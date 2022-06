Intel NUC 11 Extreme (Beast Canyon) - Kompaktna zvijer

SPECIFIKACIJE Procesori Intel Core i7-11700B ili Core i9-11900KB Grafička kartica Gigabyte RTX 3060 Eagle OC 12G RAM 32 GB Crucial DDR4-3200 SO-DIMM SSD Crucial P5 Plus 1 TB (NVMe Gen4) Napajanje FSP 650 W (80 PLUS Gold) Povezivost LAN (2,5 Gbit/s), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Memorijski utori 2x SO-DIMM DDR4, do 64 GB PCIe konektori 1x PCIe Gen4 x16, 1x PCIe Gen4 x4 M.2 konektori 2x NVMe Gen4, 2x NVMe Gen3 Prednji konektori 2x USB 3.1 Gen2, 1x 3,5-mm audio, SDXC čitač (UHS-II) Stražnji konektori 2x Thunderbolt 4.0, 6x USB 3.1 Gen2, 1x HDMI 2.0b, 1x LAN (2,5 Gbit/s) Jamstvo 3 godine Dojam Pametno osmišljeno računalo za igranje i druge hardverski zahtjevnije zadatke, čiji je omjer kompaktnosti i sirovih performansi bez premca

Intelova računala NUC (Next Unit of Computing) od svoje su premijere na glasu kao ponajbolja ultrakompaktna računala u egzistenciji. Zahvaljujući kombinaciji zaista malih gabarita i izuzetne pouzdanosti, našla su primjenu u našim domovima, gdje ih koristimo kao HTPC-ove, glazbene servere i koješta drugo, ali i u poslovnim okolinama, gdje su se maleni NUC-ovi pokazali odličnima za recepcije i urede. NUC-ove smo viđali, primjerice, i u zagrebačkim muzejima, fiksirane na stražnju stranu televizora, koji su za čitavog višetjednog trajanja izložbe bili zaduženi za prikaz pripadajućih multimedijalnih sadržaja. Ukratko, na mjestima gdje se traži pouzdanost, tišina i minimalno zauzeće prostora, Intelova računala NUC nastavljaju biti prvi izbor, unatoč postojanju brojnih, mahom jeftinijih kopija.

Osim tih najpoznatijih, iznimno kompaktnih NUC-ova, Intel unutar iste linije nudi računala namijenjena ozbiljnijem igranju, koja još uvijek nastoje zadržati vanjske gabarite u razumnim granicama, ali omogućuju ugradnju klasične, diskretne grafičke kartice. Najnovije takvo Intelovo računalo jest NUC 11 Extreme, kodnog naziva Beast Canyon.

Unaprijed izgrađen

Sprijeda nalazimo dva USB 3.1 Gen2 porta, čitač SDXC kartica te kombinirani 3,5-milimetarski ulaz i izlaz za zvuk

NUC 11 Extreme u Hrvatskoj se prodaje u dvije unaprijed konfigurirane izvedbe, NUC11BTMi7 (14.299 kuna) i NUC11BTMi9 (15.999 kuna). Prva raspolaže procesorom Core i7-11700B, a u potonju je ugrađen Core i9-11900KB. U oba slučaja radi se o procesorima Tiger Lake, s osam fizičkih jezgri i 16 threadova te TDP-om od 65 W, ali s nešto drugačijim radnim taktovima. Dok se Core i7-11700B kreće u rasponu od 3,2 do 4,8 GHz, Core i9-11900KB pridodaje 100 MHz na oba kraja, tako da u konačnici doseže Turbo takt od 4,9 GHz, ali i TVB (Thermal Velocity Boost) takt do visokih 5,3 GHz. Oba procesora zalemljena su za matičnu ploču i ne mogu se mijenjati ("B" u njihovoj oznaci znači BGA), a Core i9-11900KB usto je i otključan ("K" u oznaci) pa ima potencijala za overklokiranje, iako to nije nešto čime biste se kod kompaktnih računala nužno trebali baviti.

