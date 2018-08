Koje su prednosti prave biciklističke navigacije u odnosu na mobitele?

Što danas imate od elektronike na biciklu? Svjetla su tek granično elektronička – ponešto LED-ica i eventualno nekakvo sklopovlje ili ultrajednostavni mikrokontrolerčić pomoću kojeg će biciklist regulirati svjetlinu i način osvjetljavanja (stalno ili pulsirajuće svjetlo). Ako ste malo dublje zagazili u biciklizam, onda zasigurno imate i takozvani ciklokompjuter (biciklističko računalo), odnosno malo računalce u obliku digitalnog sata bez remena, namontirano na upravljač. Ciklokompjuter na temelju učestalosti okretanja prednjeg kotača računa vašu trenutačnu, minimalnu i maksimalnu brzinu, broji koliko ste ukupno kilometara prešli, prikazuje vam sat i eventualno ima još kakvu jednostavnu funkcionalnost.

Takvi uređaji učestalost okretanja kotača mjere pomoću hall-effect senzora stavljenog na prednju vilicu bicikla, koji reagira na prolazak (blizinu) magneta stavljenog na žbicu kotača. To je u osnovi ista metoda kojom se mjeri brzina vrtnje ventilatora koje imate u računalu, samo što ventilatori u pravilu imaju dva magneta radi boljeg balansa, što velikom kotaču bicikla nije potrebno.

Ako se niste spremni pretplatiti na Stravu, do dijelova po kojima ćete biciklirati ipak možete doći tako da koristite Garminovu bazu segmenata

U novije, pak, vrijeme, kako su mobiteli postali sveprisutni te kako su snažniji i funkcionalniji, pri čemu ponajviše mislimo na mogućnost prijema i iskorištavanja GPS signala, pojavile su se specijalizirane aplikacije, kao što su Strava i Endomondo, posebno pogodne za bicikliste, koje prate koliko, kako i kuda ste se vozili. Ima li ipak onda potrebe za specijaliziranim uređajima, kad već imate mobitel i Stravu?

Kako bismo provjerili upravo to, opremili smo se ponajboljim biciklističkim navigacijama dostupnima na tržištu, modelima sveprisutnog Garmina. Garmin je tvrtka koja je dosta posvećena rekreativnim i sportskim aktivnostima, pa im tako nije promakao ni biciklizam. U svojoj ponudi imaju niz proizvoda namijenjenih biciklistima, od čega se ističe serija uređaja Edge, koje bismo najlakše mogli okarakterizirati kao GPS ciklokompjutere. Već tu se naziru glavne prednosti i prema klasičnim ciklokompjuterima i prema mobitelima s GPS-om.

U odnosu na klasične ciklokompjutere, imaju drastično veće mogućnosti – određivanje brzine i drugih parametara, ali i putanje kretanja, pomoću GPS signala. Moćniji modeli također nude prikaz karti te obično mogu komunicirati s mobitelom. U odnosu na mobitele, generalno su manji (drastično manji ili tek nešto manji, ovisno o klasi uređaja), laganiji i fizički neusporedivo izdržljiviji.

Ciklokompjutere možete podešavati i iz aplikacije za mobitel

Tu ne mislimo samo na otpornost na vodu (IPX7 certifikat), već i na činjenicu da im čak ni nakon gadnijeg pada, u kojem će se mobitel raspasti na tisuću komadića, najčešće neće biti apsolutno ništa. Dolaze s mountom za lako stavljanje na bicikl, baterija im traje dulje od one kod mobitela, u pravilu bolje hvataju signal za pozicioniranje (uz GPS često nude i GLONASS), ili se u najmanju ruku bolje vode po njemu, te imaju ekran koji ostaje dobro vidljiv kad je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti. Mogli bismo reći da su biciklističke navigacije pokupile najbolje, ili barem biciklistima najbitnije, karakteristike klasičnih ciklokompjutera i mobitela s GPS-om.

Na test nam je pristiglo šest Garminovih Edgeova, od ulaznog modela Edge 20, koji izgleda poput klasičnog ciklokompjutera, do modela Edge 1030, za koji vam nitko neće zamjeriti ako ga zamijenite za mobitel, koji je ujedno došao s mjeračem kadence (brzinom okretanja pedala) i otkucaja srca. Njima su se pridružili i dodaci – svjetla, odnosno paketi svjetala, i radari, koji će vozače motornih vozila iza vas upozoravati ako su vam se previše približili, a i vas mogu informirati koliko blizu vam je netko za repom.

