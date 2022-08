LC Power LC-M25-FHD-144 - Malo veći, puno bolji

Vrijedi istaknuti jednu (od njih nekoliko) neočekivanu karakteristiku modela M25. Naime, u OSD-u, u izborniku Picture Quality Setting, krije se opcija za aktivaciju tehnologije MPRT (Moving Picture Response Time). Dotična pozadinsko osvjetljenje prebacuje u stroboskopski način rada, s ciljem dodatnog povećanja doživljaja oštrine pokretnih objekata. Dok kod velike većine konkurentskih monitora aktivacija MPRT-a rezultira drastičnim padom svjetline slike, ispod granice upotrebljivosti, kod LC Powerova modela M25 svjetlina pada na 170 cd/m2. Not great, not terrible, rekao bi Anatolij Djatlov, a tako nekako rezoniramo i mi. Premda je za korištenje monitora u jako osvijetljenim prostorijama ta svjetlina preniska, za zamračene gejmerske brloge i noćno igranje, sasvim je dostatna. Sve to znači da imamo posla s monitorom jeftinijim od 2.000 kuna, koji ima upotrebljiv MPRT – čudo! Odlučite li se na korištenje MPRT-a, za optimalnu oštrinu pokretnih objekata još samo prebacite Response Time na Medium.