Ostatak konfiguracije kod oba je Beast Canyona isti. Spomenutim procesorima pridružena je Gigabyteova grafička kartica GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G, opremljena s 12 GB GDDR6 videomemorije. Tu je još i 32 GB Crucialova DDR4-3200 SO-DIMM RAM-a, koji popunjava jedan od dva dostupna memorijska utora, te Crucialov terabajtni NVMe M.2 SSD P5 Plus, poznat po dobrom omjeru performansi i cijene. Sve to napaja 650-vatno FSP-ovo napajanje, s certifikatom učinkovitosti 80 PLUS Gold.

Intel NUC 11 Extreme NUC11BTMi9 3DMark FireStrike 19.171 Graphics Score 21.989 Physics Score 25.382 Combined Score 8.236 3DMark TimeSpy 8.560 Graphics Score 8.568 CPU Score 8.520 PCMark 10 7.064 Essentials 10.420 Productivity 8.992 Digital Content Creation 10.209 Cinebench R23 Multi-Core 10.501 Single-Core 1.610

U oba slučaja tako sastavljena konfiguracija bit će dostatna za glatko izvršavanje svih svakodnevnih zadataka, kao i za ugodno igranje u razlučivostima 1080p i 1440p. Pri maksimalnim detaljima, u Battlefieldu V dobit ćete prosječnih 110 sličica u sekundi u 1080p i oko 85 u 1440p. Zahtjevnije igre, kao što su Red Dead Redemption 2, radit će na pedesetak FPS u Full HD-u, a optimizirane mrežne pucačine, poput Apex Legendsa, na preko 130 FPS – sve to pri najvišim grafičkim postavkama.

Vrlo dobre performanse ugrađenog terabajtnog Crucialovog NVMe SSD-a P5 Plus

Za više sličica u sekundi uvijek je moguće reducirati grafičke postavke, no tu je i druga, manje očita opcija, prema kojoj se NUC 11 Extreme razlikuje od "običnih" kompaktnih računala: zamjena čitave grafičke kartice. Naime, kućište uređaja oblikovano je i iznutra organizirano tako da bez problema prima grafičke kartice pune veličine, do maksimalne duljine 30,5 centimetara.

Testirani NUC 11 Extreme dolazi s Gigabyteovim RTX-om Eagle OC 12G, ali u njegovoj utrobi ima mjesta i za veće, odnosno snažnije, grafičke kartice

Drugim riječima, poželite li jednog dana (ili odmah) obaviti nadogradnju na RTX 3070 ili 3080, baš ništa vas u tome neće spriječiti. Naravno, stat će i još moćnije grafičke kartice, kao što je RTX 3080 Ti, ali u jednom trenutku valja početi razmišljati o snazi ugrađenog napajanja. Sa zalihom od 650 zdravih vata, tvorničko napajanje ne bi trebalo opterećivati grafičkim karticama snažnijim od RTX-a 3080. Štoviše, čak se i RTX 3080 smješta u domenu rubnog slučaja, s obzirom na to da svi proizvođači grafičkih kartica za taj čip preporučuju 750-vatno napajanje. Premda je zamjena napajanja za neki drugi ITX primjerak u teoriji moguća, u praksi se time nitko normalan neće baviti zbog elaboriranog menadžmenta postojećih kabela, odnosno činjenice da odabrano napajanje odgovara "na milimetar", što s nijednim drugim primjerkom neće biti slučaj. Postavljanjem snage napajanja na 650 W Intel je na neki način također determinirao gornju granicu mogućnosti svojeg najvećeg NUC-a, ali i onemogućio da u njega ugradimo komponente s čijim se hlađenjem kompaktno, 8-litarsko kućište ne bi moglo nositi.

Lako do utrobe

Do unutrašnjosti Beast Canyona dospijeva se skidanjem nekolicine vijaka i odvajanjem stranica kućišta. Interijerom kućišta dominiraju modul s tri 92-milimetarska Cooler Masterova ventilatora, smješten na gornju stranu kućišta, ispod metalne mrežice koja filtrira prašinu, te spomenuta Gigabyteova grafička kartica RTX 3060. Iznad utora za grafičku karticu nalazi se ključni dio Intelova NUC-a 11 Extreme – takozvani Compute Element.

