Honor Magic4 Lite - Puno za malo

Specifikacije mobitela Honor Maric4 Lite Ekran 6,81“, 1.080 x 2.388 piksela Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G Memorija 128 GB ROM / 6 ili 8 GB RAM Kamere 48 MP + 2 MP + 2MP, 16 MP selfie Dimenzije i masa 166 x 76 x 8 mm, 189 g Baterija 4.800 mAh

Nakon otprilike dvije godine pauziranja, Honor se – malo po malo – vraća na europska tržišta, uključujući i naše, s izuzetno velikim ambicijama. Štoviše, kako su njihovi mobiteli na domicilnom kineskom tržištu u prvoj polovici ove godine izbili na prvo mjesto najprodavanijih smartfona, posve je jasno da pucaju na visoke pozicije na prodajnim top-ljestvicama i svugdje drugdje gdje se pojave, a to je moguće samo ako pametno podilaze kupcima.

Utoliko, Honorovi uređaji doista trenutačno nude atraktivan omjer kvalitete, performansi i cijene, a to posebice vrijedi za model Magic4 Lite s kojim ova kompanija otvara vrata svojoj flagship-seriji na našem tržištu. Radi se o uređaju čija cijena od 2.399 kuna sugerira mid-range specifikacije, a u toj tržišnoj areni je konkurencija najžešća. Ipak Honor svoj Magic4 Lite izdvaja iz te konkurencije s nekoliko aduta svojstvenih daleko naprednijoj klasi mobitela, katkada i samo top-modelima.

Upoznajmo, međutim, najprije osnovne karakteristike ovog uređaja. Uz dijagonalu ekrana od 6,81 inča i rezoluciji 1.080 x 2.388 piksela nudi nam se Qualcommov 6-nanometarski čipset Snapdragon 695, kao i 128 GB interne memorije u konfiguraciji sa 6 ili 8 GB RAM-a. Pozadinom dominira trostruka kamera koja osim „redovne“ leće ima još i širokokutnu leću te dubinsku leću, a u mogućnosti je snimati i 1080p video gustoće 30 fpsa.

Uz selfie-kameru rezolucije 16 megapiksela, tu je još i baterija kapaciteta 4.800 mAh, a svakako je ugodna vijest da se s uređajem u pakiranju dobiva i brzi punjač snage 66W. Uređaj ima bočni čitač otisaka prstiju, dok ga softverski pogoni Android 11 s korisničkim sučeljem Magic UI 4.2, nasljednikom nekadašnjeg EMUI-ja, no s potpunom podrškom za Googleove servise, što, dakako, uključuje i GMS na sistemskoj razini i – ono najvažnije – Google Play Store.

Ono što će vam podiči obrvu je nekoliko detalja koji se više ili manje rijetko susreću u ovom cjenovnom rangu. Manje rijetko ćete naletjeti na podršku za 5G, koju čipset urađen u ovaj mobitel ima, a nešto više rijetko ćete dobiti i ekran s frekvencijom osvježavanja od čak 120 Hz, što je itekako milosrdno za oči, osobito kao ste mlađeg uzrasta, s još „neiskvarenim“ vidom, a jedan ste od onih koji u ekran telefona gledaju i po par sati na dan.

Tome dodatno u prilog ide i činjenica da je sa spomenutom dijagonalom od 6,81 inča ovo mobitel s jednim od najraskošnijih radnih površina, osobito ako uračunamo i podatak da ekran čini čak 89,3% prednje plohe. Ono što je ipak tipično za mid-range uređaj jest korištenje LCD, a ne OLED tehnologije ekrana.

Štoviše, ako ste pripadnik generacije koja rado i često fotografira mobitelom te snima i objavljuje videe i „storyje“ po društvenim mrežama, svidjet će vam se i činjenica da snimke koje se naprave ovim uređajem ispadaju natprosječno dobro za ovu kategoriju uređaja i da su podržane moderne opcije kakve smo do sada viđali samo u skupljim modelima, poput dual-moda snimanja videa – istovremeno s prednjom i stražnjom kamerom.

Brzi punjač će, valja napomenuti, bateriju „od nule“ do pola kapaciteta napuniti za svega 15-ak minuta, a do kraja za otprilike tri četvrtine sata, što je također jedan od onih aduta kojeg ne viđamo često za ovu cijenu. Ako baš moramo pronaći neku manu telefonu, onda je to nemogućnost proširivanja memorijskih kapaciteta microSD karticama, što bi se nakon dvije-tri godine upotrebe moglo pokazati kao mogući nedostatak, ako se integriranih 128 MB baš jako napuni.

Na posljetku, par riječi i o svima važnom detalju – kvaliteti finiša. Honor Magic4 Lite je dostupan u tri boje – srebrnoj, crnoj i „ocean-plavoj“, što uz izuzetnu eleganciju (debeo je svega 8 mm) i robusnu izradu čini telefon već na prvi pogled dovoljno pouzdanim da potvrdi i one doista utemeljene argumente za istu tu pouzdanost, poput solidne autonomije, razrađenog, poznatog i vrlo hvaljenog korisničkog sučelja, raskoš ekrana i snagu kamere. Svakako model koji će izazvati bitnu pažnju.