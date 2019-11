Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC 8G - Brži i jači Navi

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.650 / 1.905 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

Ako ste čitali našu recenziju referentnih Radeona RX 5700, znate da ove kartice za hlađenje koriste hladnjake s turbinskim ventilatorima, kojima je prednost to što topli zrak izbacuju izvan kućišta. S druge strane, imaju niže performanse od hladnjaka kakve obično ugrađuju proizvođači kartica, s više širokih ventilatora koji pušu zrak prema kartici, no takav zagrijan ostaje unutar kućišta. Gigabyteov model Gaming OC ne donosi samo drugačiji hladnjak i nešto više radne taktove, već i redizajnirani PCB na koji su ugrađeni Navi GPU-i i pripadajuća memorija. Ako se ne ubrajate u ekstremne overklokere, unaprjeđenje elektroničkog dijela kartice neće vam biti baš bitno jer je referentni model u tom smislu bio sasvim adekvatan, a prilikom overklokiranja najviše će vas ograničiti kvaliteta GPU-a (silicijska lutrija). Kao i kod procesora Ryzen, AMD je već tvornički izvukao glavninu performansi iz GPU-a, a to pogotovo vrijedi za ovakve tvornički overklokirane modele.

WindForce na Navi

Gigabyteova kartica opremljena je jednakim tipom hladnjaka kao i ostale snažnije kartice iz serije Gaming. WindForce 3X ima tri 80-milimetarska ventilatora koji su posloženi tako da se dva bočna vrte u istom smjeru, a srednji u suprotnom, što prema tvrdnjama iz Gigabytea, smanjuje turbulencije zraka. Ventilatori miruju kada kartica nije aktivna, no uključuju se vrlo brzo kada dođe do aktivnosti. Kartica zbog velikog hladnjaka zauzima čak tri utora na matičnoj ploči, a s 280 mm, i prilično je duga, iako je zanimljivo da je PCB kartice za nekoliko centimetara kraći od hladnjaka. Pasivni dio hladnjaka ima pet bakrenih toplovodnih cijevi koje su ostavljene “gole”, odnosno nisu presvučene zaštitnim slojem nikla. One direktno nasjedaju na GPU. Također, imamo i ploče fiksirane na hladnjak koje nasjedaju na memoriju oko GPU-a te naponski modul koji karticu napaja.

RGB osvjetljenje je skromno, što u principu nije problem, no Gigabyte bi trebao poraditi na načinu kontrole LED-ica

Plašt hladnjaka vrlo je samozatajan, a jedini RGB element na njemu jest osvijetljeni natpis Gigabyte na hrptu kartice, a čiju boju možemo sinkronizirati s RGB elementima na Gigabyteovim pločama. Za to se koristi aplikacija RGB Fusion koju poznajemo s Gigabyteovih matičnih ploča. Nažalost, dobro bi joj došao redizajn, a ne bi bilo loše ni da kontrola samih RGB elemenata bude bolja. Boje koje se odabiru u aplikaciji jednostavno se ne prikazuju onako kako treba na samom hardveru, što nije baš lijepo vidjeti na komadu hardvera visoke klase.

Dodatno napajanje kartice izvedeno je kombinacijom 8-pinskog i 6-pinskog konektora, koji također imaju po jednu bijelu LED-icu. One su u pravilu isključene (kada su konektori popunjeni), a uključuju se pulsirajući kad nešto nije u redu s napajanjem, odnosno konstantno svijetle kada konektori nisu popunjeni. Poleđina kartice prekrivena je crnom aluminijskom pločom s jednostavnim natpisom Gigabyte. Ona prelazi PCB i zatvara ravninu s tijelom hladnjaka, što je zgodan detalj. Ponuda videokonektora u skladu je s vremenom, posve moderna – imamo tri DisplayPort 1.4a i jedan HDMI 2.0b.

Neobični taktovi

Od overklokiranja ne treba očekivati mnogo jer je kartica već tvornički optimizirana. Povrh toga, BIOS se prilikom modificiranja takta ponaša malo čudno (iako je rast performansi tu)

Kao je riječ o OC modelu, kartica je tvornički overklokirana. Prema podacima proizvođača, temeljni takt podignut je s 1.605 na 1.650 MHz, Game takt s 1.755 na 1.795 MHz, a maksimalni Boost takt ostao je 1.905 MHz. U praksi su te brojke dosta drugačije. Alat GPUZ nakon odrađene nadogradnje video BIOS-a na posljednju inačicu očitava temeljeni takt od 1.690 MHz, a maksimalni Boost takt od samo 1.945 MHz. Tu se potencijalno u taktove upliće AMD-ov softver za overklokiranje WattMan, koji smo koristili za izvlačenje maksimuma iz kartice. Iako Gigabyte za tu istu namjenu nudi svoj alat Aorus Engine, no koji u posljednjoj inačici ne nudi mogućnost upravljanja radnim taktom GPU-a već samo memorije, kao i upravljanjem Power Targetom.