Ekosustav

Vrlo bitna stvar u čitavoj priči je ekosustav koji je Garmin izgradio za svoje sportske i, konkretno, biciklističke uređaje. Tako su različite vrste uređaje (ciklokompjuteri i senzori, primjerice) međusobno kompatibilni zahvaljujući bežičnom protokolu ANT+. To u praksi znači da možete kupiti Garminov ciklokompjuter i onda neki ANT+ senzor, uparite ih i ciklokompjuter će jednostavno reagirati na informacije s ANT+ senzora. Ako je riječ o kadenci, bilježit će to u podatke vožnje, ako je riječ o radaru, upozoravat će vas kad iza vas nadolazi automobil, i slično. Ne podržavaju baš svi ciklokompjuteri baš sve senzore, ali kompatibilnost je na visokoj razini.

Ovo je pogled iz web-servisa Garmin Connect na samo dio informacija dobivenih GPS-om i drugim senzorskim informacijama od Garminovih uređaja tijekom vožnje

To je hardverska okosnica Garminova ekosustava. No, dio ekosustava je i servis Garmin Connect, s pripadajućom aplikacijom za Android i iOS te aplikacijom za sinkroniziranje preko PC-ja d Windowsima. Kad pokrenete aplikaciju na mobitelu i uključite Bluetooth, ona će se sinkronizirati s uparenim ciklokompjuterom, što ujedno znači da će s njega povući vožnje koje ste napravili od posljednje sinkronizacije (kompletne vožnje, sa svim senzorskim podacima) i gurnuti ih u svoj oblak. Sada tim podacima možete pristupati kako preko aplikacije za mobitel, tako i preko web-preglednika. Preko aplikacije ujedno možete podešavati postavke uređaja te nadograditi uređaj na noviju verziju firmwarea, ako je ona raspoloživa.

Aplikacija za PC spašava stvar kad uređaj nema mogućnost spajanja na mobitel, a i možda je nekome komotnije koristiti osobno računalo za takve stvari

Aplikacija vam ujedno omogućuje praćenje osobnih parametara, sportskih performansi, ostvarenih rekorda, potrošenih kalorija, prikupljenih značkica (poput perkova u igrama) i koješta drugo. Naravno, poveziva je sa svim relevantnim sportskim servisima, poput već spomenute Strave i MyFitnessPala. Segmente (dionice) po kojima biste se htjeli voziti, možete preuzeti iz Garminova oblaka, a aplikacija je zapravo složena da preuzima segmente upravo sa Strave. Međutim, segmenti iz Strave neće vam se prikazivati na mobitelu, jer za to je potrebno imati premium račun na Stravi (8 USD mjesečno). Ako to ne znate, neće vam biti jasno zašto vas ciklokompjuter upućuje na Stravinu službenu stranicu za preuzimanje segmenata, umjesto da ih Garminova aplikacija jednostavno proslijedi uređaju.

Ne zaboravimo ni to da na ciklokompjutere možete instalirati i razne aplikacije, poput aplikacija sa stazama, štopericom i koječime drugim. Korisnici koji naginju programiranju i sami mogu raditi aplikacije – Garmin nudi potrebe alate i SDK. Programira se u programskom jeziku nazvanom Monkey C. Aplikacije su smještene u trgovinu aplikacijama Connect IQ. Sve u svemu, lijepo zaokružena cjelina, omogućena napretkom tehnologije.

Zahvaljujući ovom držaču s Garminovim univerzalnim mountom, na bicikl je lako brzo montirati i demontirati Garminove ciklokompjutere, svjetla, radare i drugu opremu

Univerzalni mount Jedna od najgorih stvari kod elektroničke opreme koja se montira na vozilo ili čovjeka je različit, nestandardni način montaže, pa vam za različite uređaje treba i nosač s različitim mountom. To je isprva bio problem kod akcijskih kamera, no u konačnici je prevladao GoProov mount, tako da praktički sve akcijske kamere, bez obzira na proizvođača, dolaze s kosturima ili vodootpornim kućištima s takvim mountom pa čovjek više ne mora nakon kupnje novog uređaja kupovati i nove nosače. Garmin je napravio sličnu stvar sa svojom opremom za bicikle. Garminovi uređaji već dulje vrijeme imaju specijaliziran mount (tj. dva, odnosno u dvije izvedbe), pomoću kojeg se uređaj rotiranjem za 90 stupnjeva fiksira u nosač. Isto tako se izvadi iz nosača. Taj mount je takav da u vožnji ne dozvoljava pomicanje uređaja ovamo-onamo – kad uređaj sjedne u njega, ostaje u tom položaju. Stavljanje i vađenje uređaja jednostavno je i brzo, što će biciklisti znati cijeniti – ostavite li negdje bicikl, zasigurno ne želite na njemu ostaviti i vrijednu opremu koju bi prolaznik mogao ukrasti. S ovakvim mountom brzo ćete opremu poskidati i spremiti na sigurno. S većinom se uređaja inače isporučuje produženi nosač koji se stavlja na upravljač, koji dolazi s jednim prihvatom s gornje strane, te s “visećim” prihvatom s donje strane, kako bi se na nosač stavila dva uređaja, primjerice, ciklokompjuter s gornje, a prednje svjetlo s donje strane. Često se tim nosačima pridruži i mali nosač koji se gumenim prstenima pričvrsti za neku cijev bicikla – na lulicu guvernala, na sam guvernal, ili, primjerice, na cijev sjedala.

