. Naravno, kako se radi o Wi-Fi 7 uređaju, podržane su sve tehnologije koje novi standard donosi, kao što su Multi-Link Operation (MLO) i 4096-QAM modulacija.

Bočni USB 2.0 konektor može se iskoristiti za spajanje vanjskih medija s podacima, pisača ili 4G modula

MLO je zasnovan na konceptu kombiniranja svih dostupnih frekvencijskih pojaseva, umjesto uobičajenog komuniciranja preko jednog pojasa, kako bi svaki Wi-Fi 7 klijent imao pristup punoj ostvarivoj propusnosti bežične mreže, kvalitetniji signal te niže latencije. MLO je predviđen za poboljšanje iskustva u najzahtjevnijim primjenama Wi-Fija, što bi u kućnim uvjetima podrazumijevalo streamanje 4K/8K videa, prijenos velikih datoteka i mrežno igranje. Doduše, MLO svoj pravi potencijal iskazuje u bežičnim sustavima koji podržavaju sva tri aktualna frekvencijska pojasa – 2,4, 5 i 6 GHz. Naime, pojas od 2,4 GHz je zbog svoje zagušenosti slabo iskoristiv za MLO, stoga se stvarna korist tehnologije krije u kombiniranju frekvencijskih pojaseva od 5 i 6 GHz, no potonji FRITZ!Box 7690 ne podržava.

Bežične performanse

Kad je riječ o propusnosti bežične mreže, FRITZ!Box 7690 testirali smo pomoću računala s Intelovom Wi-Fi 7 bežičnom mrežnom karticom BE200, koja nam je, kad se računalo nalazilo u istoj prostoriji gdje i router, ponudila prosječnu propusnost od oko 940 Mbit/s. Kad smo razmak između računala i routera povećali na petnaestak metara, i između njih postavili betonski zid, bežična komunikacija još se uvijek odvijala pri solidnih 600 Mbit/s, uz ostanak u propusnijem, ali kratkometražnijem 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu. Samim time, FRITZ!Box 7690 uspješno nam je pokrio čitavu etažu obiteljske kuće, prostor od svojih stotinjak kvadratnih metara. Nakon što smo ga prenijeli na najudaljeniju točku na etaži ispod one gdje se nalazilo računalo, konekcija je još uvijek bila ostvariva, ali je propusnost pala na oko 21 Mbit/s. Iz svega toga zaključujemo kako se AVM-ov router odlično snalazi s jednoetažnim instalacijama, dok kod domova s više etaža valja investirati u neki od AVM-ovih repetitora, koji će s routerom oformiti mesh sustav.

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX i FRITZ!Repeater 2400 - Mesh na pritisak tipke

Osim routera FRITZ!Box 7690, iskušali smo dva AVM-ova repetitora, namijenjenih izgradnji mesh bežične mreže s tvrtkinim routerom.

FRITZ!Repeater 2400 manji je od dva testirana uređaja, a radi se o Wi-Fi 5 mesh čvoru, namijenjenom izravnom spajanju u strujnu utičnicu, s idejom da bude što bolje "stopljen" s prostorom. Opremljen je 4x4 kombinacijom prijamnih i odašiljačkih antena, a maksimalna teoretska bežična propusnost seže mu do 1.733 Mbit/s u 5 GHz pojasu (uz širinu kanala od 80 MHz), odnosno 600 Mbit/s u 2,4 GHz pojasu (širina kanala 40 MHz).

FRITZ!Repeater 2400 (144 eura) funkcionira kao mesh čvor za manje prostorije, a spaja se izravno u utičnicu

Na donjoj strani posjeduje gigabitni mrežni konektor. Iz navedenih je tehničkih specifikacija očito kako se radi o uređaju za pokrivanje prije svega jedne prosječno velike prostorije bežičnim signalom, što smo potvrdili i u praksi. FRITZ!Repeater 2400 svakako ne može razvući bežičnu mrežu preko čitave etaže, no odlično funkcionira kao jeftinija opcija za "popunjavanje rupa" u osobito problematičnim okolinama. Cijena mu je 114 eura.

Za razliku od njega, FRITZ!Repeater 3000 AX mnogo je većih ambicija (i gabarita). Radi se o estetski dopadljivom repetitoru, uspravnog "formata", koji podržava bežični standard Wi-Fi 6 te emitira dva 5-gigahercna frekvencijska pojasa (4x4 i 2x2) te jedan 2,4-gigahercni (2x2). Deklarirana propusnost mu iznosi 2.400 Mbit/s, odnosno 1.200 Mbit/s kod 5 GHz pojasa, te standardnih 600 Mbit/s unutar 2,4 GHz pojasa. Naravno, podržana je širina kanala od 160 MHz, što je definirano bežičnim standardom Wi-Fi 6, a tu su i dva gigabitna Ethernet porta, za opcionalno žično spajanje uređaja u blizini repetitora, ili za njegovo žično povezivanje u mesh sustav.

