Intel NUC 13 Extreme - Izgradi i zavladaj

SPECIFIKACIJE Procesori Intel Core i7-13700K ili Core i9-13900K Grafička kartica PCIe 5.0 x16, do 313 mm, do 450 W RAM Do 64 GB DDR5 SO-DIMM SSD 1x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 2x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4/SATA, 2x 2,5" SATA HDD 1x 3,5" ili 2x 2,5" Napajanje FSP 750 W SFX 12VO (80 PLUS Gold) Povezivost Ethernet (Intel I226-V 2,5 GbE + Marvell AQtion AQC113 10 GbE), Killer Wi-Fi 6E AX1690i (2x2), Bluetooth 5.2 Prednji konektori 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, kombinirani ulaz i izlaz za zvuk Stražnji konektori 2x Thunderbolt 4.0/USB4 Type-C, 6x USB 3.2 Gen 2 Type-A Jamstvo 3 godine Dojam Novi NUC Extreme nije estetski upečatljiv poput prethodnika, ali u smislu omjera fizičkih gabarita i sirovih performansi, nijedno Windows računalo mu ne parira

Kad god se bavimo nekom varijantom Intelovih ultrakompaktnih računala NUC (Next Unit of Computing), osjećamo potrebu istaknuti kako se radi o ponajboljim uređajima te vrste. Najmanji NUC-ovi rado se koriste kao kućni HTPC-ovi i multimedijski serveri, a popularni su i među profesionalcima, koji ih koriste za terenski rad i instalaciju na svim mjestima gdje se traže apsolutna pouzdanost, što manje zauzeće prostora i tišina u radu.

U metalu prednje stranice kućišta izrezani su zanimljivi oblici, ali oni su vidljivi samo pri jakom svjetlu i pod određenim kutom

Paralelno s tim minijaturnim NUC-ovima, čije kućište u aktualnoj generaciji uređaja ima dimenzije od svega 11,7 x 11,2 x 3,7 (ili 5,4) centimetara, Intel od 2018. godine također nudi varijantu NUC-a namijenjenu korisnicima koji traže vrlo visoke performanse, uključujući igrače. Naziv joj je NUC Extreme, a brojka između tih dviju riječi ukazuje na generaciju procesora "pod haubom". S time na umu, očito je kako NUC 13 Extreme raspolaže najnovijom, 13. generacijom Intelovih procesora, kodnog imena Raptor Lake. Konkretnije, na domaćem je tržištu NUC 13 Extreme dostupan u varijantama s procesorom Core i7-13700K i Core i9-13900K. Radi se o neokljaštrenim, stolnim varijantama navedenih procesora, s otključanim svim jezgrama, dostupnim punim rasponom njihovih radnih taktova i TDP-om od 125 W, u osnovi istim kakve biste potencijalno kupili prilikom izgradnje klasične stolne konfiguracije za igranje i ozbiljniji rad.

Klasičnija vanjština

Vjerojatno upravo zbog odluke o prelasku na punokrvne desktop procesore, i to primjerke najvišeg razreda performansi, ovogodišnji NUC 13 Extreme estetikom i konstrukcijom značajno se odmiče od svojih prethodnika, NUC 11 Extreme i NUC 12 Extreme. Dok su spomenuti prethodnici bili prepoznatljiva zdepastog formata, NUC 13 Extreme mnogo više izgleda poput generičkog, doduše vrlo malenog računala. Otprilike kao da je netko uzeo klasično, uspravno mid-tower kućište i smanjio ga pedesetak posto u svim smjerovima.

Sve stranice kućišta, osim prednje, perforirane su, radi neometanog uvlačenja hladnog i disipacije zagrijanog zraka

Vanjski gabariti NUC 13 Extremea su 33,7 x 31,8 x 12,9 centimetara, a dizajn uređaja posve je neutralan, zapravo i dosadan. Radi se o običnoj crnoj metalnoj kutiji, ravnih stranica i blago zaobljenih bridova. Sve stranice, izuzev prednje, perforirane su, što je posve očekivano, uzmemo li u obzir sirovu snagu i zagrijavanje odabranih procesora. Zanimljivo je kako je Intel odustao od integriranog osvjetljenja, koje je kod prethodna dva NUC Extremea bilo realizirano u vidu RGB traka na donjoj strani uređaja, koje su suptilno (i dopadljivo!) obasjavale radnu površinu. NUC 13 Extreme posve je lišen svjetlosnih efekata te je u tom smislu svojevrsni antipod modernim računalima za igranje.

