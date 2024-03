Hisense C1 - Pokretno kućno kino

SPECIFIKACIJE Razlučivost 3.840x2.160 (16:9) Tehnologija prikaza DLP s laserskim izvorom svjetlosti Svjetlina žarulje 1.600 ANSI lumena (sve boje) Dijagonala Do 300 inča Videoulazi HDMI 2.1 eARC, HDMI 2.0 Izlazi za zvuk Optički (S/PDIF), 3,5 mm analogni Mrežna povezivost Ethernet (10/100), Wi-Fi 5, Bluetooth Softverska platforma VIDAA OS Dimenzije i masa 245 x 216 x 179 mm, 4,6 kg Jamstvo 2 godine Dojam Izvrstan prenosivi projektor, s uvjerljivim prikazom, odličnim zvukom i sposobnom softverskom platformom – pravo pokretno kućno kino

Hisense C1 formalno je svrstan u kategoriju pametnih mini projektora, i on to doista jest. Radi se o modernom DLP projektoru s laserskim izvorom svjetlosti, temeljenom na vrlo upotrebljivoj softverskoj platformi VIDAA OS, za čiji rad vam nije potrebno mnogo više od relativno ravne podloge i bijelog zida. Premda C1, strogo gledajući, ne možemo nazvati minijaturnim, s obzirom na to da mu vanjski gabariti iznose 24,5 x 21,6 x 39,1 centimetar, a masa 4,6 kilograma, neosporno je kako je daleko kompaktniji od klasičnih kućnih projektora. Istodobno je i mnogostruko jednostavniji za instalaciju, stoga je sasvim zamislivo da ga njegovi vlasnici neće držati isključivo na odabranom mjestu u kući, već i, prema potrebi, prenositi – na vikendicu, kod prijatelja, ili na neko treće mjesto, gdje je potrebna slika ogromne dijagonale.

Sustav za automatsko namještanje geometrije i fokusa slike svoj posao obavlja pomoću prednjih senzora, razmještenih oko fiksne leće

Ovisno o udaljenosti od projekcijske površine, C1 može prikazati sliku veličine do monstruoznih 300 inča. Prema službenim specifikacijama, koje smo potvrdili testiranjem, 65-inčna dijagonala postiže se s udaljenosti od 1,73 metra. Za 110-inčnu sliku, od zida ili platna morat ćete se odmaknuti 2,92 metra, za 150-inčnu 3,98 metara, a maksimalna, 300-inčna, traži udaljenost od 7,97 metara.

Ukras za prostor

Elegantno, četvrtasto kućište projektora oklopljeno je sivo-plavim aluminijem, a prednja i stražnja ploha plastične su. Na gornjoj strani nalazimo tipke za namještanje glasnoće zvuka, pauziranje i pokretanje sadržaja koji se trenutačno reproducira, te uključenje i isključenje uređaja. Sprijeda su leća i nekolicina senzora, a straga svi konektori. Radi se o, redom, priključku vanjskog napajanja (180-vatna "ciglica"), optičkom izlazu za zvuk, 100-megabitnom Ethernet portu, 3,5-milimetarskom analognom izlazu za zvuk, USB 2.0 konektoru, HDMI 2.1 eARC ulazu, HDMI 2.0 ulazu te USB 3.0 portu. Još jedan HDMI ulaz bio bi poželjan, a još dva optimalna. Svi konektori fizički su dovoljno razmaknuti da bi se mogli koristiti bez ikakvih komplikacija, čak i ako spajate kabele sa širim kućištima konektora.

Tri HDMI konektora bila bi bolja nego raspoloživa dva, a četiri bila bi optimalna