FRITZ!Repeater 3000 AX (189 eura) zamišljen je kao konkretnija nadogradnja kućne bežične mreže. S routerima FRITZ!Box povezuje se u sposoban mesh sustav

FRITZ!Repeater 3000 AX svakako može poslužiti za pokrivanje veće kvadrature, potencijalno i čitave etaže (ovisi, naravno, o njegovoj poziciji te vrsti, broju i rasporedu zidova), pa predstavlja vrlo konkretnu nadogradnju na FRITZ!Box 7690. Koštat će vas 189 eura.

Oba navedena repetitora glatko se povezuju u mesh sustav s FRITZ!Boxom 7690. Umjesto detekcije i dodavanja preko web-sučelja, što koristi većina konkurenata, AVM je odabrao pouzdaniju, taktilnu metodu – nakon što repetitor spojite u struju, pritisnut ćete tipku "Connect/WPS" na routeru, a nakon toga crvenu tipku "Connect" na repetitoru. Nekoliko trenutaka kasnije, repetitor ćete spaziti u web-sučelju routera, gdje vam neće samo, na vizualno dopadljiv i lako razumljiv način, biti navedeno kako je on povezan s routerom (korišteni frekvencijski pojasevi i ostvarena propusnost), već i koje je sve klijente preuzeo na sebe, te kojom se brzinom vrši bežična komunikacija sa svakim od njih.

Kad se neki od AVM-ovih repetitora poveže s routerom u mesh sustav, u web-sučelju routera dobivamo pregledan prikaz njihove međusobne konekcije, kao i klijenata povezanih na router i čvor, s navedenim frekvencijskim pojasevima i propusnostima svake pojedine konekcije

Koristite li više od jednog repetitora, zanimljivo je da ih možete ručno natjerati na povezivanje u seriju, umjesto u zvijezdu. Drugim riječima, nije nužno da svaki čvor ima izravni komunikacijski kanal s routerom, već može "pričati" i s najbližim repetitorom, što nam se pokazalo osobito korisnim kada smo manji FRITZ!Repeater 2400 dodavali u prostoriju iz koje definitivno ne bi mogao doseći router, ali je bio u dometu FRITZ!Repeatera 3000 AX. Za uspostavu takve, serijske veze, nećete pritisnuti tipku "Connect/WPS" na routeru, već tipku "Connect" na jednom, a zatim na drugom repetitoru. Sustav je dovoljno inteligentan da iz toga shvati što želite postići. Sjajno!

Općenito, AVM-ovi repetitori ostavljaju dojam prirodne ekstenzije kućne mreže, temeljene na tvrtkinom routeru. Visok stupanj integracije i jednostavno povezivanje u mesh sustav korisnike čini bezbrižnima, bez obzira u koliko velikim i potencijalno problematičnim domovima žive.

Promatranjem ponašanja uređaja u svakodnevnom radu uočili smo da se on ne ustručava prebaciti klijente na neki stariji bežični standard, poput Wi-Fi 6 (802.11ax), zaključi li da će tako ostvarivati stabilniju i propusniju konekciju. Štoviše, korištenjem standarda Wi-Fi 6 na većim smo udaljenostima povremeno ostvarivali više propusnosti nego kod standarda Wi-Fi 7. Dobro je da je tome tako, jer inzistiranje na najmodernijem standardu u svijetu bežičnih mreža nije uvijek najbolji izbor.

Spomenimo i to da smo uređaj testirali u kućnoj okolini sa sedamdesetak spojenih klijenata – većina bežično – te u takvim uvjetima FRITZ!Box 7690 nije pokazivao znakove posustajanja. Nijednom nije došlo do neobjašnjiva gubitka konekcije, nasumičnog resetiranja uređaja, ili ičega sličnog, što bismo mogli nazvati problematičnim. Sjajno!

Most između protokola

FRITZ!Box 7690 također je opremljen baznom stanicom za do šest DECT telefona, no njegovim će budućim vlasnicima još zanimljivija biti integrirana podrška za bežični komunikacijski protokol Zigbee. Zahvaljujući tome, brojni pametni uređaji, poput žarulja, kojekakvih senzora, tipki, prekidača i utičnica, mogu se koristiti bez kupnje zasebnog bridgea, uređaja potrebnog da bi Zigbee mreža mogla komunicirati sa žičnom ili bežičnom računalnom mrežom. Lista podržanih uređaja dostupna je na AVM-ovim službenim stranicama (en.fritz.com/service/zigbee) pa tu možete steći predodžbu o svemu što ćete moći uredno povezati s routerom, bez trošenja novca na Zigbee bridge. Spomenutu smo funkcionalnost iskušali s Philipsovim unutarnjim i fasadnim žaruljama Hue, te IKEA-inim rasvjetnim tijelima TRADFRI – svi oni glatko su se integrirali u FRITZ!Box 7690.

