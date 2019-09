HyperX Cloud Mix - Na dvije fronte

HyperX Cloud Mix Izvdeba Zatvoreni, over-ear Driveri / Otpor 40 mm, 40 Ω Vrsta priključka 3,5 mm (1,3 + 2 m), Bluetooth Trajanje baterije 24 sata Masa 275 g Jamstvo 2 godine

Ako ste koristili bilo koji headset iz linije Cloud, novi model HyperX Cloud Mix bit će vam smjesta prepoznatljiv. Koristeći okvir poput onog na modelima Cloud i Cloud II te slušalice slične onima na modelu Alpha, Cloud Mix zadržava jednostavan koncept i čiste linije bez agresivnih detalja. I bolje, s obzirom na to da je – zahvaljujući činjenici da se s uređajima može povezati bežično, preko Bluetootha – namijenjen onima koji headset osim kod kuće planiraju koristiti i u pokretu.

Ime Cloud Mix ovaj headset nije dobio bez razloga – osim što kombinira žičani i bežični rad za potrebe igrača, kombinira elemente svojih prethodnika Cloud II i Cloud Alpha

HyperX Cloud Mix nešto je manji od ostalih headsetova linije Cloud, a s ciljem poboljšanja prenosivosti. Ipak, smanjene dimenzije sa sobom nisu donijele veću neudobnost, pa se i dalje radi o vrlo udobnom headsetu koji nije problem na glavi nositi više sati odjednom. Za to su podjednako zaslužni kvalitetan okvir i over-ear slušalice s vrlo mekim jastučićima, obloženima umjetnom kožom. Kvaliteta izrade na visokoj je razini pa Cloud Mix ne pati od neočekivanog škripanja ili krckanja, čak ni kad ga savijamo više nego što bi trebalo. Usprkos svojoj namjeni i ideji proizvođača da ovaj uređaj učini privlačnim igračima u pokretu, slušalice nije moguće zaokrenuti kako bi headset lakše stajao na stolu (ili prsima), a okvir nije moguće preklopiti za lakše prenošenje u ruksaku. Over-ear slušalice na Cloud Mixu zatvorenog su tipa i dovoljno velike da potpuno obujme većinu ušiju. Tek bi korisnici s doista velikim ušima mogli imati nešto problema. Slušalice nisu osobito prozračne pa mogu izazvati pojačano znojenje u vrućim danima. To možda neće smetati u trenucima kad ih koristite u klimatiziranom prostoru, no svakako će biti problem ako ih ljeti poželite koristiti izvan kuće.

Slušalice Cloud Mixa nije moguće okretati po horizontalnoj osi, pa odlaganje na stol ili u torbu nije najpraktičnije

Kontrole na ovom headsetu prate filozofiju čitave linije, i vrlo su jednostavne. Glasnoćom zvuka i mikrofonom u žičanom modu upravljamo na in-line upravljaču. Kada headset koristimo u bežičnom načinu rada, glasnoću reguliramo digitalnom “klackalicom” na lijevoj slušalici, a tu se nalazi i univerzalna tipka kojom možemo prihvaćati pozive i upravljati glazbom. Osim navedenog, na lijevoj se slušalici nalazi Micro-USB utor za punjenje ugrađene baterije koja nudi autonomiju od otprilike 24 sata. Desna slušalica jednostavnija je, i na njoj se nalaze 3,5 mm utori za mikrofon i audiokabel.

U trenucima kad nije potreban, mikrofon je moguće potpuno odvojiti od slušalica, što je praktično i za korištenje vani

U unutrašnjosti slušalica HyperX Cloud Mix krije par dvokomornih 40-milimetarskih drivera koji proizvode solidan zvuk, ali ne bez mana. Zvuk je na ovom headsetu vrlo precizan, što posebno vrijedi za iznimno detaljne srednje tonove, zahvaljujući čemu je vrlo lako pozicionirati i identificirati izvore zvuka u igrama. Nažalost, bas je prenaglašen i s dugim repom, pa može stvarati probleme u mrežnim FPS-ovima u kojima ima mnogo eksplozija ili tutnjave tenkova, koji u ovom headsetu stvaraju toliko buke da nije teško samo čuti korake neprijatelja, već i kolege na Discordu. Kad eksplozija i tutnjave nema, zvuk je topao i uhu ugodan, čemu pridonosi i solidna izolacija vanjskih zvukova.

Mikrofon uključen u paketu vrlo je dobar i zaokružuje solidnu ponudu ovog headseta. Pa ipak, nakon korištenja ostaje gorak okus u ustima. Naime, ovaj HyperX Cloud Mix u maloprodaji stoji gotovo 1.400 kuna. Cijena je to koju običavamo izdvajati za kvalitetne hi-fi slušalice i headsetove najviše klase. Cloud Mix to, usprkos brojnim dobrim značajkama, definitivno nije. Svojim performansama i ukupnom kvalitetom nedvojbeno može konkurirati headsetovima do 100 eura, no ovo nije uređaj koji bi trebao stajati više od toga.