Osim pomoću žice, C1 umreživ je i bežično. Podržan je standard Wi-Fi 5 (802.11ac) i svi stariji, u 2,4 i 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu. Najzad, ugrađeni bežični modul podržava i Bluetooth, čija je svrha višestruka. Prvo i očitije, Bluetooth se koristi za komunikaciju s priloženim kompaktnim daljinskim upravljačem. Samim time, on uredno funkcionira bilo gdje u prostoriji s projektorom, bez potrebe da ga usmjerimo prema projektoru. To je osobito korisno u slučaju postavljanja projektora na povišenu poziciju iza naših leđa, ili prilikom montaže na strop. Druga svrha Bluetootha jest da projektor iskoristimo kao priručni bežični zvučnik. Nakon što uspostavimo Bluetooth konekciju s izvorom zvuka, poput mobitela ili tableta, C1 će kroz svoje zvučnike reproducirati našu glazbu. Prikaz se pritom prikladno prebacuje na simpatičnu vizualizaciju spektralnog analizatora, koji se, doduše, giba bez ikakve poveznice s onime što trenutačno svira. Također, biva nam prikazana prečica za brzopotezno isključenje projekcije, čime se štedi laserski sustav dok slušamo glazbu – zgodno.

Zvučno iznenađenje

Bočne stranice perforirane su radi disipacije zagrijanog zraka, ali i zvučnih valova, koje proizvodi integrirano JBL-ovo ozvučenje

Ako vam sama zamisao korištenja projektora kao Bluetooth zvučnika zvuči tragikomično, ne okrivljavamo vas – tako je zvučala i nama. Projektori u pravilu imaju zvučnike koji kvalitativno spadaju u kategoriju "da se nađe". No, da to kod Hisenseova projektora možda nije tako, dala nam je naslutiti pločica na prednjoj strani uređaja, na kojoj je ponosno istaknut natpis "Sound by JBL". Nakon što smo pustili prva probna videa s Netflixa i YouTubea, kojima se pristupa pomoću pripadajućih prečica na daljinskom upravljaču, ostali smo pozitivno šokirani: C1 zvuči izvrsno! Njegovih akustičkih performansi ne bi se posramili ni prilično ambiciozni Bluetooth zvučnici. Bilo da govorimo o rasponu glasnoće, količini basa ili čistoći vokala, u svim tim aspektima Hisenseov projektor dobrano nadmašuje očekivanja. U zvučnim postavkama nude nam se razni akustički profili (Standard, Kazalište, Glazba, Govor, Noćni, Sportski), a tu je i 7-pojasni ekvilizator, u kojem zvuk možemo dodatno prilagoditi našim afinitetima. Premda će zahtjevniji korisnici reprodukciju zvuka i dalje zacijelo prepustiti svojem hi-fi sustavu, čak će i takvi cijeniti integrirano ozvučenje Hisenseova projektora, jer će im ono biti vrlo iskoristivo prilikom privremenog prenošenja uređaja na drugu lokaciju. Dužni smo, međutim, istaknuti i kako će sigurno biti onih koji ni u jednom trenutku neće osjećati potrebu za nadogradnjom ozvučenja projektora, kod kuće ili izvan nje.

Na gornjoj strani projektora nalaze se tipke za uključenje, puštanje i pauziranje sadržaja te brzo namještanje glasnoće zvuka

Kad već spominjemo zvuk, osvrnimo se i na buku samog uređaja, odnosno njezin iznenađujući izostanak. Ugrađeni ventilatori vrlo su kultivirani i nenametljivi. Čut ćete ih eventualno u potpuno tihoj sobi, s udaljenosti do dva metra; kad god nešto gledate, zvuk vašeg sadržaja u potpunost će zatomiti ugrađene ventilatore, čak i ako nije osobito pojačan.

Tri lasera

Za prikaz slike, Hisense C1 koristi DLP tehnologiju i laserski izvor svjetlosti, koji proizvođač naziva TriChroma Laser. Slika biva reproducirana pomoću odvojene crvene, zelene i plave laserske zrake, čime se dobiva sposobnost reprodukcije 1,07 milijarde boja te 110-postotna pokrivenost BT.2020 prostora boja. Deklarirani radni vijek ugrađenog izvora svjetla jest minimalno 25.000 sati. To, naravno, ne znači da projektor nakon 25.000 sati neće više raditi, već kako bi tada moglo doći do uočljivije degradacije kvalitete prikaza. Navedenih 25.000 sati prevodi se u tri godine neprekinutog rada. Ako projektor koristite, primjerice, osam sati dnevno, trebat će vam više od osam godina korištenja da biste nakupili tih 25.000 sati rada.

