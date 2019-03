Cambridge Audio CXA60 - Predvodnik klase

SPECIFIKACIJE Vrsta Integrirano stereo pojačalo A/B klase Pojačalo 2x 60 W (pri 8 Ω), 2x 90 W (pri 4 Ω) DAC Wolfson WM8740 (24-bit/192 kHz) Analogni konektori 4x RCA, 1x 3,5 mm ulaz, 1x 3,5 mm izlaz Digitalni konektori 1x S/PDIF koaksijalni, 2x optički TOSLINK, USB (za spajanje Bluetooth modula) Jamstvo 2 godine

Premda na ovim stranicama u pravilu čitate recenzije novih uređaja, Cambridge Audio CXA60 ne upada u tu kategoriju. Ovo integrirano pojačalo (pojačalo s ugrađenim digitalno-analognim konverterom) A/B klase originalno je predstavljeno 2015. godine na CES-u, što će reći da je na tržištu pune četiri godine. U tom je periodu izgradilo status jednog od najboljih predstavnika svoje cjenovne kategorije i redovit je izbor ljubitelja visokokvalitetnog zvuka koji ipak nisu spremni izdvojiti peteroznamenkaste svote za amplifikaciju svojih hi-fi sustava, a istovremeno traže izvrsne performanse, kakvih se ne bi posramili osjetno skuplji uređaji. S cijenom od 6.390 kuna, ovo definitivno nije integrirano pojačalo za vlasnike sustava čiji je prioritet proći što jeftinije, ali ako posjedujete (ili namjeravate posjedovati) zvučnike koje ste platili isto toliko ili više, CXA60 će odraditi spektakularan posao u njihovom pogonjenju. Premda ovo pojačalo, kako se iz naziva dade naslutiti, isporučuje "samo" 60 W snage po kanalu (pri 8 Ω; 90 W pri 4 Ω), ni sa jednim zvučnicima, iskušanim za vrijeme višetjednog testa (floorstanderi KEF Q550, Q Acoustics 3050 i Dynaudio Emit M30), nismo došli ni blizu maksimalne glasnoće koje pojačalo može isporučiti. Vrijedi, međutim, spomenuti da Cambridge Audio također nudi model CXA80, koji servira 80 W po kanalu (pri 8 Ω), posjeduje USB DAC (CXA60 se s računalima može povezati samo putem optike) i neke druge dodatke, poput balansiranih ulaza i dual mono dizajna (odvojeno napajanje i isporuka snage za lijevi i desni kanal). CXA80 stoji 2.000 kuna više nego CXA60 i mogao bi biti zanimljiv vlasnicima zahtjevnijih zvučnika. Međutim, ako u specifikacijama zvučnika ustanovite da im je 60 W snage dovoljno, CXA60 je mnogo isplativija kupnja.

Osim u crnoj, CXA60 dostupan je i u srebrnoj izvedbi. Kućište mu je u oba slučaja načinjeno od aluminija

Konstrukcijski, ovo je neobično uvjerljiv komad akustičkog hardvera. Čitavo kućište Cambridge Audiovog pojačala načinjeno je od debelog aluminija, dostupnog u crnoj ili srebrnoj izvedbi. Članska iskaznica lokalne teretane konačno će vam se isplatiti – morat ćete upotrijebiti dosta snage da biste ga smjestili na predviđeno mjesto. Kroz veliki izrez na gornjoj strani, zaštićen metalom mrežicom, nazrijet ćete da neuništivo kućište nije jedino što mu daje pozamašnu masu. Kroz nju, naime, proviruje ugrađena elektronika, sa masivnim toroidnim transformatorom kao središnjom i najistaknutijom točkom utrobe pojačala. Osim što djeluje neuništivo, CXA60 izgleda lijepo, zahvaljujući minimalističkoj prednjici i takozvanom "lebdećem" dizajnu. Donji brid pojačala suptilno je zaobljen, a nožice su m u uvučene prema unutra, što stvara efekt da pojačalo lebdi iznad police na kojoj se nalazi.

Minimalizam

Straga nalazimo gotovo sve konektore koji bi nam mogli zatrebati. USB port koristi se za spajanje (pre)skupog Bluetooth modula (kupuje se odvojeno). Skuplji model CXA80 ima još dva balansirana ulaza i USB DAC, za još jednostavnije spajanje s računalima

Daljinski upravljač nepotrebno je glomazan. Tome je tako jer se njime može upravljati s još dva Cambridgeova uređaja (CXN i CXC), dočim se za kontrolu pojačala CXA koriste samo tipke na gornjoj trećini i one za glasnoću

Sprijeda se nalaze veliki kotačić za namještanje glasnoće, dva 3,5-milimetarska konektora (ulaz za vanjske svirače i izlaz za slušalice), set kontrolnih tipki te tri potenciometra, smještena lijevo od kotačića za glasnoću. Potonji nalikuju na tipke, no na pritisak iskaču prema van i omogućavaju nam da ih okrećemo ulijevo i udesno. Na ovaj način reguliramo balans lijevog i desnog kanala te razinu basa i visokih frekvencija. Spomenute kontrolne tipke služe odabiru aktivnog ulaza, prebačaju između spojenih zvučnika (istovremeno je moguće povezati dva seta zvučnika), privremenom isključenju zvuka (mute) te aktivaciji načina rada Direct, gdje audiosignal do pojačala dolazi najkraćim mogućim putem, zaobilazeći sklopovlje namijenjeno modificiranju zvuka (kontrole basa i visokih frekvencija). Ako ste potpuno zadovoljni akustičkim karakteristikama vaših zvučnika i ne želite im dodavati visoke ili niske frekvencije, Direct svakako držite uključenim.

