Isprobali smo Honor View 20, prvi ovogodišnji flagship

Las Vegas za vrijeme CES-a obiluje tzv. "ekskluzivnim eventima" na koje se pozivaju samo probrani partneri, klijenti i novinari, a jedan takav na kojeg je i Bug uspio "uletjeti" organizirao je Honor. Povod je bio isprobavanje prvog ovogodišnjeg flagshipa, modela Honor View 20, koji će svoju svjetsku premijeru (nakon što je već predstavljen u Kini) imati 22. siječnja u Parizu.

Ekipa iz Honora rado se pohvalila kako je njihova rupica uža od Samsungove... :)

Radi se - po starom isprobanom i itekako uspješnom receptu Honora - o pomlađenoj verziji kurentnog flagship modela uz Huaweija, popularnog Matea 20 Pro, koji će biti dobavljiv po gotovo upola manjoj cijeni. Dakako, Honorov telefon ne nosi sa sobom "brending" i marketing koji je Mate 20 Pro učinio statusnim simbolom, a ne samo jednim od najboljih mobitela današnjice, no ova "B-marka" istog proizvođača ionako i cilja na one koji prije svega žele top-specifikacije, ne mareći pritom previše potpisuje li ih neko ime "s težinom", poput Leice.

Specifikacijama, utoliko, Honor View 20 ne iznenađuje, ali impresionira. Radi se o 6,4-inčnom uređaju s IPS ekranom rezolucije 1.080 x 2.310 piksela, HiSillicon Kirin 980 čipom kao hardverskom platformom, podebljanim s 128 ili 256 GB memorije za pohranu i 6 ili 8 GB RAM-a, baterijom kapaciteta 4.000 mAh te dualnom pozadinskom kamerom čiji primarni senzor ima rezoluciju od čak 48 megapiksela.

Fizički, telefon, međutim, nimalo ne nalikuje na Mate 20 Pro. Prije svega je za to zaslužan neuobičajeni aluminijski finiš dostupan u nekoliko živanih boja, s ugraviranim golemim slovom "V" na poleđini koje se presijava (i, očigledno, predstavlja ime serije View), te još više - rupica za selfie-kameru na full-screenu sprijeda.

Radi se, naime, o tome da je njezin promjer 4,5 milimetara, dok je promjer rupice na Galaxyju A8s 6,7 milimetara. Uz to, kažu iz Honora, njihova rupica ima manje izrezanih slojeva koji prekrivaju ekran od Samsungove, što čitavu prednju stranu telefona čini otpornijom od oštećivanja... Teško da će itko zbog ovih argumenata donositi odluku o tome koji od ova dva telefona odabrati, ali sve skupa je dobra ilustracija činjenice da se ekipa iz Honora itekako brine o detaljima i ustraje u namjeri da ovaj brend - doista - dogura do toga da bude među tri najveća na svijetu...

Osim finiša, zanimljiv je i setup kamera. Primarni 48-megapikselni senzor je Sonyjev IMX586 s otvorom blende f/1.8, što je samo po sebi u okvirima rekordnih vrijednosti na tržištu (u ovom trenutku, barem), no ono što je još zanimljivije je sekundarni senzor kojeg Honor naziva TOF, to jest Time of Flight, a nemijenjen je pametnom prepoznavanju 3D objekata. On sadrži transmiter i receiver koji precizno trianguliraju udaljenost od leće do svih točaka na trodimenzionalnom objektu - do udaljenosti od jednog metra.

U kombinaciji s AI mogućnostima Kirina 980 ovo omogućuje 3D skeniranje objekata i njihovo animiranje u realnom vremenu. Osim što time Honor View 20 može još elegantnije raditi onakve animacije pandica i drugih likova kakve smo vam pokazali kada smo testirali Huawei Mate 20 Pro, ovo će najviše primjena imati u gamingu - naročito u naslovima koji koriste dopunjenu stvarnost. Ekipa iz Honora naglašava da se radi o tehnologiji koja je najsličnija onome što nudi Microsoftov Kinect sa svojom kamerom.

Što se same kvalitete fotografija tiče, teško je bilo u apartmanu jednog od resorta u Las Vegasu isprobati kakva je ona u stvarnosti, no primarni senzor trebao bi davati otprilike onakve rezultate kakve nudi i Huawei Mate 20 Pro. Dakako, one mogućnosti kojima druga dva senzora na modelu od Huaweija dodaje primarnoj kameri tog telefona ovdje nisu dostupne, no zato jesu one "mladenačkije" kakve nudi drugi senzor Honorovog Viewa 20... Selfie kamera koja koristi onu rupicu na prednjoj strani uređaja ima rezoluciju od itekeko visokih 25 megapiksela, s otvorom blende f/2.0.

Još jedna posebnost ovog uređaja je i njegov sustav vodenog hlađenja s implementiranim algoritmima umjetne inteligencije. To znači da telefon unaprijed "predviđa" kakvim ćete se aktivnostima baviti i sukladno tome uključuje i isključuje ovaj tip hlađenja, nazvan "THE NINE", štedeći pritom ne samo autonomiju baterije, već i trajnost hardverskih komponenti.

Igrajući se s uređajem, ne može ga se kategorizirati nikako drugačije nego kao flagship. Koliko god to zvučalo pretenciozno, svojim impresivinim ekranom "od ruba do ruba" sa zaobljenjima na lijevoj i desnoj strani te vrhunskom hardverskom platformom i natprosječnom kameraom itekeko je usporediv sa Samsungovim Galaxy Noteom 9 s jedne strane, te OnePlusovim modelom 6T s druge strane - više nego s "bratskim" Mateom 20 Pro.

Radi se o premium uređaju, uvjerljivo najjačem modelu kojeg je Honor do sada predstavio na tržištu, koji k tome donosi i nekoliko tehnoloških inovacija kakve još nismo vidjeli (makar ne kombinirane na istom uređaju). Cijena će mu na našem tržištu biti oko 500 eura, a trebao bi stići u prodaju nedugo nakon premijere u Parizu - dakle za nekoliko tjedana.