Aorus Engine, Gigabyteov alat za overklokiranje, nakon nadogradnje BIOS-a kartice nije nam više dopustio modificiranje takta GPU-a

Prčkanje po taktovima i naponima pomoću WattMana radi bez problema pa smo njega koristili, no zanimljivo je da nakon ovakvog modificiranja takta GPU-a opet s GPUZ-om očitavamo anomalije – temeljeni takt pada s 1.690 na 1.465 MHz, usprkos tome što maksimalni Boost takt raste s 1.945 na 2.130 MHz. U konačnici zezanje s overklokiranjem ne rezultira nekakvim osobitim rastom performansi pa je zapravo pitanje koliko je isplativo. Zapravo je možda najbolje odraditi optimizaciju napona, bilo ručno, bilo uz pomoć automatske undervolt funkcije koju nudi WattMan (u našem slučaju napon je smanjen s 1,193 na 1,143 V). AMD-ov alat podržava i automatski pronalazak maksimalnog takta GPU-a, no glupo je što tako gubimo mogućnost overklokiranja memorije.

Radeon RX 5700 XT Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC Gigabyte @ OC F1 2019 DX12 1440p (fps) 107 112 113 ME: Shadow of War DX11 1440p (fps) 81 86 88 Shadow of the Tomb Raider DX11 1440p (fps) 76 79 81 Total War: Warhammer DX11 1440p (fps) 79 80 82 Total War: Warhammer 2 DX11 1440p (fps) 79 67 69 Metro Exodus DX12 1440p (fps) 54 55 56 Far Cry 5 DX11 1440p (fps) 94 96 99 Divison 2 DX12 1440p (fps) 66 69 70 *testirano na Ryzen 9 3900X, 16 GB DDR4 3600

Rashladne performanse hladnjaka očekivano su daleko bolje od puhala s referentnih Radeona RX 5700 XT. Na standardnim karticama mjerili smo inače maksimalnu temperaturu od 82 °C, no na ovoj Gigabyteovoj ona nije išla više od 65 °C. Valja naglasiti da su to rezultati nakon nadogradnje BIOS-a kartice, u čijim bilješkama piše da donosi optimizacije rada ventilatora. Zbog toga valjda nismo imali problema s pasivnim radom hladnjaka kada kartica miruje, a što su primijetili kolege iz PC Eksperta koji su karticu isprobali prije nas. S druge strane, novi BIOS (FA0) očito je agresivnije podesio i krivulju brzine ventilatora zavisno o temperaturi, pa su kod nas ventilatori radili na 2.400 rpm, uz buku 43,5 dBA, što nije mnogo, ali je mnogo više od onoga što smo očekivali od tako masivnog hladnjaka. Također treba primijetiti da moćni hladnjak nije učinio mnogo kad je u pitanju maksimalna GPU Hotspot temperatura koja u AMD-ovom algoritmu za reguliranje takta GPU-a služi kao referenca za izvlačenje maksimalnih performansi. Maksimalac i dalje ide do 106 °C, odnosno koji stupanj manje, ako se smanji napon GPU-a. GPU Hotspot inače je vrijednost najzagrijanijeg senzora unutar GPU-a, a AMD tolerira vrijednost do 110 °C kako bi izvukao maksimalne performanse iz čipa.

Gigabyte je s ovim modelom napravio dobar, ali ne i savršen posao. Kvalitetna elektronika spojena je s moćnim hladnjakom, što je rezultiralo višim performansama i potencijalom za nižu razinu buke u odnosu na referentni RX 5700 XT. Kažemo potencijalom, jer BIOS kartice taj kvalitetni hladnjak nije optimalno iskoristio. Također bismo voljeli da Gigabyte više truda uloži u svoje prateće aplikacije te implementaciju RGB osvjetljenja. Ne kažemo da kartica mora imati više LED-ica, već da ako ih već ima, one rade u skladu s očekivanjima.