Compute Element srce je Beast Canyona. Riječ je o modulu koji sadrži matičnu ploču, procesor, dva utora za DDR4 SO-DIMM RAM, tri NVMe utora za SSD-ove, žičnu i bežičnu mrežnu karticu i sva sučelja. Kad Intel izbaci novu verziju Compute Elementa, NUC 11 Extreme moći će se s lakoćom nadograditi na novi procesor i pripadajuće tehnologije

Compute Element na neki se način može smatrati računalom unutar računala. Naime, riječ je o modulu sa zalemljenim procesorom, dva utora za DDR4 SO-DIMM memoriju, jednim NVMe M.2 Gen4 utorom, dva M.2 NVMe Gen3 utora, 2,5-gigabitnom žičnom mrežnom karticom, Wi-Fi 6E bežičnom mrežnom karticom i kontrolerima za sva sučelja s kojima NUC 11 Extreme raspolaže. Compute Element koristi turbinski ventilator s dodatnim plastičnim usmjerivačem zraka, koji se brine da zrak iz okoline ide izravno u Compute Element, bez disipacije u ostatak kućišta. Akumulirana toplina potom se gura kroz pasivni hladnjak na bridu Compute Elementa i biva usmjerena prema ventilatorima na vrhu kućišta, koji ju izvlače u okolinu. Intel je unutar Beast Canyonova kućišta u osnovi postigao negativni pritisak, zbog čega zrak nastoji ući kroz svaku perforaciju, čime se izravno pogoduje i rashladnom sustavu grafičke kartice. Grafički procesor nije nam prelazio 70 °C, bez obzira kakvoj smo ga torturi izložili.

Tri 92-milimetarska ventilatora na gornjoj strani kućišta izvlače više zraka no što dva usisna ventilatora (na Compute Elementu i napajanju) uvlače, stoga se u kućištu stvara negativni pritisak. Zbog toga ono nastoji uvući zrak (i) kroz svoje perforirane stranice pa se tako poboljšava hlađenje čitavog sustava

Zahvaljujući svemu tome, NUC 11 Extreme uspijeva kontinuirano raditi pri samom vrhu svojih mogućnosti, bez značajnijeg i dugotrajnijeg pada performansi prouzročenog dosezanjem termalnih margina. Premda nam je temperatura procesora znala porasti na 96 °C, Intelov mališan mirno je nastavio žvakati jedinice i nule, bez ikakvih naznaka nestabilnosti i neobjašnjivog usporenja. Također, treba istaknuti kako je ugrađeni rashladni sustav iznenađujuće tih. Za vrijeme čitavog testa Beast Canyon držali smo pored monitora, dakle na manje od jednog metra od glave, ali baš nam nijednom nije privukao pozornost bukom svojih ventilatora. Sve što se iz kućišta čuje, u trenucima kad je sustav pod velikim opterećenjem, jest nenametljivo hukanje zraka. Kad se bavimo svakodnevnim stvarima, poput surfanja ili pisanja dokumenata, NUC 11 Extreme praktički je bešuman.

U bogatoj ponudi stražnjih konektora osobito se ističu dva Thunderbolt 4.0 porta te 2,5-gigabitni priključak žične mreže

Ako dosad nije bilo jasno, Compute Element "glavni" je dio Intelova NUC-a, a ploča, u koju je on utaknut, zapravo je svojevrsni adapter, preko kojeg drugi povezani uređaji (grafička kartica i još jedan M.2 NVMe Gen4 SSD) koriste PCIe 4.0 stazice procesora, njih ukupno 20, za komunikaciju s ostatkom sustava.

Bogata ponuda

Kao što smo već spomenuli, na strani Compute Elementa okrenutoj prema pozadini kućišta nalaze se svi konektori kojima Beast Canyon raspolaže. Riječ je o HDMI 2.0b videoizlazu, paru Thunderbolt 4.0 priključaka, šest USB 3.1 Gen2 portova te 2,5-gigabitnom konektoru za žičnu mrežu. Naravno, spomenuti HDMI izlaz povezan je s integriranom grafičkom karticom, a u praksi ćete koristiti videoizlaze na diskretnoj grafičkoj kartici – dva HDMI 2.1 i dva DisplayPorta 1.4a.

