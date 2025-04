Honor Magic 7 Pro – Kad alternativa postane prvi izbor

Ako ste do sada gledali na Honorove mobitele kao na dobru alternativu velikim igračima, Magic 7 Pro mogao bi vas lako uvjeriti da je vrijeme da alternativa postane – prvi izbor

SPECIFIKACIJE Ekran 6,8" LTPO AMOLED (1.280 x 2.800, ~453 PPI), 1-120 H Čip Snapdragon 8 Elite (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB / 512 GB Stražnje kamere - 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (široka), 1/1.3", dual pixel PDAF, OIS

- 200 MP, f/2.6, 69mm (periskopska telefoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3x optički zoom

- 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultraširoka), 1/2.88", dual pixel PDAF Prednja kamera 50 MP, f/2.0, 22mm (široka), 1/2.93", AF + TOF 3D (senzor dubine/biometrije) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 5.4 Baterija 5.270 mAh / 100 W žično, 80 W bežično, 5 W reverzibilno žično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,7 x 77,1 x 8,8 mm / 223 g Operacijski sustav Android 15, MagicOS 9 Dojam Dobro zaokruženi flagship mobitel koji nudi vrhunske specifikacije i odlično iskustvo korištenja

Honorovi Magic Pro modeli, postavili su se kroz godine kao odlična alternativa Samsungovoj Galaxy Ultri, a posebno su popularni i kod ljubitelja nekadašnjih Huaweijevih mobitela. Recept za Magic Pro uvijek je bio isti - veliki sustav kamera na stražnjoj strani, premium materijali, vodeći SoC, svijetli ekran, a cijena u pravilu manja od konkurencije. Slično tako je i s aktualnim modelom zvanim Honor Magic 7 Pro, kojeg smo imali priliku testirati proteklih dana.

Riječ je, dakle, o punokrvnom flagship mobitelu koji je, rekli bismo na prvu, poprilično sazrio kroz godine. Dolazi u nešto debljoj kutiji nego konkurencija pa bi neiskusni kupci mogli pomisliti da će u pakiranju naći zaštitnu maskicu i adapter za punjenje. No, to više nije slučaj jer je Honor odlučio poslušati preporuke EU-a i riješiti se nepotrebnih dodataka. U pakiranju se tako nalazi samo USB-C to USB-C kabel za punjenje i prijenos podataka te iglica za vađenje SIM ladice. Skromno.

Honor Magic 7 Pro dolazi u tri boje, mi smo na testu imali crnu.

Dizajn i zaslon

Mobitel u ruci nije ni težak ni lagan nego bismo rekli da je baš taman. Tipke su dovoljno kliktave i daju kvalitetni zvuk na pritisak, okvir je relativno ravan u skladu s današnjim trendovima, dok je stražnja strana matirana kako ne bi bilo packi od prstiju. Na stražnjici je i veliki sustav kamera kojeg je nemoguće ne primijetiti, a koji poprilično strši van zbog čega je dobra ideja odmah staviti ovaj mobitel u zaštitnu maskicu. Međutim, ako ste jedan od onih koji ne voli koristiti zaštitu, dobra je stvar što zbog oblika sustava kamere nema iritantnog „klackanja“ po stolu.

Zaslon Magica 7 Pro u skladu je s kvalitetom ostatka mobitela. Riječ je o velikom, blago zakrivljenom 6,82-inčnom OLED zaslonu rezolucije 1.280 x 2.800 te varijabilne frekvencije osvježavanja od 120 Hz za glatko iskustvo pri skrolanju, igranju brzih igara i slično. Za poboljšani kontrast i reprodukciju boja, zaslon podržava Dolby Vision i HDR Vivid tehnologiju, a maksimalna svjetlina mu ide do 5.000 nita, što ga čini jednim od najsvjetlijih zaslona na tržištu. Vidljivost mu je zaista izvrsna čak i pod jakim sunčevim svjetlom, a ako vas sunce ipak zaslijepi i mobitel vam padne na tlo, ne morate brinuti jer ima NanoCrystal zaštitu protiv udaraca i ogrebotina. U tom kontekstu, treba spomenuti i IP68 te IP69 certifikate otpornosti na prašinu, vodu i mlazove vruće vode.

Performanse i softver

Mobitel pogoni 3-nanometarski Qualcommov Snapdragon 8 Elite, Qualcommov aktualni SoC kojeg smo vidjeli u gotovo svim vodećim mobitelima ove godine, uparen na našem tržištu s 12 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.0 memorije. Prema svim sintetičkim testovima, Magic 7 Pro jedan je od najjačih mobitela na tržištu, tako da puno o performansama ni nemamo što za reći. Mobitel nam je bez problema pokretao Genshin Impact na maksimalnim postavkama uz stabilnih 60 FPS-a te je u većini vremena bio hladan. Blagu toplinu kućišta osjetili smo tek nakon otprilike sat vremena neprekidnog igranja, a pri klasičnom surfanju i listanju TikToka, mobitel je bio "k'o led". Ne bi bilo loše da je na našem tržištu stigla verzija s 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije, kako bi ovaj mobitel uistinu bio future proof, ali realno će i ova konfiguracija zadovoljiti potrebe 99 posto korisnika.