Na gornjoj strani kućišta nalaze se USB 3.2 Gen 2 Type-C port, dva USB 3.2 Gen 1 Type-A porta te kombinirani ulaz i izlaz za zvuk

Poput svakog drugog NUC-a, NUC 13 Extreme u osnovi je barebone računalo, koje dolazi s kućištem, matičnom pločom, procesorom, kompletnim rashladnim sustavom i napajanjem. Sve ostale komponente – grafičku karticu, RAM i SSD (ili više njih) – korisnik mora kupiti i ugraditi sam. Takav ogoljeni NUC 13 Extreme, opremljen procesorom Core i9-13900K, nosi oznaku NUC13RNGi9, a košta 1.849 eura. Varijanta s procesorom Core i7-13700K (NUC13RNGi7) stoji 1.579 eura. U oba slučaja se radi o relativno skupom računalu. Ako se počnete baviti zbrajanjem cijene pojedinih komponenti, brzo ćete ustanoviti kako bi vas klasična složenac-konfiguracija usporedivih karakteristika stajala petstotinjak eura manje od ekvivalentnog NUC 13 Extremea.

Pogled na pozadinu NUC 13 Extremea otkriva bogatu ponudu konektora, među kojima su osobito zanimljiva dva Thunderbolt 4/USB4 Type-C priključka

Međutim, takva usporedba nema osobitog smisla, zato što promašuje poantu Intelova računala. Za onoga tko zbog bilo kojeg razloga želi koristiti najsnažnije Intelove stolne procesore u najmanjem mogućem formatu, NUC 13 Extreme zapravo je jedini suvisli izbor. Samim time, on "košta koliko košta", a na potencijalom kupcu je samo da odluči je li mu ta cijena prihvatljiva.

Pripremljen za velike stvari

Testirali smo obje u nas dostupne varijante NUC 13 Extremea, a u oba smo ga slučaja opremili sa 64 GB Kingstonova DDR5 SO-DIMM DDR5 RAM-a (127 eura), Crucialovim terabajtnim M.2 NVMe PCIe x4 SSD-om P5 PLUS (249 eura) i MSI-jevom grafičkom karticom RTX 3060 Ti Ventus (519 eura). S tim nužnim dodacima, cijena cjelokupnog računala penje se na oko 2.500 eura (varijanta Core i7-13700K), odnosno gotovo 2.800 eura (varijanta Core i9-13900K).

Ugradnja komponenti - Djelomično bez alata

Kako je NUC 13 Extreme barebone računalo, u koje ćete u najmanju ruku morati ugraditi RAM i SSD, pohvalno je što je Intel te zadatke učinio prilično jednostavnima. Unutrašnjosti kućišta pristupa se bez alata, skidanjem jednog vijka, kojim je fiksirana gornja stranica kućišta. Nakon što se ona ukloni, s lakoćom se skidaju sve ostale stranice, također bez korištenja alata. Za ugradnju RAM-a, grafičke kartice i SATA diskova, odnosno SSD-ova, Compute Element može ostati na svojem mjestu, jer se potrebnim utorima pristupa kroz odgovarajuće otvore na desnoj strani kućišta. Morat ćete ga, doduše, izvaditi, kako biste ugradili M.2 SSD-ove, s obzirom na to da se pripadajući slotovi nalaze na stražnjoj strani Compute Unita. Srećom, ni taj zadatak nije težak; Compute Unit fiksiran je nekolicinom vijaka i jednom plastičnom kopčom. Sva tri utora za M.2 SSD-ove opremljena su termalnim podlošcima.

Za razliku od svojih prethodnika, NUC 13 Extreme nema zalemljen procesor, već koristi klasično ležište LGA 1700

Prilikom manipulacije stranicama kućišta sugeriramo da budete oprezni. Budući da su gotovo u cijelosti perforirane, strukturalni integritet nije im optimalan, stoga se mogu izvitoperiti. Ako nisu posve ravne, a kako se sve osim gornje za kućište fiksiraju bez vijaka, dogodit će se da vam više neće htjeti stajati na svojem mjestu, već će iskakati i zjapiti sa svojih pozicija.