Auto Magic AI - Uvijek ravna slika

Stavljanje Hisensea C1 u rad teško može biti jednostavnije, što valja zahvaliti tehnologiji koju proizvođač naziva Auto Magic AI. Radi se o sustavu za automatsko namještanje geometrije slike, kao i za njezino fokusiranje. Dovoljno je projektor postaviti na željeno mjesto i uključiti; automatika obavit će svoje i za nekoliko sekundi dobit ćete izoštren i pravilno oblikovan prikaz. Stvar funkcionira i u slučaju da projektor nije postavljen okomito na projekcijsku površinu.

Automatsko trapezoidno poravnanje u svim situacijama funkcionira besprijekorno. U slučaju da projektor prepozna da smo ga pomaknuli, samostalno se iznova kalibrira te nas tako lišava potrebe za ručnim pokretanjem procedure. Unutar sustava Auto Magic AI može se aktivirati i jedna dodatna funkcija, namijenjena izbjegavanju prepreka. Kad je uključena, prednji senzori prepoznat će prepreke na projekcijskoj površini (primjerice, listove cvijeta koji "ulaze" u sliku) te smanjiti veličinu slike, kako bi se ona prikazivala isključivo preko "čistog" zida. Odlično!

Deklarirana maksimalna svjetlina ugrađenog laserskog sustava jest 1.600 ANSI lumena. U praksi će ta brojka varirati ovisno o veličini dijagonale, odnosno udaljenosti projektora od projekcijske površine. Što smo dalje, dakle, što je slika veća, maksimalna svjetlina bit će niža. Samim time, premda C1 tehnički može prikazati sliku od 300 inča, praktična gornja granica nalazi se negdje oko 150 inča – tu govorimo o veličini dijagonale pri kojoj slika još uvijek ima dovoljno svjetline i dinamičkog raspona za upečatljiv izgled sadržaja u HDR-u. Kad ih već spominjemo, kažimo da C1 podržava HDR standarde HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision.

Hisense C1 je 4K projektor, a sliku razlučivosti 3.840x2.160 točaka postiže korištenjem takozvanog pixel shiftinga, tehnike gdje se prikazuju dvije pomaknute slike razlučivosti 1.920x1.080 (Full HD). U konačnici, dobiva se prikaz koji je za nijansu manje oštar od nativnog 4K, ali je jeftiniji za proizvodnju i lakši za procesiranje, stoga predstavlja prihvatljiv kompromis.

Kompaktni daljinski upravljač sadrži sve najvažnije tipke – za brzu aktivaciju najpopularnijih streaming servisa, odabir ulaza te profila slike i zvuka, namještanje glasnoće zvuka i svjetline lasera, pokretanje sustava za namještanja geometrije i fokusa te brz pristup VIDAA OS-u. S projektorom komunicira pomoću Bluetootha, a ima i ugrađen mikrofon, namijenjen glasovnom upravljanju

Cjelokupna kvaliteta prikaza vrlo je dobra, kako u pogledu oštrine, tako i bogatstva boja i ujednačenosti svjetline. Ovisno o odabranom profilu slike, prikaz može iz živahnog i raskošnog, prijeći u izuzetno saturiran, pa čak i suviše "nabrijan" (profil "Dinamičan"). Premda shvaćamo instant-privlačnost tako namještene slike, vrijedi spomenuti da se najvjerniji prikaz dobiva od nekih drugih profila. Primjerice, za HDR nam se odličnim pokazao profil "HDR dnevni", a kod SDR sadržaja naposljetku smo se prebacivali između profila "Standard" i "Kino dan". Način FILMMAKER u teoriji trebao bi dati najvjerniji prikaz, no u mnogim nam se sadržajima doimalo da sliku čini suviše žućkastom, zamalo kao da smo aktivirali sephia filtar.

Reprodukcija pokreta iznenađujuće je dobra – ugrađeni algoritmi za zaglađivanje uspješno se nose s judderom i vezanim nedaćama. Na raspolaganju nam je više različitih profila zaglađivanja pa svatko može sam odabrati koji mu pruža optimalan omjer fluidnosti pokreta i "efekta sapunice".