Biciklistička računala/navigacije

Garmin Edge 20 Garmin Edge 130 Garmin Edge 520 Garmin Edge 520 Plus Garmin Edge 820 Garmin Edge 1030 Bundle Dimenzije 40 x 42 x 17 mm 41 x 63 x 16 mm 49 x 73 x 21 mm 49 x 73 x 21 mm 49 x 73 x 21 mm 58 x 114 x 19 mm Masa 25 g 33 g 60 g 62,5 g 67,7 g 123 g Ekran 23 x 23 mm, 128 x 160, monokromatski 27 x 36 mm, 303 x 230, monokromatski 35 x 47 mm, 200 x 265, u boji 35 x 47 mm, 200 x 265, u boji 35 x 47 mm, 200 x 265, u boji 46 x 76 mm, 282 x 470, u boji Povezivost Nema Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth, WiFi Bluetooth, WiFi Trajanje baterije do 8 sati do 15 sati do 15 sati do 15 sati do 15 sati do 20 sati Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine 2 godine Cijena 990 kn 1.590 kn 2.190 kn 2.390 kn 3.190 kn 5.390 kn Ustupio Garmin Hrvatska, www.garmin.com, tel.: 01/2334-033

Garmin Edge 20

Edge 20 je ulazni model i jedini “netelefonski” ciklokompjuter među onima koji su nam pristigli na test, dakle ne može se povezati s mobitelom (nema Bluetooth). To ipak ne znači da je zatvoren, odnosno izvan Garminova ekosustava. Nadogradnje, preuzimanje staza i sve ostalo obavljat će se preko softvera za računalo Garmin Express, radi čega će se uređaj morati spojiti na računalo preko USB-a. Spajanje doduše nije izravno, nego preko posebnog kabela (uređaj nema Micro-USB port na sebi, nego samo četiri izložena kontakta). Edge 20 je minijaturnih dimenzija – izgleda poput klasičnog ciklokompjutera, od nekih je čak i manji. Namijenjen je onima koji bi htjeli iskoristiti mogućnost praćenja vožnji, te koji bi htjeli voziti po stazama, a ne žele sa sobom vući mobitel. Prilikom vožnje ima tri ekrana s informacijama – na prvom minulo vrijeme, prijeđeni kilometri i prosječna brzina, na drugom nadmorska visina i broj utrošenih kalorija, a na trećem datum i vrijeme. Sasvim dovoljno za mnoge potrebe.

Garmin Edge 20 Izrazito kompaktne dimenzije Nema Bluetooth

Nema podršku za ANT+ senzore

Limitirane mogućnosti

Garmin Edge 130

Onima kojima je Edge 20 premalen, a ujedno žele da im je ciklokompjuter povezan s mobitelom, mogli bi upravo ovaj model doživjeti kao ulazni model, odnosno kao model ispod kojeg nisu spremni ići. Edge 130 ima veći ekran, dijagonale 45 mm, na kojem je prikaz informacija mnogo pregledniji – dok na Edgeu 20 morate pamtiti što vam koje polje znači, kod Edgea 130 sve je jasno naznačeno. Ekran mu je ujedno odlično vidljiv pod suncem – usudili bismo se reći najčitljiviji među pristiglim uređajima – svijetao i vrlo kontrastan. Detaljnosti prikaza najviše pridonosi relativno visoka razlučivost (303x230 piksela) za relativno malu dijagonalu, što znači da ima dosta višu gustoću piksela od tipičnih ekrana na takvim uređajima. Edge 130 ujedno se može povezati s nekim ANT+ senzorima, pri čemu će biciklistima najzanimljivije biti uparivanje s Garminovim biciklističkim radarom Varia RTL510 i power meterom Vector 3. Uređajem se upravlja preko pet fizičkih gumba. Ako vam ne trebaju mape, ovo je vrlo dobar uređaj za ulaz u svijet GPS ciklokompjutera.