Sve prepoznate i dodane uređaje, koji za rad rabe protokole DECT ili Zigbee, AVM objedinjuje u vlastitu smart home platformu. Dotična se konfigurira preko web-sučelja, unutar sekcije "Smart Home", a koristi pomoću mobilne aplikacije FRITZ!App Smart Home (iOS, Android). Kao na svakoj drugoj smart home platformi, moguće je kreirati automatizacije i rutine (prema uobičajenom if-this-then-that principu). Naravno, sama platforma funkcionira neovisno o postojanju internetske konekcije, unutar lokalne mreže. U smislu mogućnosti, dubine integracije i broja podržanih uređaja, ne može se mjeriti s titanima poput Home Assistanta (niti postoji mogućnost bezbolne integracije integriranog Zigbee bridgea u Home Assistant), ali svejedno se radi o izuzetno korisnom dodatku, osobito za korisnike koji su se dosad klonili uranjanja u svijet Zigbeeja, zbog njegove kompleksnosti i potrebe za žongliranjem s bridgeovima i pametnim platformama.

Lako, a moćno

Konfiguracija i nadzor FRITZ!Boxa 7690 obavljaju se na dva načina: preko web-sučelja, kojem se pristupa jednostavnim unosom adrese fritz.box u internetski preglednik, nakon što naš uređaj spojimo s routerom, ili pomoću mobilne aplikacije MyFRITZ!App, koja će manje iskusnima biti manje zastrašujuća od web-sučelja, a mrežaškim veteranima praktična za brzu provjeru ili promjenu pojedinih opcija.

Mobilne aplikacije - Konfiguracija, nadzor i koješta drugo

Za uređaje iz linije FRITZ!Box AVM nudi nekoliko mobilnih aplikacija, besplatno dostupnih za Android i iOS. MyFRITZ!App može se smatrati "glavnom" među njima, jer se ona koristi za konfiguraciju uređaja, praćenje njegova rada, prioritizaciju mrežnog prometa prema uređajima, aktivaciju i deaktivaciju bežične mreže, informiranje o propuštenim pozivima i slične radnje.

FRITZ!App Wi-Fi pruža nam detaljan uvid u ponašanje kućne bežične mreže. Tu ćete vidjeti kvalitetu konekcije između klijenata i routera, korišteni frekvencijski pojas i bežični standard, stvarnu i maksimalnu teoretsku propusnost, grafikon jakosti signala tijekom vremena te druge korisne podatke.

FRITZ!App Fon omogućuje nam obavljanje telefonskih poziva na mobitelu ili tabletu, koji bivaju predstavljeni kao da dolaze s fiksne linije, a FRITZ!App Smart Home jest sučelje prema AVM-ovoj smart home platformi, u slučaju da smo ju izgradili unutar konfiguracijskog sučelja routera.

Sve navedene aplikacije sličnog su dizajna, što stvara osjećaj kohezije čitavog "ekosustava", te prilikom njihova korištenja nismo naišli ni na kakve ispade ili druge poteškoće. Čitav taj "mobilni" segment dodatno pojačava dojam FRITZ!Boxa kao zaista cjelovitog proizvoda.

Web-sučelje operacijskog sustava FRITZ!OS 8.02, na kojem je FRITZ!Box 7690 u trenutku našeg testa bio temeljen, odlično je organizirano i zapravo iznenađujuće prijateljski nastrojeno. Mnogi su njegovi dijelovi, poput općenitog prikaza kućne mreže (Overview) i mesh topologije (Home Network > Mesh), predstavljeni dopadljivim ilustracijama, pa je već iz letimičnog pogleda posve jasno što je spojeno s čime, unutar kojeg frekvencijskog pojasa, i pri kojim maksimalnim teoretskim brzinama. Žične i bežične uređaje lako ćete preimenovati (što svakako preporučujemo, radi lakšeg praćenja rada kućne mreže i detekcije potencijalnih problema), blokirati, davati im prioritet, ograničavati im propusnost, i tome slično.

Vizualizirane su i neke druge bitne stvari, poput opterećenja bežičnih frekvencijskih pojaseva, odnosno kanala (Wi-Fi > Wi-Fi Channel), pa s lakoćom dolazimo do informacija koje nam mnogi konkurentski uređaji uopće ne serviraju.

FRITZ!OS nudi i brojne druge opcije, na čije bismo detaljnije opisivanje potrošili abnormalne količine prostora, stoga ćemo tek navesti neke od njih, poput izrade bežične mreže za goste (moguć pristup internetskoj konekciji, ali ne i lokalnim uređajima), roditeljskih kontrola i pristupnih profila za svaki pojedini mrežni uređaj, elaboriranog port forwardinga, više načina vanjskog pristupa kućnoj mreži (IPSec i WireGuard, u kombinaciji s DynDNS-om), detaljnog logiranja s mogućnošću slanja mjesečnih izvještaja o radu sustava preko e-maila, te brojnih čarobnjaka za maksimalno pojednostavljenje brojnih radnji, kao što je prijenos preferiranih postavki na drugi FRITZ!Box, namještanje internetske konekcije prema konkretnoj kućnoj infrastrukturi, i tako dalje.

Sve spomenuto vodi nas do zaključka da je FRITZ!Box 7690 izuzetno sposoban kućni router, s pouzdanom hardverskom i moćnom softverskom platformom, te nekolicinom neočekivanih dodataka, na čelu s integriranim Zigbee bridgeom. S obzirom na sve to, cijena od 300 eura ne čini se pretjeranom – tim više kad u obzir uzmemo tvorničko petogodišnje jamstvo.