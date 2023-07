Honor 90 – Zaslon kojeg se ne bi posramili niti dvostruko skuplji uređaji

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7” OLED (1,200 x 2.664 ~435 PPI), do 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB - 12 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere 200 MP (f/1.9, PDAF) + 12 MP ultraširoka i makro (f/2.2, 112˚, AF )

+ 2 MP dubinska (f/2.4) Prednja kamera 50 MP (f/2.4) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 66 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.9 x 74.1 x 7.8 mm / 183 g Operacijski sustav Android 13, Magic UI 7.1 Datum predstavljanja 6. srpnja 2023.

Kad je riječ o mobitelima srednjeg ranga, ne postoji savršen model. Proizvođači uvijek moraju napraviti neki kompromis, ne bi li tako održali donekle prihvatljivu maloprodajnu cijenu za veliki dio korisnika. Toga je svjestan i Honor koji će u svoje mobitele srednjeg ranga radije staviti vrhunske zaslone i napraviti da imaju premium osjećaj u ruci, ali će zato izostaviti neke druge, nekome važnije stavke, poput stereo zvučnika ili pak IP zaštite.

No, kad se Honorovi mobiteli srednjeg ranga pogledaju iz šire perspektive, oni za cijenu nude mnogo toga, što smo i sami mogli vidjeti prošle godine testirajući Honor 70, mobitel koji je osvojio EISA-inu nagradu za Best Buy Smartphone za 2022-2023. godinu. Dok njegov punokrvni nasljednik, Honor 80, nije stigao na naše tržište, to nije slučaj s Honorom 90 kojeg smo imali priliku koristiti proteklih tjedan dana.

Prema riječima Honora, radi se o mobitelu koji bi trebao dokazati da srednji rang više ne znači „prosječnost“, što se, barem ovako odokativno i vodeći se subjektivnim osjećajima, može činiti točnim. Naime, Honor 90 dolazi s elegantnim, tankim i laganim dizajnom koji zaista daje jedan skuplji dojam pri korištenju, osobito kada ga se uspoređuje s modelima konkurentskih proizvođača. Teži svega 183 grama, a osjećaju u ruci pridonose i zaobljeni rubovi sa sve četiri strane.

Honor 90 ima elegentan i lagan dizajn s tankim rubovima zaslona, zbog čega se doima skupljim nego što je.

Dizajnerski gledano, mobitel je zadržao vizualni identitet svojih prethodnika. Međutim, dok je Honor 70 na našem tržištu stizao u više kombinacija boja, Honor 90 ove godine dolazi samo u crnoj i zelenoj. Mišljenja smo, doduše, da su te dvije kombinacije sasvim dostatne za većinu korisnika. Crna je za konzervativnije korisnike koji preferiraju klasiku, a zelena za one koji se ipak žele malo istaknuti.

Zaslon vrijedan flagship statusa

Prošloga smo puta pohvalili Honor da nisu preuzeli trend izbacivanja punjača iz kutije, ali bilo je samo pitanje vremena kada će se i to dogoditi. Kutija u kojoj dolazi Honor 90 standardne je veličine i ima mjesta za punjač, no kineski je proizvođač odlučio zakinuti europske korisnike. Punjača nema, kao ni silikonske zaštitne maskice na koju smo navikli. U pakiranju se tako dobije mobitel, iglica za vađenje SIM kartice, USB-C to USB-C kabel, uputstva za korištenje i – to je to.

Honor se ne srami istaknuti da je zaslon jedan od najvećih aduta ovoga mobitela, a zašto i bi kada je to istina. Honor 90 dolazi sa 6,7-inčnim zakrivljenim OLED zaslonom koji ima visoku 1.5K rezoluciju (1.200 x 2.664) i frekvenciju osvježavanja koja ide do 120 Hz. Zaslon se može pohvaliti maksimalno deklariranim osvjetljenjem od 1.600 nita, DxOMarkovim Gold certifikatom, 100-postotnim DCI-P3 spektrom te podrškom za prikaz 1,07 milijardi boja i HDR10+ tehnologijom. Službene Gorilla Glass zaštite nema, kao ni IP certifikata otpornosti na vodu i prašinu.