REZULTATI TESTIRANJA Honor Magic 7 Pro AnTuTu Benchmark 3040000 Geekbench Single-Core Score 3.080 Multi-Core Score 9.093 PCMark for Android Work 3.0 Performance 20.603 Web Browsing 24.4389 Video Editing 8.051 Writing 25.318 Photo Editing 39.025 Data Manipulation 19.097

Softversku stranu pokriva MagicOS 9 temeljen na Androidu 15 koji podsjeća na Huaweijevo sučelje, ali i iOS. Iskustvo korištenja ovog sučelja daleko je drugačije od čistog Androida, što trebaju imati na umu oni koji bi kupili ovaj mobitel nakon korištenja Google Pixela ili neke Motorole. Sučelje dolazi s raznoraznim AI značajkama koje su za današnje pojmove poprilično bazične tako da korisnici imaju mogućnost prevođenja i sažimanja teksta pomoću AI-a te uređivanja fotografija. Tu je i Circle to Search, Googleov Gemini, ali i Honorova Magic Portal značajka koja omogućuje da odaberete tekst ili sliku na ekranu i da ju „odvučete“ u drugu aplikaciju. Softverska podrška za ovaj mobitel je dugih 7 godina, što znači da će imati aktualni Android sve do 2032. godine. Nije loše.

Kamera

Većina kamera na Magicu 7 Pro dijeli specifikacije s prethodnim modelom, ali vas to ne bi trebalo razočarati budući da je riječ o zaista vrhunskom sustavu. Glavna kamera tako i dalje ima 50-megapikselni senzor veličine 1/1,3 inča, podesiv otvor blende koji se kreće između f/1.4 i f/2 i optičku stabilizaciju slike (OIS). Ista ostaje i ultraširoka kamera od 50 MP koja snima kut od 122°, kao i 50-megapikselna selfie kamera.

Značajnu promjenu doživjela je telefoto kamera, koja sada ima 200-megapikselni senzor s 3x optičkim zumom. Riječ je o jednom od najvećih telefoto senzora na tržištu, veličine 1/1,4 inča, koja ujedno ima i otvor blende f/2.6. Iako nismo u potpunosti sigurni što će nekome toliko megapiksela na telefoto kameri, razumijemo ideju Honora. Cilj je moći zumirati daleko bez velikog gubitka kvalitete, jer upravo taj veliki broj piksela nadoknađuje razliku.

Očigledno se radi o naprednom sustavu kamera koji će, barem na papiru, zadovoljiti i one koji su najzahtjevniji oko svojih fotografija. U stvarnosti su i fotografije zadovoljavajuće, kako u dnevnim, tako i u noćnim uvjetima, osim u rijetkim situacijama kada Honorov algoritam za obradu odluči zakazati. No, kada odradi posao kako treba, usuđujemo se reći da je Magic 7 Pro na samom vrhu što se tiče mobilne fotografije i to sa svakom kamerom.

Baterija

Ovaj mobitel na kineskom tržištu dolazi s baterijom kapaciteta 5.850 mAh, dok je ostatak svijeta osuđen na bateriju od 5.270 mAh koja zapravo ima manji kapacitet od prethodnog Magica 6 Pro. Usprkos tome, Honor je očito svoj sustav jako dobro optimizirao, jer smo dan intenzivnog korištenja završavali s između 30 i 40 posto napunjenosti. U praksi bi to značilo da će oni manje zahtjevni korisnici bez problema izdržati dva dana bez punjača. Baterija inače podržava 100-vatno žično i 80-vatno bežično punjenje, tako da je mobitel s adekvatnim punjačem napunjen do stotke za oko 35 minuta.

Zaključak

Honor Magic 7 Pro više nije samo alternativa, već je postao ozbiljan igrač koji s razlogom zaslužuje ući u izbor svakoga tko traži dobar flagship s fokusom na fotografije. U gotovo svim segmentima pokazuje zrelost i tehničku doradu koja bez problema parira konkurenciji, a po novome donosi i 7 godina softverske podrške, čime se malo tko može pohvaliti. Naravno, nije sve savršeno i bez greške, poput nedosljednog algoritma za obradu fotografija ili pak bazičnih AI značajki, ali to su samo sitnice u odnosu na sve što ovaj mobitel nudi u paketu. Cijena mu više nije povoljna kao nekada, ali se kroz mjesece nakon izlaska brzo spusti na mnogima prihvatljivu cifru, osobito uz ponude teleoperatera.