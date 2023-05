Honor Magic5 Pro - To smo čekali

SPECIFIKACIJE TESTIRANOG MOBITELA Ekran LTPO OLED 6,81 inča (1.312 x 2.848 piksela) Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memorija 256 / 512 GB, 8 / 12 / 16 GB RAM Kamere 50 + 50 + 50 MP, 12 MP selfie Baterija 5.100 mAh Dimenzije i masa 162,9 x 76,7 x 8,8 mm, 219 g

Prošle su gotovo tri godine od kada se Honor izdvojio iz Huaweija kako bi mogao i dalje isporučivati mobitele s potpuno integriranim Googleovim servisima, a sada je došlo vrijeme i za najozbiljniji samostalni nastup ovog proizvođača na tržištu. Nakon što su u potpunosti osvojili kinesko tržište, postavši uvjerljivi broj 1, naime, u Europu dolaze sa premium modelom Honor Magic5 Pro koji već na prvu ispunjava želje kupaca neostvarene već dugo vremena.

Ovo je, da budemo posve konkretni, top-model telefona, s izuzetno impresivnim specifikacijama i na papiru i u praksi, kao i s prepoznatljivim (i omiljenim) softverom kakvog pamtimo još iz doba „Huaweija s Googleom“, s time da je Google Mobile Services ovdje, postavljen tvornički i čini temeljni dio operacijskog sustava.

Kada je riječ o tim impresivnim karakteristikama, tri osobito bitne itekako upadaju u oči. Prva je izvanredan setup pozadinskih kamera koje su pri trenutačnom svjetskom vrhu po pitanju kvalitete napravljenih fotografija u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima. Druga proizlazi iz superiornih performansi telefona koje su rezultat najsuvremenijeg Qualcommovog Snapdragon 8 Gen 2 čipstea, ali i najaktualnijih memorijskih modula, s posve odvojenim antenskim sustavima za Bluetooth i Wi-Fi. Treća je, na posljetku, baterija čija autonomija, zahvaljujući optimalnoj sinergiji softverske platforme i spomenutog hardvera pruža natprosječnu pouzdanost kojoj pariraju rijetki konkurenti.

Honor Magic5 Pro, međutim, nije samo nositelj nabrojanih svojstava koja mame – tu je i netipičan finiš, kao i besprijekoran ekran, no – dakako – da ne bi sve bilo baš posve savršeno, tu je i par „mušica“ koje ostavljaju prostor za poboljšanja.

Vulkan

Staklen, robustan, uz aluminijsku šasiju koja je nešto deblja na gornjem i donjem rubu, te stanjena s lijeve i desne strane, mobitel donosi moderan dizajn uz već sada prepoznatljiv „vulkan“ s kamerama na poleđini koji podsjeća i na raketni pogon svemirskih letjelica.

Zanimljivo je kako je staklo ekrana zaobljeno sa sve četiri strane, aludirajući na iznimnu posvećenost detaljima pri konstruiranju ovog modela, s tim da je OLED ispod stakla, zapravo, posve ravan. Telefon dolazi i s IP68 certifikatom koji ga čini otpornim da vodu do uranjanja od 1,5 metra na 30 minuta, kao i na sitne čestice prašine.

Poglede će mamiti nedvojbeno, no koliko god bio elegantan i atraktivan izgledom, nužno ga je odjenuti u zaštitnu futrolu obzirom da je vrlo klizak u ruci usprkos matiranom dojmu kojeg ostavlja boja pozadinskog stakla. Srećom, već u samoj kutiji se dobiva silikonska maskica koja će poslužiti za prvu ruku.

Tri puta pedeset

Ekran je LTPO OLED s dijagonalom od 6,81 inča, rezolucije 1.312 x 2.848 piksela, a uz dinamičko osvježavanje do 120 Hza pruža prikaz slike dostojan top-kategorije telefona, s postojanošću kontrasta na najjačem osvjetljenju koja nudi jasan i vidljiv prikaz pri izravnoj izloženosti suncu. Saturacija boja je donekle pretjerana, no i to pridonosi dojmu dorađenosti i tehnološke superiornosti, baš kao i vrlo čisti crni i bijeli tonovi, bez „mliječnog“ disbalanasa.

Setup kamera je ono s čime se, pak, u Honoru najviše vole pohvaliti kada je u pitanju Magic5 Pro, a aparati je i u doba predstavljanja osvojio najviše ocjene najrenomiranijih svjetskih analitičara upravo ove komponente. Straga se tako nalaze tri 50-megapikselne kamere te jedan dubinski senzor, nudeći stvarno impresivne rezultate.

