Cubot King Kong 3 - Svestrani i izdržljivi teškaš

Cubot King Kong 3 Procesor MediaTek Helio P23 MT6763T, Octa-Core, 2,5 GHz GPU Mali-G71 MP2 Zaslon 5,5” HD+ 720 x 1440 OS Android 8.1, Original Memorija 4 GB / 64 GB (proširivo micro SD karticom) Kamera 16 + 2 MP stražnja, 13 MP prednja Baterija 6000 mAh, 9V/2A brzo punjenje Navigacija GPS / A-GPS / GLONASS, kompas, geomagnetski senzor Ostalo Certifikat IP68, USB Type-C, OTG, NFC, Bluetooth, WiFi 2.4G / 5G, 4G, Dual SIM, čitač otiska prsta, FM radio Dimenzije i masa 162,5 x 78,3 x 13,3 mm, 282 g Cijena 2.199 kn

Nakon što smo proteklog proljeća recenzirali Cubotov robusni smartfon pod nazivom King Kong, koji je ipak imao određene nedostatke, s blagom skepsom dohvatili smo se i njegova nasljednika pod nazivom King Kong 3, koji su nam toplo preporučili iz Se-Marka. Pitajući se što se revolucionarno moglo dogoditi u tako kratkom razdoblju s robusnim uređajem ovog maštovitog imena, uzeli smo ga u ruku i zaključili kako je vrlo sličan prethodniku. Ipak, nakon detaljnije analize, zaključak je da se radi o uređaju koji praktički nema veze sa svojim prethodnikom.

Dizajn

King Kong je vrlo težak i masivan komad elektronike – uređaj ima čak 282 grama i debljinu od 1,3 cm. Ako nemate snažne radničke ruke, već nakon petominutnog korištenja osjetit ćete bol u zglobu. Ipak, takva vrsta uređaja nije niti namijenjena nježnim uredskim tipovima, već građevinarima, planinarima, nautičarima, i općenito osobama koje mnogo vremena provode na terenu, okruženi prašinom, vlagom i drugim za elektroniku negativnim vanjskim utjecajima. King Kong 3 ima certifikat otpornosti IP68. Svi njegovi dijelovi potpuno su zaštićeni od vanjskog utjecaja. Na dubini od 1,5 metara pod vodom može izdržati 30 minuta, a pad s 1,5 metara visine neće mu praktički nimalo naštetiti. Testiran je na ekstremne vremenske uvjete te radi na temperaturama od -30 °C do 60 °C.

Za razliku od prethodnika, kojemu je za umetanje SIM kartice bilo potrebno otvaranje stražnjeg poklopca, King Kong 3 ima klasični bočni utor koji se otvara iglicom, a zaštićen je od prodiranja vode. U uređaj možete umetnuti dvije nano SIM kartice, ili jednu SIM karticu i micro SD karticu. Prilično nas je zbunila dodatna tipka koja se nalazi na lijevoj strani ispod utora za kartice. Kasnije smo otkrili da se tipka koristi kao okidač fotoaparata, a pritišće se palcem lijeve ruke. Na desnoj strani nalazi se tipka za uključivanje te tipke za podešavanje glasnoće. Iako nas je obradovalo kad smo ispod donjeg gumenog poklopca pronašli priključak USB Type-C, razočarao nas je nedostatak utora za slušalice.

Svi dijelovi potpuno su zaštićeni od vanjskog utjecaja, pa tako i utor za SIM i memorijsku karticu, a na istoj strani nalazi se i dodatna tipka koja služi kao okidač fotoaparata

Dobar ekran i “čisti” Android

King Kong 3 ima moderan omjer ekrana 18:9, a 5,5-inčni IPS zaslon pruža HD+ razlučivost 720 x 1440 piksela. Ipak, radi robusnog dizajna, omjer zaslona i kućišta je tek oko 62%, što znači da je slika prilično udaljena od ruba uređaja. Kontrast, svjetlina i zasićenje boja vrlo su dobri, čak i pri izravnom sunčevom osvjetljenju.

Uređaj pokreće štedljivi osmojezgreni MediaTekov procesor Helio P23 (MT6763T), a uz njega je i GPU ARM Mali-G71 MP2. Za razliku od prethodnika, koji je bio siromašan radnom i internom memorijom, King Kong 3 dolazi s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Na uređaju je instaliran originalni Android Oreo 8.1, potpuno čist od bloatwarea, a sve u konačnici daje pristojne performanse i gladak rad. To potvrđuje i rezultat testa AnTuTu od 92.000 bodova.