NUC 13 Extreme, naravno, može koštati manje i više, ovisno o tome za što ga namjeravate koristiti. Ako ga opremate za 4K igranje pri maksimalnim detaljima, trebat će vam snažnija i skuplja grafička kartica. U tom smislu valja istaknuti kako u kućištu ima mjesta za grafičke kartice duljine do 31,3 centimetra, koje zauzimanju do tri PCI utora na kućištu, i čija potrošnja seže do 450 W. Tu se uklapaju, primjerice, GeForce RTX 4080, Radeon RX 7900 XTX, te čak i neke varijante GeForcea RTX 4090, poput referentne, koja je dugačka 30,4 centimetra. Ugrađeno 750-vatno 80+ Gold SFX napajanje ima izvedena tri 6+2-pinska PCIe konektora za grafičke kartice, kao i jedan PCIe 5.0 12VHPWR konektor, čime su pokrivene sve grafičke kartice koje teoretski mogu stati u kućište Intelova računala.

S računalom se dobivaju dvije antene, koje valja fiksirati na stražnje navoje. Stršanje antena definitivno neće svima biti po volji, a smeta nam tim više kad uzmemo u obzir da su antene kod prethodnih NUC Extremea bile – integrirane

Planirate li NUC 13 Extreme koristiti za montažu videa, tada ćete drugačije rasporediti budžet za SSD-ove. Matična ploča podržava ukupno tri 80-milimetarska (2280) M.2 SSD-a: jedan NVMe PCIe 4.0 x4, koji preko PCI Express sabirnice izravno komunicira s procesorom, te dva NVMe PCIe 4.0 x4 ili SATA3, povezana s čipsetom matične ploče. Dostupna su i dva SATA porta, koja se mogu iskoristiti za mehanički disk i 2,5-inčni SATA3 SSD, ili dva SATA SSD-a.

Dva DDR5 memorijska utora nalaze se pored turbinskog ventilatora, koji prekriva procesor. Radi se o SO-DIMM utorima, kakve obično nalazimo u laptopima

Kad je o radnoj memoriji riječ, 64 GB DDR5 RAM-a maksimalni je podržani kapacitet. NUC 13 Extreme podržava SO-DIMM memoriju, dakle onu "za laptope".

Računalo unutar računala

Grafička kartica, SSD-ovi i memorija spajaju se na takozvani NUC 13 Extreme Compute Element. Riječ je o svojevrsnom računalu unutar računala, zapravo odvojivom modulu s matičnom pločom, procesorom, svim nabrojanim utorima (dva utora za DDR5 SO-DIMM RAM, tri utora za M.2 SSD-ove, dva SATA3 porta, PCIe 5.0 x16 konektor za grafičku karticu) te raznim dodacima, sučeljima i konektorima. Radi se o dvije žične mrežne kartice (Intelova 2,5-gigabitna I226-V i Marvellova 10-gigabitna AQC113), Killerovoj Wi-Fi 6E bežičnoj mrežnoj kartici, koja također podržava Bluetooth 5.2, dva Thunderbolt 4/USB4 Type-C porta, šest USB 3.2 Gen 2 Type-A portova, 3,5-milimetarskim izlazima i ulazu za zvuk te HDMI izlazu, koji se koristi kad u NUC 13 Extreme nije ugrađena diskretna grafička kartica.

Vrlo kompaktnim gabaritima unatoč, NUC 13 Extreme, prema potrebi, može primiti i 3,5-inčni mehanički disk

Integrirana matična ploča temeljena je na čipsetu Z690, a procesor ovaj put nije zalemljen za nju, već počiva u standardnom LGA 1700 ležištu, iz kojeg se, prema potrebi, može izvaditi. To je značajan korak naprijed u smislu nadogradivosti NUC 13 Extremea, kao i mogućnosti iskorištenja njegova procesora u nekom drugom sustavu, ako takvo što nekad poželimo učiniti.

Ugrađena bežična mrežna kartica Killer AX1690i donosi podršku za bežični standard Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2

Compute Element je pomoću dediciranih PCIe stazica povezan s tiskanom pločicom, takozvanim baseboardom, na kojoj se nalaze utor za grafičku karticu, dva SATA porta, četiri ARGB headera, priključci ventilatora i prednjih konektora kućišta, i neki drugi dodaci.