Ispunjava svrhu

Dubina crne boje, naravno, nije i ne može biti, na razini OLED televizora, pa ni LCD-ova s Mini-LED pozadinskim osvjetljenjem, no C1 to kompenzira veličinom dijagonale. Kada bismo 100-inčnu ili veću dijagonalu htjeli dobiti u formi televizora, on bi nužno zauzimao pola dnevnog boravka i koštao najmanje dva do tri puta više od Hisenseova projektora. Samim time, C1 nije uređaj za korisnike u potrazi za najboljim mogućim prikazom, već za one koji traže kombinaciju vrlo dobre slike i što veće dijagonale. Na sličan način bismo, zapravo, klasificirali sve druge ozbiljnije kućne projektore. Ne postoji model koji će vam isporučiti prikaz na razini najboljih televizora, ali to ni nije njihova poanta.

VIDAA OS - Poznato okružje

Hisenseov projektor temelji se na softverskoj platformi VIDAA OS, koja podsjeća na spoj novijih izdanja webOS-a i Googleova Android TV-a. Samim time, ako ste koristili ijedan moderan pametni televizor, smjesta ćete se naći na poznatom teritoriju. Glavni ekran podijeljen je na horizontalne trake, na kojima se prikazuju instalirane aplikacije i personalizirane preporuke – što uređaj misli da bismo htjeli gledati, a da je dostupno na svim servisima za koje smo unijeli korisničke podatke, kao što su Netflix, YouTube, Disney+ i Amazon Prime Video. Pri vrhu sučelja nalaze se izbornici za pretraživanje, odabir ulaza i sistemske postavke (konfiguracija slike, zvuka, mreže, samog projektora i slično), a tu je i prečica za pristup VIDAA App Storeu, gdje možemo preuzeti razne aplikacije i igre. Broj aplikacija nije ni približno na razini Android TV-a, pa čak ni nekih drugih popularnih "televizorskih" OS-ova; primjerice, nema HBO Maxa ni Spotifya, ali dostupni su Plex, Deezer, NBA, YouTube Kids i EON TV, da spomenemo neke. Moguće je castati sadržaje iz Netflixa i YouTubea, a podržan je i AirPlay 2, što je dobra vijest za vlasnike Appleovih uređaja.

VIDAA OS brzo reagira na podražaje te se radi o okolini koju je ugodno koristiti. Korisnici Android TV-a (odnosno Google TV-a) navikli su na gotovo neograničenu dostupnost aplikacija i mnogo bogatije mogućnosti castanja sadržaja – takvima sugeriramo da razmisle o nabavci Chromecasta, koji se može utaknuti u jedan od dva dostupna HDMI ulaza.

Hisense SG8H naziv je praktičnog postolja, koje omogućava prostorno pozicioniranje projektora bez bušenja zidova ili stropa

Kada prepozna signal s računala ili konzole, C1 nudi mogućnost aktiviranja Game Modea, načina rada u kojemu je input lag reduciran na oko 50 milisekundi. Radi se o pozamašnom kašnjenju, koje isključuje mogućnost igranja naslova, poput mrežnih pucačina (isto vrijedi i za 60-hercnu frekvenciju osvježavanja). No, za partijicu nogometa ili koji krug Mario Karta, svakako će poslužiti.

Poput svih ostalih projektora, C1 od sebe najbolje daje u zamračenom prostoru. U prostorijama s jakim dnevnim ili umjetnim svjetlom, koje dopire iz svih smjerova, njegove će boje biti zatomljene te će prikaz izgledati isprano. Samim time, ako nemate načina kakve-takve kontrole ambijentalnog osvjetljenja, ili video najčešće gledate danju, ipak biste trebali razmisliti o projektoru s jačim izvorom svjetla (ili televizoru). No, kad mu se osiguraju adekvatni svjetlosni uvjeti, Hisenseov projektor uzvraća zaista atraktivnim prikazom. Pridodamo li tome njegov odličan zvuk, vrlo upotrebljivu softversku platformu, tih rashladni sustav, jednostavnost korištenja i kompaktnost, zahvaljujući kojoj se radi o istinski prenosivom kućnom kinu, preostaje nam zaključiti kako se radi o uspjelom proizvodu. Cijena od 2.000 eura jasno ga usmjerava prema zahtjevnijim korisnicima, pa je utoliko bolje što je Hisense posvetio pozornost svakom bitnom njegovom aspektu.