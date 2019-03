Epson Ecotank L3150 - Traje i traje…

Ecotank L3150 najnovija je iteracija Epsonovih pisača s golemim spremnicima, koja je tijekom posljednjih nekoliko godina u svojoj klasi praktički dotjerana do savršenstva – poanta ovog pisača je da vas otisak košta najmanje moguće, a sve ostalo je sekundarno

SPECIFIKACIJE Tip Višefunkcijski fotopisač u boji A4 Razlučivost 5.760 x 1.440 tpi Brzina (ISO standard, za A4), 10/5 str./min. (mono/kolor) Sučelje USB, Wi-Fi Cijena tinte 47 kn svaki spremnik (65 ml) Trajanje spremnika 7.500 stranica crni, 4.500 svi ostali Jamstvo 1 godina

Crn, ničim se ne ističe i na prvi pogled dosta siromašan opremom – osnovni je dojam koji ćete dobiti ugledate li u nekom izlogu Epsonov Ecotank L3150. Riječ je o najnovijem izdanku Epsonove serije pisača s ispisnim sustavom kontinuiranog punjenja tintom (CIS – continuous ink supply), čija je osnovna premisa donijeti vam uređaj čiji će trošak ispisa po stranici biti sveden na minimum.

Kao i s dosadašnjim modelima pisača iz ove serije, Epson taj posao odrađuje očekivano dobro. Osnovu pisača čini Epsonov sustav CIS, i to u svojoj najnovijoj, poboljšanoj verziji, u kojoj su spremnici s tintom ugrađeni u sam uređaj, umjesto doslovce zakvačeni za njega, a bočice i utori za ulijevanje tinte napravljeni tako da je dosta teško zaliti se tintom, što je bio čest slučaj u prvim modelima.

Nalijevanje tinte odvija se brzo, i praktično je riješeno

Nakon što raspakirate pisač, potrebno je izvršiti prvo punjenje tintom – jednostavno okrenite svaku bočicu i nabijte je na utor spremnika te pustite da gravitacija odradi svoje. Ako ste nestrpljivi, pri kraju možete malo stisnuti da ubrzate postupak. Pripazite na to da ne ulijete pogrešnu boju u neki spremnik, jer ćete morati baciti pisač.

Nakon ulijevanja slijedi postupak inicijalizacije koji traje i po dvadeset minuta, i tijekom kojega pisač uvlači potrebne količine tinte u svoj ispisni mehanizam. Taj postupak potrebno je provesti samo jednom i uređaj je nakon toga spreman za rad. Tijekom životnog vijeka pisača potrebno je pripaziti da u uređaju ne nestane tinte, jer ćete ga u tom slučaju vjerojatno morati nositi na servis. Ispisni mehanizam dizajniran je tako da uvijek u sebi ima određenu količinu tinte, a s obzirom na vrstu spremnika, pisač ne može nužno točno procijeniti je li mu ostalo dovoljno ili nije.

Iako je proces instalacije drivera poboljšan u odnosu na neke ranije modele, Epson tu i dalje kaska za konkurencijom. Pisač podržava WiFi (i WiFi Direct), i instalacijski program će vam ponuditi da mrežu postavi automatski – neki od konkurenata to znaju napraviti bez ikakvih vaših intervencija. Na žalost, u ovom slučaju je nakon pet-šest minuta čekanja jednostavno stigla poruka da automatsko bežično povezivanje nije moguće te kako je moguće nastaviti tako da privremeno povežete pisač USB kabelom (ne isporučuje se u paketu) na računalo kako bi se obavilo konfiguriranje. Kabel poslije možete ukloniti. Taj način konfiguriranja je uspio, ali pritom nas je instalacijski program tražio da unesemo lozinku bežične mreže.

WiFi Direct omogućuje i ispis s mobilnih uređaja

Uz uređaj se, očekivano, isporučuje optički medij s instalacijom drivera i popratnog softvera, no ono što je pohvalno – posve isti set Epson za preuzimanje nudi i na svojim web-stranicama, uključujući i dodatak za skeniranje u PDF-ove, već poznate alate Easy Photo Print i E-Web Print za, navodno, lakši ispis web-stranica, te alat Photo+ za obradu slika.

Jednom kad ga upogonite, L3150 radi “kak poslovična vurica”… spor je, ali dostižan, i mirno troši zalihe tinte koju ste u njega ulili, dajući solidno kvalitetan otisak uredskih dokumenata. U pakiranju ćete dobiti po jednu bočicu u svakoj od tri boje te čak dvije bočice crne tinte, što je dovoljno za 8100 stranica otisnutih crno-bijelo i 6500 u boji.

Većina korisnika nema referencu koliko zapravo ispisuju, pa spomenimo samo da naša redakcija (u kojoj se ispisuju, između ostalog, probni otisci tiskanih izdanja za autorske korekcije, obično svaka strana po više puta) uglavnom ne prebacuje više od 1.000 ispisanih stranica mjesečno. Dakle, čak i ako intenzivnije ispisujete, na raspolaganju su vam mjeseci “besplatnog” ispisa. Doduše, ne baš besplatnog, jer je cijena pisača ne baš malih 2.080 kuna.

Premda zbog niske cijene otiska na to donekle možemo zažmiriti, treba reći i da je oprema pisača zaista rudimentarna: plošni skener, WiFi, WiFi Direct (uz mogućnost ispisa sa smartfona), i to je to. Kontrolna ploča je bazična, bez ikakva zaslona koji bi omogućavao barem određivanje broja kopija prilikom kopiranja. O nekim naprednijim dodacima ne trebate ni razmišljati.