Pametna podjela

Baseboard dijeli kućište na dva dijela. U gornju polovicu ugrađen je Compute Element, a u donju ide grafička kartica

Kad je NUC 13 Extreme u uobičajenom, uspravnom položaju, Compute Element nalazi se na njegovoj gornjoj polovici, a spomenuti baseboard efektivno dijeli kućište na pola. Konektor za grafičku karticu smješten je s donje strane baseboarda, što znači da je ugrađena grafička kartica okrenuta "naopačke", jer ju spajamo u utor okrenut prema "gore". Srećom, Intel je poduzeo korake za potpunu stabilnost grafičkih kartica ugradnjom čvrstih prihvata, stoga se naš GeForce RTX 3060 Ti za vrijeme testiranja i prenošenja računala nije pomaknuo ni milimetar.

Dva SATA konektora dobro će doći za spajanje starijih SSD-ova (ili, nedajbože, mehaničkog diska). Nalaze se na baseboardu

Premda naizgled konfuzna, opisana organizacija kućišta ima smisla, jer Compute Element i grafička kartica mogu biti u odvojenim "komorama" kućišta. Odvođenje topline fundamentalni je problem svakog ultrakompaktnog računala, a kad se u njemu nalaze neki od najsnažnijih procesora na tržištu, i najmoćnije grafičke kartice današnjice, onda važnost tog aspekta postaje još nekoliko puta veća.

U borbu s celzijevcima Intel se upustio redizajniranim hlađenjem procesora, koje koristi kombinaciju turbinskog ventilatora, toplovodnih cijevi i povelikog pasivnog hladnjaka, smještenog na lijevu stranu Compute Unita. Turbinski ventilator izbacuje zagrijani zrak kroz gornju stranu kućišta. Za dodatnu cirkulaciju zraka kroz kućište zadužena su dva 120-milimetarska ventilatora, koji izvlače toplinu kroz lijevi bok. Grafička kartica koristit će, naravno, vlastiti hladnjak i ventilatore, što će u većini slučajeva značiti da će i ta toplina izlaziti kroz lijevu stranu kućišta. Podsjećamo, sve su stranice kućišta perforirane, stoga ne može doći do situacije u kojoj grafička kartica ili procesor nemaju otkud povući svježi zrak, a ni do pretjerane akumulacije zagrijanog zraka.

Par tihih, 120-milimetarskih ventilatora zadužen je za cirkulaciju zraka kroz perforirano kućište

Tu je još i 90-milimetarski ventilator napajanja, koje se nalazi iza Compute Elementa, i zapravo je entitet za sebe, s obzirom na to da je oklopljeno vlastitim metalnim kućištem.

Uspješna borba s toplinom

Rashladni sustav i cjelokupni dizajn kućišta inovativni su i vrlo zanimljivo izvedeni, ali ne smijemo smetnuti s uma o koliko se kompaktnom i skučenom prostoru radi; zapremnina kućišta manja je od 14 litara. Prije početka testa pribojavali smo se da će dolaziti do značajnijeg pada performansi procesora nakon iole dugotrajnije izloženosti velikom opterećenju, odnosno da će se Intelova odluka o korištenju nesputanih stolnih procesora u NUC 13 Extremeu pokazati pogrešnom.

Intel NUC 11 Extreme Core i9-11900KB (NUC11BTMi9) Intel NUC 13 Extreme Core i7-13700K (NUC13RNGi7) Intel NUC 13 Extreme Core i9-13900K (NUC13RNGi9) 3DMark FireStrike 19.171 27.933 29.890 Graphics Score 21.989 30.686 30.910 Physics Score 25.382 46.419 44.769 Combined Score 8.236 12.305 17.119 3DMark TimeSpy 8.560 12.582 12.549 Graphics Score 8.568 11.971 12.007 CPU Score 8.520 16.870 17.712 PCMark 10 7.064 8.586 8.877 Essentials 10.420 11.392 11.478 Productivity 8.992 10.948 11.603 Digital Content Creation 10.209 13.773 14.255 Cinebench R23 Multi-Core 10.501 27.360 30.454 Single-Core 1.610 2.122 2.209