Jedan od ukupno četiri M.2 priključaka za NVMe SSD-ove nalazi se ispod vratašca na donjoj strani uređaja

Konektora ima i na prednjoj strani kućišta, ispod tipke za uključenje i svjetleće lubanje, koju Intel rado koristi kod svojih računala za igranje. Konkretno, tu su još dva USB 3.1 porta, dobrodošao čitač SDXC memorijskih kartica te kombinirani 3,5-milimetarski priključak za slušalice i mikrofon.

Nadogradivost - Imun na starenje Izrazito kompaktna računala, bez obzira na namjenu, u pravilu nisu osobito nadogradiva, ali NUC 11 Extreme s time nema problema. Osim što može primiti do četiri NVMe SSD-a i dva "keksa" SO-DIMM memorije (jedan utor kod testiranog je modela tvornički popunjen), Intelov pulen tvornički je pripremljen za jednostavnu zamjenu grafičke kartice, za koju će vam trebati jedan odvijač i otprilike pet minuta vremena. No ne zaboravimo i na samo srce računala – Compute Element, koji se također u cijelosti može zamijeniti. Kad u narednim godinama Intel lansira neki novi Compute Element, s moćnijim procesorom, mrežnim karticama i sučeljima, vlasnici Beast Canyona jednostavno će moći izvaditi trenutačni i na njegovo mjesto ugraditi taj novi, čime u postojeće kućište u osnovi ugrađuju posve novo računalo.

Osim svjetleće lubanje, obasjana je i čitava donja strana Beast Canyona, pomoću triju RGB traka. Taj detalj u praksi djeluje dopadljivo, poglavito jer se radi o mliječnobijelim trakama, iz kojih izlazi mekana svjetlost, bez vidljivih prijelaza između pojedinih LED-ica i nekontroliranog širenja po radnoj površini. Naravno, svi spomenuti RGB efekti prema želji mogu se isključiti.

Mliječnobijele svjetleće trake na donjoj strani kućišta stvaraju dopadljiv efekt na radnoj površini. Svi RGB efekti, prema želji, mogu se isključiti

O samom kućištu Beast Canyona zapravo ne možemo kazati ništa što nije vidljivo na fotografijama. Četvrtastog je oblika i skošeno na nekolicini strateških mjesta, a gornja strana i bokovi su mu perforirani, što je inženjerski vrlo inteligentan potez, osobito kad uzmemo u obzir da je rashladni sustav dizajniran tako da se u kućištu postiže negativni pritisak (tri ventilatora izvlače zrak, a samo jedan uvlači).

Intel NUC Software Studio - Elementarna konfiguracija

Za osnovnu konfiguraciju Intelovih NUC-ova koristi se aplikacija NUC Software Studio. U slučaju Beast Canyona, u njoj možemo odabrati boju i efekte njegovih svjetlećih elemenata (lubanja sprijeda i trake ispod), ili ih posve isključiti. Također, nudi nam se odabir načina rada računala, čiji nazivi dovoljno govore o namjeni: Low Power, Balanced, Max Performance i Custom. Na istom je mjestu namještanje režima rada ventilatora, a tu je i zasebna sekcija za monitoring sustava, gdje se možemo informirati o ugrađenim komponentama, radnim temperaturama, brzinama vrtnje ventilatora i ostalom što bi nas moglo zanimati.

Time dolazimo do zaključka, gdje bi se valjalo pozabaviti cijenom od 14.300, odnosno 16.000 kuna, ovisno o odabranom procesoru. Intelovi NUC-ovi uvijek su koštali nezanemarivo više od zbroja cijena njihovih komponenata, a NUC 11 Extreme u tome nije izuzetak. Ako vam je cilj sastaviti najjeftinije moguće kompaktno računalo za igranje, tada Beast Canyon definitivno nije za vas. No u slučaju da ste spremni platiti malo više za sustav koji je od temelja sastavljen kao pomno promišljena cjelina, tada NUC 11 Extreme zapravo nema pandana. Možemo žaliti tek za činjenicom da se u nas ne može kupiti bez grafičke kartice, što bi igračima većih apetita omogućilo da ga u startu opreme nečime jačim od RTX-a 3060.