Garmin Edge 130 Iznimno čitljiv ekran pod suncem

Kompaktne dimenzije

Mogućnost povezivanja s radarom i power meterom Nema navigacijske karte

Garmin Edge 520 i Edge 520 Plus

Garmin Edge 520

Garmin Edge 520 Plus

Modelom 520 zakoračili smo u srednji segment biciklističkih navigacija. Tako tu sad imamo još malo veći ekran, dijagonale 58 milimetara, no to je ujedno ekran u boji.

Zbog toga bi netko mogao pomisliti da će se sadržaj ekrana ovog uređaja teško vidjeti pod suncem, no to nije tako. Iako je riječ o LCD-u, radi se o transreflektivnim LCD-ovima, kod kojih i upadno svjetlo (obično sunčevo) ima sličnu funkciju kao i pozadinsko osvjetljenje, tako da takvi ekrani, čak i kad im se smanji pozadinsko osvjetljenje na 50%, pod suncem ostaju podjednako čitljivi, a u većini situacija i čitljiviji nego IPS ekrani tipičnih mobitela. Razlučivost ekrana iznosi 200 x 265 piksela.

Sučelje je šarenije i bogatije nego kod Garminovih jeftinijih biciklističkih uređaja, jedino što je Edge 520 nešto inertniji pri pritisku na gumb. Uređaji 520 i 520 Plus u osnovi imaju svu funkcionalnost koju imaju i slabiji modeli, uz dodatak mogućnosti korištenja aplikacija iz Connect IQ-a i mapa. Pritom 520 prikazuje vrlo pojednostavljenu kartu okoline kroz koju bicikliramo, a njegov nasljednik, moćni 520 Plus, nudi puni spektar mogućnosti turn-by-turn navigacije - upute za skretanje po mapi, komuniciranje između vozača, nadograđeni algoritam za Stravine segmente i poneki drugi zgodan dodatak.

Garmin Edge 520 i Edge 520 Plus Bogate mogućnosti

Nešto veći ekran

Puna turn-by-turn navigacija (520 Plus) Tipke iziskuju navikavanje

Nešto sporije sučelje

Garmin Edge 820

Model 820 slične je veličine kao i modeli 520 (PLUS), samo što je izgubio nekoliko gumba. Tome je tako jer raspolaže ekranom osjetljivim na dodir. Iako touchscreen nije savršeno responzivan, ipak znatno olakšava upravljanje uređajem. Dva ključna gumba ipak su ostala – onaj za pokretanje i zaustavljanje praćenja vožnje, te gumb za određivanje krugova. Zašto su ti gumbi važni? Kad vozite u uvjetima u kojima morate nositi rukavice, morali biste ih skidati kako biste upravljali ekranom, a postojanjem spomenute dugmadi, to se izbjegava. Kako brojčana oznaka sugerira, ovaj je uređaj prema funkcionalnostima iznad modela 520 PLUS – u osnovi pokriva sve što i taj model, no ima i senzor za razinu osvjetljenja, WiFi povezivost, konkretnu navigaciju uz traženje adrese te neka mjerenja fizičkih parametara vozača. Modelu 820 također baterija može značajno dulje trajati, zahvaljujući mogućnosti periodičkog isključivanja GPS-a i korištenja akcelerometra tijekom vremena kad je GPS isključen.

Garmin Edge 820 Upravljanje touchscreenom

Kvalitetna navigacija

Mogućnost štednje baterije Touchscreen bi mogao biti responzivniji

Garmin Edge 1030 Bundle

Lijevo od Edgea 1030 je senzor za kadencu, desno je senzor za brojanje otkucaja srca

Kruna Garminovih uređaja je ovaj model, Edge 1030, koji je došao zapakiran sa senzorom za kadencu i senzorom za mjerenje otkucaja srca. Pogledate li cijenu, vidjet ćete da značajno odstupa od slabijih modela. Može li je ovaj Edge 1030 ipak opravdati? Ako ste zahtjevni i redoviti biciklist – da.

Bočni pogled na Edge 1030 otkriva njegove prave gabarite, aerodinamični oblik i mount

Prvo što se uočava su gabariti ovog uređaja – osjetno je veći od svih ostalih Garminovih ciklokompjutera i zapravo je veličine donedavnih mobitela ulazne klase. Veličina je tu prije svega radi osjetno većeg ekrana i baterije, koja će izdržati do 20 sati rada. Ekran je, naravno, osjetljiv na dodir. Dijagonala mu je 89 milimetara, a razlučivost 282x470 piksela. Prikaz informacija zbog toga je pregledan – istovremeno možemo vidjeti veliku količinu informacija, a da ništa nije natiskano. Tako se na osnovnom ekranu našlo mjesta za prijeđenu udaljenost, trenutačnu i prosječnu brzinu, vrijeme vožnje, procijenjenu potrošnju kalorija te ukupni uspon. Ekran se također može koristiti s rukavicama. Probali smo njime upravljati s downhill biciklističkom rukavicom (koja nema “odrezane” prste), i iako se tako koristi nešto teže nego kad po njemu tapkamo “golim” prstima, ako se malo jače stisne i malo dulje drži, u većini slučajeva uredno prepoznaje pritisak. Ekran mobitela nam je na istu rukavicu reagirao neusporedivo lošije.