Srećom, bili smo u krivu. Premda procesori Core i9-13900K i Core i7-13700K pod maksimalnim opterećenjem svih jezgri, koje smo simulirali sintetičkim testovima, mogu doseći temperaturu od 100 °C, nakon čega dolazi do automatskog spuštanja radnih taktova, jedan i drugi u stvarnim uvjetima u većini slučajeva ostaju unutar 5% performansi koje nude kad su ugrađeni u klasičnu stolnu konfiguraciju, s mid-tower kućištem i sposobnim rashladnim sustavom. U nekim testovima, poput procesorskog renderiranja u Blenderu, ta razlika može porasti do 8%, ali više od toga ne seže ni u jednom slučaju.

Ovako to izgleda kad se u Intel NUC 13 Extreme ubaci GeForce RTX 3060 Ti. Vidljivo je da kartica u kućištu stoji "naopačke" (konektor je iznad kartice), ali i da ima više nego dovoljno mjesta za veće i moćnije primjerke

Premda se neće baš svatko htjeti odreći 5% performansi procesora nauštrb kompaktnosti računala, vraćamo se na priču od ranije: NUC 13 Extreme računalo je za publiku kojoj je kompaktnost pri vrhu liste prioriteta. Također, na umu treba imati da u stvarnim uvjetima do tako velikih opterećenja dolazi rijetko. Primjerice, igre nikad neće pogurnuti procesore NUC 13 Extremea do 100 °C, kao ni rad u profesionalnim alatima koji ne znaju potpuno iskoristiti sve dostupne procesorske jezgre. U tim slučajevima procesori u NUC 13 Extremeu imat će identične performanse kakve bi imali u klasičnom stolnom računalu.

Šapat ventilatora

Na performanse u igrama nema osobitog smisla trošiti prostor, jer će one izravno ovisiti o odabranoj grafičkoj kartici. Nijedan od dva procesora koji se ugrađuju u NUC 13 Extreme neće predstavljati usko grlo grafičkoj kartici, stoga vlasnici Intelova računala imaju potpuno odriješene ruke u njihovu odabiru.

Instalacija Windowsa - Slalom kroz komplikacije

Prilikom svježe instalacije najnovije dostupne inačice Windowsa 11, našli smo se u nezgodnoj situaciji: operacijski sustav nije htio nastaviti s inicijalnom konfiguracijom bez uspostavljene internetske konekcije, a nijedna od dvije mrežne kartice NUC 13 Extremea nije bila prepoznata bez instalacije drivera.

Nađete li se na ekranu "Let's connect you to a network" s istim problemom, pritisnite Shift + F10 na tipkovnici. Otvorit će se Command Prompt, u kojem trebate natipkati "cd OOBE" i zatim "BYPASSNRO" (oboje bez navodnika). Računalo će se resetirati i inicijalizacija Windowsa bit će iznova pokrenuta, no sada ćete na spomenutom spornom ekranu moći odabrati opciju "I don't have internet" i završiti tu početnu konfiguraciju operacijskog sustava. Nakon što se nađete na radnoj površini, dalje je lako – skinite službene drivere za bežičnu i dvije žične mrežne kartice na nekom drugom računalu te ih instalirajte na vaš NUC 13 Extreme.

Kad je riječ o buci u radu, NUC 13 Extreme varira od bešumnog do jedva čujnog, što smatramo pravim pothvatom, uzmemo li u obzir koliko snažnim procesorima računalo raspolaže, te u koliko se skučenoj unutrašnjosti oni nalaze. Sustav je čak i pod dugotrajnijim opterećenjem toliko tih da smo uredno zaboravljali da uopće radi, unatoč tome što smo ga držali na radnoj površini, manje od jednog metra od ušiju.

Rastavljanje kućišta započinje skidanjem vijka, namijenjenog fiksiranju gornje stranice

Imajući sve navedeno na umu, stava smo da NUC 13 Extreme ima dva spomena vrijedna nedostatka: bezličan izgled i visoku cijenu, zbog koje će biti u fokusu isključivo onih kupaca koji su u potrazi za najvišim performansama u najmanjem mogućem formatu. Za sve ostale, ekvivalentna klasična konfiguracija uvijek će biti isplativija.