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se i čitač otiska prsta koji obavlja svoju zadaću, ali ipak ne vrhunskom kvalitetom. Otključavanje uređaja otiskom prsta često otkaže poslušnost. Ipak, prethodnik nije niti imao tu opciju.

Ispod donjeg gumenog poklopca krije se USB Type-C, no ne i audioizlaz

Gdje je nestao audioizlaz?

Kao što smo rekli, svi dijelovi uređaja zaštićeni su od vode i prašine, pa tako i kamere. Ipak, kamere su jedna od najslabijih karika Kong Konga 3. Stražnja dvostruka kamera ima SONY senzor razlučivosti 16+2 MP s ugrađenom LED bljeskalicom i autofokusom. Fotografije su osrednje kvalitete, a pokušaj bokeh efekta svodi se na to da se fokus zadrži na odabranom kružnom području, dok je se periferija fotografije umjetno zamuti. Niti prednja kamera razlučivosti 13 MP ne daje značajno bolje rezultate.

Stražnja dvostruka kamera sa SONY lećom i razlučivosti 16+2 MP ispod koje je smješten čitač otiska prsta

Spomenuli smo da King Kong 3 nema klasični audiokonektor za slušalice. Mnogi će reći – pa što, nema ga ni iPhone. Možda Cubotovi inženjeri smatraju da populaciji kojoj je namijenjen King Kong ne trebaju slušalice. Ipak, smatramo da se u toj robusnoj konstrukciji moglo pronaći mjesta i za audiopriključak negdje pod istim poklopcem gdje je i USB. Ovako je potrebno nabavljati adapter koji će USB-C pretvoriti u audioizlaz. Ipak, vrlo dobre audio karakteristike daje vanjski zvučnik, smješten na stražnjoj strani dolje lijevo. Zvuk koji dopire iz njega dovoljno je glasan, tako da ga možete čuti na otvorenom, i uz vanjsku buku.

Vanjski zvučnik je također zaštićen od vode i prašine, a daje vrlo dobre zvučne performanse

Ogromna baterija

Što se tiče aduta, to je zasigurno baterija koja ima kapacitet od čak 6000 mAh. Danima smo čekali kad će se potpuno isprazniti. Nakon cijelog dana prosječnog korištenja, indikator baterije pokazivao je 70%. Trebate biti zaista zahtjevan korisnik da u dva dana uspijete ovu grdosiju od baterije svesti na nulu. A kada to i učinite, tu je 18 W punjač s 9V/2A brzim punjenjem, koji će za sat vremena bateriju dovesti do 65%, a za manje od 3 sata i do punog kapaciteta.

Veliki napredak novog King Konga je u opcijama povezivanja. Prethodnik je imao mogućnost tek 3G povezivanja, a King Kong 3 omogućuje 4G mrežu, i to u širokom spektru frekvencija koji pokriva većinu zemalja u svijetu. Tu je i brza navigacija koja, osim GPS senzora, koristi dvostruki navigacijski sustav Glonass. Rezultat je značajno brže pozicioniranje na karti. Valja izdvojiti i geomagnetski senzor te kompas koji funkcionira vrlo brzo i točno. Ono što prethodnik nije imao, a King Kong 3 ima, jest NFC. Dakle, uređaj možete koristiti i za beskontaktna mobilna plaćanja, koja sve više uzimaju mah.

I za kraj, nameće se pitanje zašto je ovaj model dvostruko skuplji od prethodnika, je li uistinu toliko bolji i isplati li se uložiti baš toliko više? Smatramo da se isplati, jer iako se radi o uređaju istog naziva, riječ je o uređaju sasvim drugih karakteristika, koji je barem klasu ili dvije iznad svojeg prethodnika. Drugo pitanje je je li King Kong 3 značajno slabiji uređaj od mnogo poznatijih robusnih konkurenata iz obitelji CAT, čija se cijena penje i do 1000 eura? Smatramo da nije značajno slabiji i da za svoju cijenu nudi zaista mnogo. Dakako, ne sadrži mnoge mogućnosti koje skuplji konkurenti imaju – poput infracrvene kamere, laserskog mjerača udaljenosti ili senzora onečišćenja zraka, no mogućnosti koje pruža King Kong 3 i više su nego pristojne, a to su prije svega iznimna otpornost te brz i gladak rad.

DOJAM: Robusni smartfon koji nudi i više nego pristojne mogućnosti za svoju cijenu, ali koji ipak nije namijenjen ženskoj torbici