Glavna je kamera donekle širokokutna s 23 milimetra fokusne duljine (izrađeno u ekvivalentnim vrijednostima, dakako) te donosi f/1.6 blendu, 1/1.12 inčni senzor i optičku stabilizaciju koja je posebno učinkovita pri snimanju videa u pokretu – i iz pokreta. Telefoto je periskopski, uz 3,5x optički zum te f/3.0 blendu i – ponovno – optičku stabilizaciju, dok je tu i ultra-širokokutna leća s čak 13 mm foksune duljine (opet ekvivalentno izraženo), f/2.0 blendu i senzor od 1/2.5“. Sprijeda se – ispod izreza u obliku kapsule pri vrhu ekrana – nalazi 12-megapikselna selfie kamera, kao i dubinski senzor.

Periskopska telefoto kamera ima mogućnost 3.5x optičkog zumiranja, a donosi i optičku stabilizaciju uz 50-megapikselni senzor

Kvaliteta fotografija je doista očaravajuća i nema potrebe previše je komentirati – dovoljno je reći da se radi o jednoj od najimpresivnijih kamera viđenih ove godine na mobitelima. Ono što ipak treba istaknuti je izuzetna brzina reakcije uređaja na uključivanje kamere i okidanje, kao i fokusiranje čak i uz vrlo zatamnjene uvjete snimanja, nakon čega se dobivaju kristalno oštre slike, bez šumova i artefakata, dostojne profesionalnih kamera. Ako bi išta trebali navesti kao primjedbu, na silu, onda je to nijansu slabiji rezultat pri zumiranju jačem od 2,5x, kada se u tamnim uvjetima snima dinamičan kadar.

Video i selfiji su također na iznadprosječnoj razini, a posebice dobro radi optička stabilizacija pri snimanju videa, kao i dubinska procjena kod „selfiranja“. Valja ipak napomenuti da je snimanje videa u najvišoj rezoluciji vremenski ograničeno – očigledno zbog mogućeg preopterećenja na čipset. Napravljene snimke se, s druge strane, fascinantne kvalitete.

Teškaš

Preoptrećenje čipseta je, zapravo, jedina „mušica“ od onih koje smo naveli na početku na kojoj bi trebalo poraditi – eventualno kroz softverske nadogradnje, obzirom da se uređaj pri pokretanju više zahtjevnih procesa zna dosta zagrijati. To se, dakako, odnosi na zahtjevne igre, koje koriste GPU jedinicu hardverske platforme, ne toliko optimalnu kao što je slučaj s CPU-om, memorijom i radiom. Kada su u pitanju performanse, ponovno je sve na impresivnoj razini i telefon bez ikakvih grcanja – kao što i očekujemo od „flagshipa“ – odrađuje sve što mu se zada, fluidno, stoički i brzinski.

Pouzdanost mu je utoliko jedan od onih aduta koji će graditi Honorovu reputaciju pri osvajanju europskog tržišta, a tu će svakako pomoći i baterija kapaciteta 5.100 mAh. U kutiji se s telefonom dobiva i superbrzi punjač snage 66W, pa je telefon moguće i relativno brzo napuniti kada kapacitet oskudijeva, no Honorova Magic serija poznata je po tome da po pitanju autonomije nudi „više“ i po pitanju potrošačkih očekivanja – zadovoljava svojim performansama itekako.

Softverski je to to. Još jednom napominjemo – potpuno „googleiziran“ telefon, ali s Magic UI korisničkim sučeljem koje je gotovo identično starom dobrom EMUI-ju od Huaweija, svakako jednom od najomiljenijih „okusa“ Android OS svih vremena koji nudi najsličnije iskustvo iOS-u. Uz sve to, tu je i hrpa sitnica koje podebljavaju dobro iskustvo, poput jako brzog identificiranja lica (osjetno bržeg nago na iPhoneu, na primjer), preciznog čitača otisaka prstiju, snažnih stereo zvučnika, mogućnosti reverzibilnog bežičnog punjenja, i tako dalje…

Za sve one koji su godinama čekali top-model s najnajbrijanijim mogućim specifikacijama, iznimnim finišem i vrhunskom kamerom – koji donosi sve Googleove servise – ovo je mobitel koji su čekali. Honor Magic5 Pro će utoliko svakako ostati zapamćen kao jedan od najzanimljivijih i najboljih premium modela godine, s kojim si je ovaj proizvođač osigurao mjesto među prvoligašima na duge staze.