Na stražnjoj strani Cambridge Audiovog pojačala nalazimo standardnu IEC utičnicu za napajanje, dva para terminala za zvučnike, četiri analogna ulaza, izlaz za subwoofer, pre-out, dva optička TOSLINK ulaza, S/PDIF koaksijalni ulaz, USB konektor za Bluetooth modul (kupuje se odvojeno - više o njemu pišemo u okviru uz ovaj tekst) te dva RCA konektora za povezivanje s drugim uređajima iz tvrtkine linije CX. Oznake svih konektora istaknute su s njihove gornje i donje strane, ravno i "naopačke", pri čemu će vam svrha potonjeg postati jasna kad se nagnete iza pojačala - "naopaki" natpisi sad će vam biti ravni i iznimno lako čitljivi.

Izbor ulaza i namještanje glasnoće također se mogu obaviti pomoću priloženog daljinskog upravljača. Dotični je nepotrebno glomazan; samo je gornja trećina daljinca namijenjena upravljanju pojačalom. Njegov središnji dio predviđen je za kontroliranje Cambridgeovog mrežnog streamera CXN, a donja trećina kontrolira tvrtkin CD transport CXC. Planirate li posjedovati sva tri, cijenit ćete što ih sve možete koristiti pomoću jednog daljinca, no ako je CXA60 jedini Cambridgeov uređaj u vašem hi-fi sustavu, tada ćete se morati pomiriti s činjenicom da su vam dvije trećine priloženog daljinskog upravljača beskorisne i da on zauzima mnogo više prostora no što bi objektivno trebao.

Moć i kontrola

Akustičke performanse ovog pojačala njegov su najjači adut, jači i od kvalitete izrade i svega ostalog što smo već pohvalili. CXA60 zvuk reproducira zadivljujuće čisto, precizno i moćno. Sjajno se nosi sa svim dijelovima frekvencijskog spektra, vješto balansirajući na tankoj granici između detaljnosti i prodornosti, uz raskošne i mesnate, a istovremeno izvanredno kontrolirane basove. U konkurenciji s NAD-om C328, Marantzom PM6006 i Regom Brio, Cambridge Audiova zvjerka zapravo nema konkurencije. Tek ga Rega Brio uspijeva pratiti u smislu uvjerljivosti i muzikalnosti zvuka, ali CXA60 ju bez velike muke nadmašuje širinom prezentacije - jednostavno, zvuči uzbudljivije i češće će vam podizati dlake na rukama. U klasi do 1.000 eura, dosad se nismo susreli s pojačalom koje je zvučalo zamamnije i bolje. Osim samog pojačala, dio zasluga za to nesumnjivo treba pripisati i ugrađenom DAC-u, Wolfsonovom modelu WM8740, koji podržava 24-bitnu dubinu i 192-kilohercno sempliranje.

Kad pritisnemo neku od tri tipke pored kotačića za glasnoću, one iskaču van i "pretvaraju" se u potenciometre za balans kanala, bas i visoke frekvencije. Tipke lijevo od njih služe odabiru ulaza, ali i namještanju nekih postavki, poput deaktivacije automatskog isključenja pojačala nakon što nakon nekog vremena ne prima nikakav signal

Sve spomenuto zaključak nam čini iznimno jednostavnim - ako imate dobre hi-fi zvučnike i mogućnost da budžet za njihovu amplifikaciju razvučete do 6.400 kuna, Cambridge Audio CXA60 je upravo izvanredan odabir.

Dodavanje mrežnih mogućnosti Jedna od tipki na prednjici Cambridge Audiovog pojačala koristi se za aktivaciju Bluetootha, premda Bluetooth kao takav neće biti dostupan bez dodatnog ulaganja. Valja, naime, dokupiti modul oznake BT100, kojeg Cambridge Audio cijeni nebuloznih 790 kuna, što je posve pretjerana količina novca za Bluetooth modul koji ne podržava ništa bolje od kodeka aptX. Napredniji BT kodeci LDAC i aptX HD za ovaj su modul nepoznanica. Zbog toga, ako ovom pojačalu želite dodati mogućnost streamanja glazbe s glazbenih servisa, jednostavno ga putem optike spojite na vaš televizor i u HDMI konektor na televizoru spojite Chromecast (ako ga televizor već ne sadrži). Nakon što na Chromecast castate glazbu s bilo kojeg glazbenog servisa (podržani su apsolutno svi), ona će biti proslijeđena pojačalu i zasvirati kroz vaše zvučnike. Naravno, kako je konekcija optička, digitalno-analogna konverzija signala događat će se u DAC-u ugrađenom u pojačalo (što definitivno želimo), a ne u DAC-u u televizoru. Što ako želite streamati glazbu s Deezera, Spotifyja, Play Musica i drugih servisa bez posredovanja televizora? Tada sugeriramo da kupite Chromecast Audio (manje od 300 kuna u Hrvatskoj) i kabel koji s jedne strane ima Mini TOSLINK, a s druge obični TOSLINK konektor (otiđite na Amazon i upišite "Mini TOSLINK"), čija je cijena oko 50 kuna. Ova kombinacija će vam omogućiti da Chromecast Audio spojite na jedan od optičkih ulaza Cambridge Audiovog pojačala te da Chromecast Audio funkcionira kao, nazovimo to tako, mrežni transport: samo će prosljeđivati streamanu glazbu u CXA60, bez da samostalno obavlja digitalno-analognu konverziju signala. Iako se isprva čini da Chromecast Audio posjeduje samo analogni 3,5-milimetarski izlaz, on zapravo dublira kao optički izlaz i, nakon što u njega utaknemo Mini TOSLINK konektor, funkcionira na opisan način.