Prikaz sadržaja zadivljujuće je oštar i kvalitetan, čak i vani po suncu. Usudili bismo se reći da Honor 90 ima najbolji zaslon u ovom rangu mobitela i to se stvarno osjeti u svakodnevnom korištenju. Subjektivnom osjećaju kvalitete prikaza svakako pridonose i tanki rubovi kojeg se ne bi posramili ni dvostruko skuplji uređaji. Zaslon se može pohvaliti i najvišom frekvencijom prigušivanja širine impulsa (PWM) na tržištu od 3.840 Hz, što znatno smanjuje napor za oči korisnika kada je postavljen na nisku svjetlinu. Budući da koristimo filtar plavog svjetla i automatsko osvjetljenje, nismo u potpunosti mogli razaznati koliko nam se oči manje naprežu, no svakako pozdravljamo da proizvođač i na to misli.

Zaslon Honora 90 poprilično je oštar i svijetao te je glavni adut ovoga mobitela.

Pojačani Snapdragon 7 Gen 1

Honor 90 pogonjen je Qualcommovim Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition SoC-om napravljenom na Samsungovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu. Radi se, naime, o pojačanoj inačici običnog Snapdragona 7 Gen 1 predstavljenog 2022. godine, koja ima glavnu Cortex-A710 jezgru takta 2,5 GHz, tri Cortex-A710 od 3,36 GHz i četiri Cortex-A510 jezgre takta 1,8 GHz. Mi smo na testu imali konfiguraciju od 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, no napominjemo kako početna inačica dolazi s 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu, a ne 128 GB kako je bio slučaj s prošlogodišnjim Honorom 70.

Oni koji prate tržište pametnih telefona, zasigurno znaju da su se već naveliko počeli pojavljivati mobiteli s novijim Snapdragon 7 Gen 2 SoC-om. Ako je za suditi prema testiranjima, navedeni SoC pruža 50 posto bolje CPU performanse te do dva puta bolje GPU performanse od onog kojeg koristi Honor 90. Ipak, iako bismo voljeli vidjeti noviji SoC, na performanse se ne možemo žaliti. Korištenje mobitela poprilično je fluidno, a čak se i najzahtjevnije mobilne videoigre mogu pokretati bez puno „znoja“ i pada FPS-a. Ako ste kompetitivni igrač, preporučujemo korištenje slušalica kod igranja igara, jer mobitel ima samo jedan slabašni zvučnik koji, ruku na srce, nije ni vrijedan spominjanja.

REZULTATI TESTIRANJA Honor 90 AnTuTu Benchmark 673.073 Geekbench Single-Core Score 1.112 Multi-Core Score 3.202 PCMark for Android Work 3.0 Performance 11.736 Web Browsing 11.067 Video Editing 7.267 Writing 12.910 Photo Editing 24.765 Data Manipulation 8.761

Nećemo reći da se mobitel pregrijavao pri korištenju, ali smo jednostavno primijetili da je topliji nego što bismo voljeli. To se ne primijeti toliko u prosječnom korištenju, no može se osjetiti u području oko kamere pri punjenju, dužim sesijama igranja i lijenom listanju TikToka. Napominjemo da se toplina vjerojatno ne bi toliko osjetila da je mobitel imao zaštitnu maskicu, ali budući da je nismo dobili u paketu, nismo je ni koristili.

Kao što i priliči mobitelima ovog ranga, Honor 90 ima ugrađenu bateriju kapaciteta 5.000 mAh za koju proizvođač kaže da pruža do 19,5 sati neprekidnog lokalnog video streaminga. Iako je ta brojka očigledno hrabro postavljena i ovisi o raznim faktorima, poprilično smo zadovoljni autonomijom koju nam je Honor 90 pružio. Uz postavljenu najveću rezoluciju, adaptivnu frekvenciju osvježavanja i uključen 5G, imali smo između 8 i 9 sati SoT-a prije nego što smo mobitel morali staviti na punjač. Drugim riječima, čak će i najzahtjevnijim korisnicima ovaj mobitel izdržati jedan dan bez punjenja.

