HyperX Cloud Flight - Perolako, a bežično

Gotovo nevjerojatno zvuči informacija da HyperX dosad nije imao bežični headset. Odlični Cloud Flight to napokon mijenja

SPECIFIKACIJE Vrsta priključka USB Duljina kabela Bežičan Driveri 53 mm (dinamički) Jamstvo 2 godine

U svijetu u kojem su bežični uređaji postali standard, napokon je stigao čas da HyperX svoju ponudu izvrsnih headseta za igrače obogati jednim bežičnim modelom. Učinivši to nije napustio svoju originalnu filozofiju, pa se i dalje radi o prilično jednostavnom, ali kvalitetnom komadu hardvera.

Cloud Flight je zatvoreni headset razmjerno nevelikih gabarita, pogotovo ako ga uspoređujemo s drugim bežičnim headsetima koje smo imali prilike isprobati. Zahvaljujući plastičnom okviru, relativno je male mase od samo 285 grama bez mikrofona, odnosno 315 grama s njim, pa je zaista lako zaboraviti da se nalazi na glavi. Ovome pridonosi i ugodno mekan okvir koji ne pritišće ni veće glave. Pomažu i umjetnom kožom obložena unutarnja strana obruča te iznimno ugodni jastučići slušalica, koji potpuno obujme i velike uši. Pod njima se, zbog umjetne kože, stvara nešto viša temperatura, pa u ljetnim mjesecima mogu izazvati pojačano znojenje, no taj problem nije ništa uočljiviji nego kod drugih slušalica s kožnim jastučićima. Nažalost, HyperX u paket nije uključio alternativni set jastučića obloženih tkaninom, što je relativno česta praksa kod skupljih headsetova.

Sa žicom ili bez nje, Cloud Flight moguće je spojiti na sve platforme koje zamislite, no mikrofon je dostupan samo na PC-ju i PlayStationu 4, zato što preko žice – ne radi

Na školjkama slušalica, s vanjske strane, nalaze se veliki HyperX amblemi, osvijetljeni nenapadnim crvenim svjetlom, koje vašim ukućanima vjerojatno neće smetati ni u večernjim satima. Iritantno je, doduše, što amblem svijetli nakon svakog uključenja headseta, bez obzira na to što ste prilikom prethodnog korištenja rasvjetu možebitno deaktivirali. Nije ga teško deaktivirati – dovoljno je dvaput pritisnuti tipku Power – ali radi se o nepotrebnoj gnjavaži. Isključenje rasvjete udvostručuje trajanje baterije, podižući ga na impresivnih tridesetak sati.

Osim amblema, na lijevoj se slušalici nalaze utori za punjenje baterije, 3,5-milimetarski utor za slučaj da Flight odlučite koristiti kao žične slušalice, utor za odvojivi mikrofon, tipka za uključivanje, odnosno isključivanje, te tipka za utišavanje mikrofona, smještena na vanjsku stranu desne slušalice. Na desnoj se slušalici nalazi samo kotačić za podešavanje glasnoće koji je, nažalost, prelako okrenuti za vrijeme podešavanja headseta na glavi.

Umjetnom kožom obloženi jastučići slušalica vrlo su udobni, no stvaraju nešto topline oko ušiju, što bi moglo smetati u ljetnim mjesecima

Glavna prednost Cloud Flighta u odnosu na sve ostale Cloudove jest činjenica da je bežičan. Headset se s računalom povezuje preko 2,4 GHz USB receivera, koji funkcionira na plug-and-play principu, bilo da ga odlučite koristiti na PC-ju ili na PlayStationu 4. Zvuk iz slušalica čuje se odmah nakon uključivanja headseta, a na jednom punjenju može raditi tridesetak sati, što je gotovo maratonski učinak. Potrošite li ipak čitavu bateriju, headset lako možete prebaciti u žičani način, no mikrofon će tada postati suvišan dodatak, s obzirom na to da ga u žičanom načinu rada nije moguće koristiti. Prava šteta! Naime, radi se o jednom od najboljih mikrofona koji se mogu pronaći na bežičnim headsetima. Doduše, on je još uvijek upadljivo lošiji od mikrofona kvalitetnijih žičanih headsetova, primjerice, ostatka porodice Cloud.

Od HyperXova headseta, a zahvaljujući odličnim žičanim modelima Cloud, i prije isprobavanja očekujemo mnogo, pa zadovoljno možemo reći da Flight ne podbacuje. 53-milimetarske zvučničke membrane u slušalicama ispuštaju vrlo balansiran zvuk, koji igračima pruža sve informacije koje bi mogli poželjeti, ali i pristojnu mogućnost da poslušaju nešto glazbe.

Ipak, fokusirat ćemo se na igre, u kojima Cloud Flight podjednako dobro reproducira visoke, srednje i niske tonove. Eksplozije i tutnjava tenkova zvuče precizno i nikad ne guše srednje tonove. Cloud Flight nema podršku za višekanalni zvuk, što je pomalo iznenađujuće, no za to previše ne marimo. Simuliranje višekanalnog zvuka igre ionako najčešće rade bolje od softvera koji stižu s headsetima.