Edge 1030 ima 16 GB interne memorije za spremanje mapa i koječega drugog (isto kao i Edge 820), a ako nekome to nije dovoljno, mjesto za pohranu može se proširiti microSD karticom. Prema funkcionalnosti, ovaj model, očekivano, pokriva sve što i slabiji modeli, a nudi dodatno poboljšanu biciklističku navigaciju. Model za najzahtjevnije korisnike, koji ujedno imaju dubok džep.

Garmin Edge 1030 Bundle Mogućnosti

Dodatni senzori

Velik ekran osjetljiv na dodir

Laka kontrola spojenih svjetala Cijena nije za svakog

Dodatna oprema

Garmin Varia RTL510 Garmin Varia UT800 Tip Radar/stražnje svjetlo Prednje svjetlo Dimenzije 98.6 x 19.7 x 39.6 mm 96.6 mm x 33.5 mm x 29.7 mm Masa 71 g 130 g Trajanje baterije 6 h (15 h kod dnevnog bljeskanja) 1,5 h - 6 h Jamstvo 2 godine 2 godine Cijena 1.590 kn 1.390 kn Ustupio Garmin Hrvatska, www.garmin.com, tel.: 01/2334-033

Garmin Varia RTL510

RTL 510 je novija inačica Garminova radara, koji ujedno dublira kao stražnje svjetlo, moderniziranog izgleda. Tako sad više nema vidljivih individualnih LED-ica i srebrnog reflektora, nego je tu sad jedan crveni krug. Ovaj radar funkcionira vrlo slično modelu RTL 500, samo s njim nije došla prednja jedinica. Ako imate imalo moderniji Edge, to zapravo ništa ne smeta – na nadolazeće automobile upozoravat će vas upravo Edge, vizualno na svom ekranu te zvučnim signalom. I za ovaj model Garmin navodi da lovi do udaljenosti od 140 metara, a za optimalno funkcioniranje treba ga montirati na najvišu moguću poziciju na cijevi sjedala. Radar je u praksi vrlo korisna stvarčica, pogotovo ako imate običaj voziti se s prijateljem jedan pored drugog, jer vas upozorava kad je vrijeme da se sklonite, odnosno prebacite u vožnju jedan iza drugog. Stvar prilično dobro funkcionira pri manjim brzinama automobila, a na otvorenoj cesti, gdje se automobili brzo voze, voljeli bismo da mu je domet još malo veći, zbog (pre)brzog približavanja automobila. No već i ovako radar može biti dobra investicija u sigurnost.

Cijena: 1.590 kn

Garmin Varia UT800

Jače Garminovo prednje svjetlo nosi oznaku UT800, čime ujedno sugerira da je sposobno dati svjetlo svjetline 800 lumena. Ovo se svjetlo može koristiti samostalno, gdje se preko prekidača mijenja svjetlina u nekoliko koraka između 100 i 800 lumena (i time se trajanje baterije kreće od oko šest sati pri najmanjoj, do oko sat i pol pri najvećoj svjetlini), a ima i dnevni način rada – blinkanje. Zanimljivije je ipak spajanje na Edge 1030, koji ima mogućnost automatske kontrole svjetline. Tako onda ova svjetiljka može mijenjati intenzitet svjetla u ovisnosti o trenutačno brzini bicikla. Time se maksimalno štedi baterija, a da vidljivost uvijek bude optimalna. Jedino može biti problem ako se privremeno zađe na područje velike svjetline pa da onda svjetlo počne treperiti dok se ponovno ne vratite u dovoljni mrak. Iako ova svjetiljka dolazi s Garminovim mountom, sam mount i svjetiljke spojeni su GoProovim mountom. To u praksi znači da se ovoj svjetiljci preko GoProova mounta može mijenjati nagib, a ujedno se onda može preko GoProovog mounta namontirati praktički na svaki nosač s takvim mountom, koji možda imate na tijelu ili kacigi za akcijsku kameru. Baterija se puni preko Micro-USB konektora.

Cijena: 1.390 kn