Punjenje nije najbrže u rangu, ali je i više nego dovoljno brzo. Honor 90 podržava 66-vatno SuperCharge punjenje koje u našem slučaju puni bateriju do 20 posto za pet minuta, do polovice kapaciteta za oko 18 minuta, a do „stotke“ za 40-ak minuta. Bežično punjenje nije podržano, no podržano je reverzibilno žično punjenje od 5 W. Dakle, ako nosite sa sobom USB-C to USB-C kabel, možete pomoću Honora 90 dopuniti kutijicu s bežičnim slušalicama ili neki drugi mobitel.

Performanse kamere

Honor 90 za glavnu kameru koristi 200-megapikselni senzor veličine 1/1,4 inča s otvorom blende f/1.9 i faznim sustavom autofokusa (PDAF). Zahvaljujući AI značajkama koje poboljšavaju prikaz, fotografije su poprilično dosljedne u svim uvjetima – imaju naglašene boje i odličan dinamički raspon. Okidanje fotografija u 200 MP potrebno je uključiti u postavkama, no tada se vrijeme obrade fotografije znatno oduži, osobito u uvjetima bez dobrog osvjetljenja.

U svakom slučaju, 200-megapikselni način rada sasvim je funkcionalan. Fotografije ispadaju oštre i mogu se dodatno izrezivati bez gubitka na kvaliteti, što može biti odlično za one koji vole fotografirati pejzaže. Što se tiče videozapisa, Honor 90 snima u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a te u Full HD-u pri 30 ili 60 FPS-a. Optičke stabilizacije slike nema, ali je zato tu ona elektronička koja korektno obavlja svoj posao.

Ultraširoka fotografija boljka je mobitela ovoga ranga, a takav je donekle slučaj i s Honorom 90. Njegov ultraširoki senzor od 12 MP daje iskoristive fotografije u uvjetima dnevnog osvjetljenja, dok je po noći priča nešto drugačija. Fotografije tada ostaju bez detalja i oštrine. Ipak, moramo pohvaliti funkciju autofokusiranja zbog koje korisnici mogu koristiti ultraširoki senzor za kvalitetnu makro fotografiju.

Treći senzor u sustavu kamera je 2-megapikselni dubinski koji pomaže u portretnoj fotografiji. Za njega se nema puno reći osim da radi svoj posao kada to treba, ali ne bi se žalili da ga je zamijenio telefoto senzor. S prednje strane u rupici u zaslonu našla se 50-megapikselna selfie kamera s ultraširokim vidnim poljem. Autoportreti koje smo fotografirali izgledali su dobro, ali tek kada smo ušli u galeriju i kada je AI dovršio svoju obradu. Prednja kamera nema mogućnost autofokusiranja, ali zato može snimati u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a.

Softver i zaključak

Sa softverske strane, Honor 90 stiže s Magic OS-om 7.1 temeljenim na Androidu 13. Upravo se kod sučelja može prepoznati da je Honor nekada bio pod krilom Huaweija, što nekima može biti plus, a nekima minus. Nama se općenito sviđa Huaweijevo i Honorovo sučelje, tako da nam nije predstavljalo problem što Honor 90 ne nudi iskustvo „čistog“ Androida. Funkcija za prilagodbu ima mnoštvo, bloatwarea nema kao što to neki možda očekuju, a tu su naravno i Googleove mobilne usluge, odnosno Google servisi, koji Huaweiju i dalje nedostaju.

Na kraju svega, možemo reći da je Honor 90 ostavio dobar utisak tijekom našeg testiranja. Neminovno je da se ne radi o savršenom uređaju, ali se radi o mobitelu koji za cijenu midrangera nudi premium osjećaj kakav se može naći jedino u višem rangu. Zaslon je odličan, glavni senzor kamere dosljedan je u svim uvjetima, a baterija i performanse su i više nego zadovoljavajuće. Bilo bi dobro da mobitel ima stereo zvučnike, Gorilla Glass i IP zaštitu od atmosferskih uvjeta, ali usprkos tome, smatramo da se Honor 90 pozicionirao kao sasvim solidan izbor među konkurentima.